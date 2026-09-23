Vene 27 Båt -messujen vastuullisuuskumppani on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Venemessut antaa vuosittain näkyvyyttä yhdelle vastuullisuuskumppanille. Aiemmin kumppanuudessa on nostettu esiin muun muassa Itämeren ja luonnon suojelua. Vuoden 2027 messuilla vastuullisuuden keskiössä ovat ihmiset ja turvallinen toiminta vesillä ja jäällä.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton visiona on “Yksikään ei huku”. Tavoitteena on, että jokainen Suomessa asuva osaa uida, tunnistaa ja ennakoida mahdollisia vaaratilanteita vesillä ja jäällä sekä omaa riittävät tiedot ja taidot itsensä tai toisen pelastamiseen veden varasta.

SUH edistää uimataitoa ja vesi- ja jääturvallisuutta kouluttamalla, viestimällä ja valistamalla suurta yleisöä sekä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Vene 27 Båt -messuilla esiin nousee erityisesti Viisaasti Vesillä -kampanja sekä käytännön tiedot, taidot ja valinnat, joilla jokainen vesillä ja jäällä liikkuva voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen.

”Olemme iloisia, että Suomen Uimaopetus- Hengenpelastusliitto on mukana venemessuilla kertomassa toiminnastaan ja innostamassa ihmisiä pitämään huolta uimataidostaan ja pelastamistaidoista. Veneilijät ja kalastajat liikkuvat vesillä, joten erityisesti heille nämä taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Venemessuilla tullaan näkemään, kokemaan ja kuulemaan paljon uimataitoon ja hengenpelastukseen liittyvää asiaa. Olemme tästä uudenlaisesta kumppanuudesta innoissamme”, toteaa Vene 27 Båt -messuista vastaava liiketoimintapäällikkö Jussi Kivikari.

Elokuun loppuun mennessä vuonna 2026 Suomessa on SUH median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella hukkunut 69 ihmistä. Heistä 16 on hukkunut vesiliikenteessä. Luvut muistuttavat siitä, että turvallisille toimintatavoille, uimataidolle ja pelastautumistaidoille on edelleen tarvetta.

Vesiturvallisuus alkaa ennakoinnista

Moni vakava vaaratilanne voidaan ehkäistä jo ennen kuin vene irtoaa laiturista tai uimari menee veteen. Vesillä turvallisuutta lisäävät esimerkiksi oikeoppisesti puetut pelastusliivit, omien taitojen ja toimintakyvyn tunnistaminen sekä päihteettömyys. Olennaista on tunnistaa veteen liittyvät riskit, varustautua olosuhteiden mukaisesti ja tietää, miten toimia, jos jotakin tapahtuu.

Myös uimaan lähtiessä on tärkeää huolehtia siitä, ettei mahdollisessa hätätilanteessa jää yksin. Lasten turvallisuudessa aikuisen läsnäolo on ratkaisevaa. Pientä lasta tulee valvoa vedessä ja veden äärellä jatkuvasti käsivarren mitan päästä.

”Uimataito kuuluu kaikille, mutta yksin se ei riitä. Tarvitsemme myös kykyä ennakoida vaaratilanteita, tehdä turvallisia valintoja ja auttaa tarvittaessa itseämme tai toista. Haluamme, että mahdollisimman moni ymmärtää voivansa omilla valinnoillaan ja taidoillaan vaikuttaa turvallisuuteen vesillä. Venemessut tarjoaa meille hienon mahdollisuuden viedä tätä viestiä suoraan ihmisille, jotka liikkuvat vesillä, veden äärellä ja jäällä”, SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen sanoo.

Uimataito ja hyvät vesiturvallisuustaidot mahdollistavat sen, että vesillä ja jäällä liikkumisesta voi nauttia turvallisesti läpi elämän. Vene 27 Båt -messuilla SUH haluaa kannustaa kävijöitä vahvistamaan omia turvallisuustaitojaan ja muistuttaa, että jokainen voi oppia toimimaan turvallisemmin.

Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 27 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 12.–21.2.2027 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Ensimmäisenä viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin 12. – 14.2.2027 järjestetään samaan aikaan Helsingin Erämessut Messukeskuksessa ja toisena viikonloppuna 18. – 21.2.2027 Nordic Marine Expo, joka on avoinna vain ammattilaisille to 18.2.2027. Muina päivinä tapahtumaan pääsee myös venemessujen kävijät.

Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestinnästä vastaava Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH), toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen, puh. 040 521 3282, kristiina.heinonen@suh.fi



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www.messukeskus.com/vastuullisuus