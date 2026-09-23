Ylöjärven lääkärin ja hoitajan vastaanotoille yhteinen puhelinnumero – uusi numero korvaa 21 vanhaa
23.9.2026 15:14:38 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Ylöjärven sote-aseman ja Kurun lähiasiointipisteen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen, kiirevastaanoton sekä hyvinvointikioskin puhelinnumerot ovat yhdistyneet.
Uusi lääkärin ja hoitajan vastaanottojen ajanvaraus- ja hoidon tarpeen arviointinumero on 03 311 68200. Numerossa voi hoitaa sekä kiireettömiä että kiireellisiä asioita.
Numerossa on kolme linjaa:
- Kiireettömien terveysasioiden ja asiakaspalvelun linja, ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15
- Kiirevastaanoton linja äkillisiä sairastumisia ja vammoja varten, ma–pe klo 8–20, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–18
- Terveydenhoitajat, ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15
Influenssarokotusten aikaan valittavana on myös neljäs linja rokotuksille.
Linjat toimivat takaisinsoittoperiaatteella. Kiirevastaanoton linjalle voi jäädä myös jonottamaan.
Enää ei tarvitse tietää, mihin alueeseen kuuluu, eikä muistaa omahoitajan numeroa, sillä uusi järjestelmä tunnistaa soittajan puhelinnumeron ja ohjaa takaisinsoittopyynnön omahoitajalle tai tutulle ammattilaiselle. Samasta numerosta tavoittaa myös asiantuntijahoitajat ja hyvinvointikioskin terveydenhoitajat.
Uusi numero korvaa 18 omahoitajan numeroa sekä kiirevastaanoton, asiantuntijahoitajien ja hyvinvointikioskin numerot. Vanhoihin numeroihin soitetut puhelut siirtyvät automaattisesti uuteen numeroon kuukauden ajan. Lisäksi vanhoissa numeroissa on muutoksesta kertova tiedote vuoden loppuun saakka.
Ylöjärven lääkärin ja hoitajan vastaanottojen tekstiviestinumerokin muuttuu. Uusi tekstiviestinumero ajan perumiseen ja puhe- ja kuulovammaisten asiointiin on 044 730 1391.
Myös vastaanottopalvelujen toimistoille uusi numero
Ylöjärven vastaanottopalvelujen toimistojen puhelinnumerot yhdistyvät. Toimiston uusi puhelinnumero on 03 311 68201, ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15. Numerossa voit jättää takaisinsoittopyynnön joko Ylöjärven sote-aseman tai Kurun lähiasiointipisteen toimistoon.
Yhteyshenkilöt
Lehtipää MaaritOsastonhoitaja, Ylöjärven vastaanottopalvelutPuh:040 133 1586maarit.lehtipaa@pirha.fi
Ihalainen SariHoitotyön päällikkö, vastaanottopalvelutPuh:044 730 1581sari.ihalainen@pirha.fi
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