Jatke Oy

Tampereelle uusi merkittävä musiikin opetuksen keskus – Jatkeen urakoima Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) laajennus- ja peruskorjaus on valmis

24.9.2026 08:00:00 EEST | Jatke Oy | Tiedote

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Vuoden 2025 alkupuolella alkanut, Jatke Pirkanmaan urakoima TAMKin laajentaminen ja saneeraaminen on saatu päätökseen aikataulussaan ja luovutettu virheettömänä 4.9.2026. Hanke on pitänyt sisällään vanhan D-osan purkamisen, uuden D-osan rakentamisen sekä juhlasalin, auditorion ja lämpiön peruskorjauksen sekä Litukan pysäköintialueen rakentamisen koulun ja raitiotielinjan väliin.

Jatkeen toteuttama TAMKin uuden laajennusosan pinta-ala on noin 2 900 bruttoneliötä ja peruskorjatun osan pinta-ala lähes 1 200 neliömetriä.
Jatkeen toteuttama TAMKin uuden laajennusosan pinta-ala on noin 2 900 bruttoneliötä ja peruskorjatun osan pinta-ala lähes 1 200 neliömetriä. Miia Juntunen Jatke

Urakan tavoitteena oli rakentaa TAMKin musiikin opetukselle modernit, tarkoituksenmukaiset tilat, jotka vastaavat sekä nykyajan että tulevaisuuden tarpeisiin. Samalla uudistettiin kampuksen yhteisiä tapahtuma- ja kokoontumistiloja. Musiikin opetuksen tilat ovat olleet aiemmin hajautettuna eri puolille Tamperetta, kun nyt ne ovat keskitettyinä samalle kampukselle muiden TAMKin opiskelijoiden kanssa.

Uuteen tilakokonaisuuteen kuuluu kamarimusiikkisali, Black Box -tila sekä akustisesti vaativaan opetukseen soveltuvat opetustilat. Korkealaatuiset musiikin tilat eivät ole tarkoitettu ainoastaan opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön, vaan ideana on ollut luoda koko alueen kulttuuriväkeä palveleva kohtaamispaikka monenlaiselle esittävälle taiteelle ja taiteellisille kokeiluille.

Hankkeelle tavoitellaan YL-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoa, mikä on ohjannut sen suunnittelua, hankintoja ja työmaan toimintaa koko projektin ajan. Lopullinen hyväksyntä ympäristötavoitteiden saavuttamiselle saadaan, kun rakennus otetaan opetuksen käyttöön loppuvuoden aikana.  

”Kyseessä oli poikkeuksellisen vaativa kokonaisuus, jossa yhdistyivät toimivan korkeakoulukampuksen keskellä toteutettu rakentaminen, korkeatasoiset akustiset ratkaisut sekä kunnianhimoiset RTS-ympäristöluokituksen tavoitteet. Musiikin opetustilojen suunnittelu ja toteutus edellyttivät erityisosaamista niin akustiikan, talotekniikan kuin käyttäjätarpeiden yhteensovittamisessa. Hankkeen onnistumisen mahdollisti eri osapuolten avoin ja ratkaisukeskeinen yhteistyö, jonka ansiosta projekti eteni hallitusti ja valmistui aikataulussa. Lopputuloksena saimme modernit ja tulevaisuuden tarpeita palvelevat tilat musiikin opetukselle sekä koko kampusyhteisölle”, kertoo Tampereen ammattikorkeakoulun kiinteistöpäällikkö Petri Ojala.

Laajennus toteutettiin koko rakentamisen ajan toimivan korkeakoulukampuksen keskellä, mikä loi erityisvaatimuksia logistiikalle, turvallisuudelle, melunhallinnalle ja käyttäjäviestinnälle. Hankkeesta teki tavanomaisesta poikkeavan urakkamuoto, yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, joka tarkoittaa erittäin tiivistä yhteistyötä sekä avointa kustannus- ja päätöksentekomallia tilaajan, suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan välillä. Urakkamuoto on viime vuosina yleistynyt erityisesti koulu- ja toimitilarakentamisessa.

”Hankkeessa erittäin merkittävässä roolissa on ollut ammattimainen suunnittelunohjaus. Yhteistyö tilaajan ja rakennuttajan kanssa on ollut koko ajan poikkeuksellisen luottamuksellista ja avointa. Nopea tiedonkulku työmaalta on mahdollistanut erittäin nopean päätöksenteon ja hankkeen sujuvan etenemisen. Hanke on vahvistanut Jatke Pirkanmaan osaamista vaativissa julkisissa rakennushankkeissa ja jättää erinomaisen referenssin yhteistoiminnallisiin urakkamalleihin”, kertoo Jatke Pirkanmaan rakennuspäällikkö Jani Viitaharju.

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Jatkeen toteuttama TAMKin uuden laajennusosan pinta-ala on noin 2 900 bruttoneliötä ja peruskorjatun osan pinta-ala lähes 1 200 neliömetriä.
Jatkeen toteuttama TAMKin uuden laajennusosan pinta-ala on noin 2 900 bruttoneliötä ja peruskorjatun osan pinta-ala lähes 1 200 neliömetriä.
Miia Juntunen Jatke
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Uusi kohtaamispaikka palvelee koko alueen kulttuuriväkeä.
Uusi kohtaamispaikka palvelee koko alueen kulttuuriväkeä.
Miia Juntunen Jatke
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Uuteen tilakokonaisuuteen kuuluu muun muassa kamarimusiikkisali.
Uuteen tilakokonaisuuteen kuuluu muun muassa kamarimusiikkisali.
Miia Juntunen Jatke
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Musiikin opetustilojen suunnittelu ja toteutus edellyttivät erityisosaamista niin akustiikan, talotekniikan kuin käyttäjätarpeiden yhteensovittamisessa.
Musiikin opetustilojen suunnittelu ja toteutus edellyttivät erityisosaamista niin akustiikan, talotekniikan kuin käyttäjätarpeiden yhteensovittamisessa.
Miia Juntunen Jatke
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Kampukselta löytyy nyt Black Box -tila.
Kampukselta löytyy nyt Black Box -tila.
Miia Juntunen Jatke
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Hankkeessa uudistettiin kampuksen yhteisiä tapahtuma- ja kokoontumistiloja.
Hankkeessa uudistettiin kampuksen yhteisiä tapahtuma- ja kokoontumistiloja.
Miia Juntunen Jatke
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Tiloista löytyy nyt myös juhlasali, auditorio ja lämpiö.
Tiloista löytyy nyt myös juhlasali, auditorio ja lämpiö.
Miia Juntunen Jatke
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Opetustilat soveltuvat akustisesti vaativaan opetukseen.
Opetustilat soveltuvat akustisesti vaativaan opetukseen.
Miia Juntunen Jatke
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TAMKin laajennus- ja peruskorjaushanke luovutettiin virheettömänä ja aikataulussa.
TAMKin laajennus- ja peruskorjaushanke luovutettiin virheettömänä ja aikataulussa.
Miia Juntunen Jatke
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Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy.
Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy.
Miia Juntunen Jatke
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Modernit ja tulevaisuuden tarpeita vastaavat tilat palvelevat musiikin opetusta sekä koko kampusyhteisöä.
Modernit ja tulevaisuuden tarpeita vastaavat tilat palvelevat musiikin opetusta sekä koko kampusyhteisöä.
Miia Juntunen Jatke
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Jatke-konserni

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00240 Helsinki

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi

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