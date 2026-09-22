Tilastokeskus

Energian hinnat nousivat kesäkuussa – kotitalouksien sähkö kallistui noin kymmenyksellä

24.9.2026 08:01:16 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

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Lämmitysenergia oli kesäkuussa viimevuotista kalliimpaa. Kuluttajahinta nousi eniten kevyessä polttoöljyssä, joka kallistui 43 % vuotta aiemmasta.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen energian hinnat -tilastosta. 

”Korkeaa kasvulukua selittää osin vertailuajankohdan poikkeuksellisen matala hinta. Viime vuoden kesäkuussa polttoöljy maksoi 1,17 euroa litralta, kun tänä vuonna litrahinta oli 1,67 euroa. Kalleimmillaan polttoöljy on ollut keväällä 2022, jolloin hinta kävi 2,06 eurossa litralta”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Juho Keva kertoo. 

Kotitalousasiakkaiden sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9–10 % vuodentakaisesta. Hinnan nousua selittää paitsi sähköenergian kallistuminen, myös verkkopalvelumaksujen ja verojen nousu. 

”Noususta huolimatta hinta oli kesäkuussa varsin maltillisella tasolla. Esimerkiksi 5 000–15 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavalle kotitaloudelle sähkö maksoi nyt kokonaisuudessaan 17,9 senttiä kilowattitunnilta. Tämä oli hieman vähemmän kuin keskimääräinen kuukausihinta vuosina 2024–2026”, Keva toteaa. 

Myös yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkö kallistui vuotta aiemmasta. Paljon sähköä käyttävillä yrityksillä kokonaishinta nousi jopa 52–74 prosenttia.  

”Tässäkin tapauksessa kasvuprosentit kertovat lähinnä vertailuluvun pienuudesta. Kesällä 2025 sähkö oli yli 20 000 megawattia vuodessa kuluttaville toimijoille poikkeuksellisen halpaa. Nyt hinnat ovat nousseet lähelle 2020-luvun keskiarvoa.” 

Kaukolämpö kallistui hieman, diesel tuntuvammin 

Sähkön ohella myös kaukolämmön hinta nousi viimevuotisesta.  

”Kaukolämmön hinnassa nousua oli nyt vain prosentti. Pidemmällä aikavälillä kaukolämmön hinnassa nähdään kuitenkin selvää kasvua. Esimerkiksi vuoden 2022 alun tilanteeseen verrattuna kaukolämpö on nyt noin 24 prosenttia kalliimpaa”, Keva sanoo. 

Myös liikennepolttoaineiden keskihinnat olivat kesäkuussa noususuunnassa. 95-oktaanisen bensiinin litrahinta oli 20 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Diesellitra kallistui samalla aikavälillä 32 %. 

”Bensalitra maksoi kesäkuussa tilaston mukaan 2,09 euroa. Korona-ajan halvimmista hinnoista oli noustu yli 80 senttiä, mutta toisaalta kesän 2022 huippuhintoihin oli matkaa vielä lähes 50 senttiä.” 

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