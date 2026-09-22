Lupa- ja valvontavirasto

Lempäälän Kuokkalankulman päiväkodin kaappisänkyä koskevasta tapaturmasta käynnistettiin valvonta

23.9.2026 16:15:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Lupa- ja valvontavirasto käynnisti 22.9.2026 valvonnan Lempäälässä Kuokkalankulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta, jossa nelivuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin, kun sänky nostettiin ylös hänen ollessaan sängyssä lepohetken päättyessä.

Tapaturmasta aiheutui lapselle haava huuleen. Tapaturma muistuttaa luonteeltaan aiemmin tänä vuonna sattunutta onnettomuutta, jossa kaksivuotias lapsi menehtyi jäätyään puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin.  

Lupa- ja valvontavirasto kehottaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä huolehtimaan, että toimintavälineet, kuten sängyt, ovat ehjiä, että niitä käytetään asianmukaisesti ja että niiden käyttöä ohjeistetaan. Päiväkodin henkilöstön on joka tilanteessa huolehdittava lasten turvallisuudesta. 

- Keväällä Vantaalla sattuneen vakavan onnettomuuden olisi viimeistään pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan, että annettuja ohjeita noudatetaan, toteaa varhaiskasvatuksen ryhmäpäällikkö Tanja Tiainen

- Tehtävämme on varmistaa, että kaikilla lapsilla on turvallinen, terveellinen ja laadukas varhaiskasvatusympäristö. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet valvonnan Lempäälän tapaturmasta, hän kertoo. 

Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa asiasta valvontapäätöksen valmistuttua. Yksittäisestä vireillä olevasta asiasta ei voida antaa lisätietoja. 

 
Lisää aiheesta: 

Tiedote 15.6.2026: Vantaan Kelokuusen päiväkodin valvonta ei johda hallinnolliseen ohjaukseen - Lupa- ja valvontavirasto

Varhaiskasvatuksen valvonta - Lupa- ja valvontavirasto 

Yhteyshenkilöt

Tanja Tiainen
ryhmäpäällikkö
tanja.tiainen@lvv.fi
029 525 4688

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
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Lupa- ja valvontavirasto.

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