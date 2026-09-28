Uusi palveluohjauksen numero helpottaa yhteydenottoa sosiaalihuoltoon

Pohjanmaan hyvinvointialue avaa 29. syyskuuta uuden puhelinpalvelun, sosiaalihuollon palveluohjauksen yli 65-vuotiaille.

Palveluohjauksesta saat neuvontaa ja ohjausta hyvinvointialueen sekä esimerkiksi kuntien ja järjestöjen palveluihin. Voit keskustella tilanteestasi sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa, joka arvioi ja neuvoo, millaisia palveluita tarvitset. Palveluohjaus auttaa, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi ikäihmisten kotihoidosta tai muusta arkeen liittyvästä tuen tarpeesta, palveluasumisesta tai sosiaalietuuksista.

– Tähän saakka meillä on ollut omat numerot joka palveluun ja asiakkaiden on ollut vaikea tietää, mikä on oikea paikka ottaa yhteyttä. Kun soitat ikäihmisten palveluohjaukseen, sinun ei itse tarvitse tietää, mitä palvelua sinä tarvitset. Ammattilaisemme tekevät ensiarvion tilanteestasi, neuvovat ja ohjaavat oikean palvelun pariin, kertoo palveluyksikön päällikkö Anne Björklund.

Jos palveluohjauksen puhelinlinja on varattu, voit jättää takaisinsoittopyynnön.

Linja on tarkoitettu uusille asiakkaille. Jos sinulla on jo asiakkuus esimerkiksi kotihoidossa, voit olla yhteydessä suoraan omaan yhteyshenkilöösi ikäihmisten palveluissa.

Neuvot sosiaalihuollon ammattilaiselta

Kun soitat palveluohjaukseen, puheluusi vastaa sosiaalihuollon ammattilainen. Keskitetyn palveluohjauksen avulla palvelua pystytään tarjoamaan tasavertaisesti koko alueella.

– Puheluita on tullut paljon väärään paikkaan, mikä tietysti turhauttaa asiakkaita ja kuormittaa sosiaalityöntekijöitämme. Ammattilaisemme kentällä saavat nyt paremman työrauhan ja voivat keskittyä asiakastyöhön ilman keskeytyksiä.

Jos sinä tai läheisesi on osastohoidossa Vaasan keskussairaalassa tai Malmin sairaalassa, voit keskustella myös sairaalassa työskentelevien sosionomien kanssa tilanteestasi.

Puolesta-asiointi ei ole toistaiseksi mahdollista palveluohjauksessa. Tavoitteena on, että vuoden 2027 alusta palveluohjauksessa voi asioida toisen puolesta joko puhelimitse tai sosiaalihuollon chatin kautta.

Jos terveydentilaasi tulee äkillinen muutos ja tarvitset terveydenhuollon palvelua, ota yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin (06 218 9000) tai iltaisin ja viikonloppuisin päivystysapuun (116 117).

Sosiaalihuollon palveluohjaus yli 65-vuotiaille

ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14 (29.9.2026 alkaen)

06 218 9401