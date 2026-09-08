Tampereelle uusi merkittävä musiikin opetuksen keskus – Jatkeen urakoima Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) laajennus- ja peruskorjaus on valmis

Urakan tavoitteena oli rakentaa TAMKin musiikin opetukselle modernit, tarkoituksenmukaiset tilat, jotka vastaavat sekä nykyajan että tulevaisuuden tarpeisiin. Samalla uudistettiin kampuksen yhteisiä tapahtuma- ja kokoontumistiloja. Musiikin opetuksen tilat ovat olleet aiemmin hajautettuna eri puolille Tamperetta, kun nyt ne ovat keskitettyinä samalle kampukselle muiden TAMKin opiskelijoiden kanssa.

Uuteen tilakokonaisuuteen kuuluu kamarimusiikkisali, Black Box -tila sekä akustisesti vaativaan opetukseen soveltuvat opetustilat. Korkealaatuiset musiikin tilat eivät ole tarkoitettu ainoastaan opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön, vaan ideana on ollut luoda koko alueen kulttuuriväkeä palveleva kohtaamispaikka monenlaiselle esittävälle taiteelle ja taiteellisille kokeiluille.

Hankkeelle tavoitellaan YL-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoa, mikä on ohjannut sen suunnittelua, hankintoja ja työmaan toimintaa koko projektin ajan. Lopullinen hyväksyntä ympäristötavoitteiden saavuttamiselle saadaan, kun rakennus otetaan opetuksen käyttöön loppuvuoden aikana.

”Kyseessä oli poikkeuksellisen vaativa kokonaisuus, jossa yhdistyivät toimivan korkeakoulukampuksen keskellä toteutettu rakentaminen, korkeatasoiset akustiset ratkaisut sekä kunnianhimoiset RTS-ympäristöluokituksen tavoitteet. Musiikin opetustilojen suunnittelu ja toteutus edellyttivät erityisosaamista niin akustiikan, talotekniikan kuin käyttäjätarpeiden yhteensovittamisessa. Hankkeen onnistumisen mahdollisti eri osapuolten avoin ja ratkaisukeskeinen yhteistyö, jonka ansiosta projekti eteni hallitusti ja valmistui aikataulussa. Lopputuloksena saimme modernit ja tulevaisuuden tarpeita palvelevat tilat musiikin opetukselle sekä koko kampusyhteisölle”, kertoo Tampereen ammattikorkeakoulun kiinteistöpäällikkö Petri Ojala.

Laajennus toteutettiin koko rakentamisen ajan toimivan korkeakoulukampuksen keskellä, mikä loi erityisvaatimuksia logistiikalle, turvallisuudelle, melunhallinnalle ja käyttäjäviestinnälle. Hankkeesta teki tavanomaisesta poikkeavan urakkamuoto, yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, joka tarkoittaa erittäin tiivistä yhteistyötä sekä avointa kustannus- ja päätöksentekomallia tilaajan, suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan välillä. Urakkamuoto on viime vuosina yleistynyt erityisesti koulu- ja toimitilarakentamisessa.

”Hankkeessa erittäin merkittävässä roolissa on ollut ammattimainen suunnittelunohjaus. Yhteistyö tilaajan ja rakennuttajan kanssa on ollut koko ajan poikkeuksellisen luottamuksellista ja avointa. Nopea tiedonkulku työmaalta on mahdollistanut erittäin nopean päätöksenteon ja hankkeen sujuvan etenemisen. Hanke on vahvistanut Jatke Pirkanmaan osaamista vaativissa julkisissa rakennushankkeissa ja jättää erinomaisen referenssin yhteistoiminnallisiin urakkamalleihin”, kertoo Jatke Pirkanmaan rakennuspäällikkö Jani Viitaharju.