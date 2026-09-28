Uusi palveluohjauksen numero helpottaa yhteydenottoa sosiaalihuoltoon
28.9.2026 10:59:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Jos olet yli 65-vuotias, sinulla on arjessasi haasteita tai läheisillä on huoli pärjäämisestäsi, palveluohjaus auttaa, arvioi palvelun tarvetta ja ohjaa oikeaan palveluun.
Pohjanmaan hyvinvointialue avaa 29. syyskuuta uuden puhelinpalvelun, sosiaalihuollon palveluohjauksen yli 65-vuotiaille.
Palveluohjauksesta saat neuvontaa ja ohjausta hyvinvointialueen sekä esimerkiksi kuntien ja järjestöjen palveluihin. Voit keskustella tilanteestasi sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa, joka arvioi ja neuvoo, millaisia palveluita tarvitset. Palveluohjaus auttaa, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi ikäihmisten kotihoidosta tai muusta arkeen liittyvästä tuen tarpeesta, palveluasumisesta tai sosiaalietuuksista.
– Tähän saakka meillä on ollut omat numerot joka palveluun ja asiakkaiden on ollut vaikea tietää, mikä on oikea paikka ottaa yhteyttä. Kun soitat ikäihmisten palveluohjaukseen, sinun ei itse tarvitse tietää, mitä palvelua sinä tarvitset. Ammattilaisemme tekevät ensiarvion tilanteestasi, neuvovat ja ohjaavat oikean palvelun pariin, kertoo palveluyksikön päällikkö Anne Björklund.
Jos palveluohjauksen puhelinlinja on varattu, voit jättää takaisinsoittopyynnön.
Linja on tarkoitettu uusille asiakkaille. Jos sinulla on jo asiakkuus esimerkiksi kotihoidossa, voit olla yhteydessä suoraan omaan yhteyshenkilöösi ikäihmisten palveluissa.
Neuvot sosiaalihuollon ammattilaiselta
Kun soitat palveluohjaukseen, puheluusi vastaa sosiaalihuollon ammattilainen. Keskitetyn palveluohjauksen avulla palvelua pystytään tarjoamaan tasavertaisesti koko alueella.
– Puheluita on tullut paljon väärään paikkaan, mikä tietysti turhauttaa asiakkaita ja kuormittaa sosiaalityöntekijöitämme. Ammattilaisemme kentällä saavat nyt paremman työrauhan ja voivat keskittyä asiakastyöhön ilman keskeytyksiä.
Jos sinä tai läheisesi on osastohoidossa Vaasan keskussairaalassa tai Malmin sairaalassa, voit keskustella myös sairaalassa työskentelevien sosionomien kanssa tilanteestasi.
Puolesta-asiointi ei ole toistaiseksi mahdollista palveluohjauksessa. Tavoitteena on, että vuoden 2027 alusta palveluohjauksessa voi asioida toisen puolesta joko puhelimitse tai sosiaalihuollon chatin kautta.
Jos terveydentilaasi tulee äkillinen muutos ja tarvitset terveydenhuollon palvelua, ota yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin (06 218 9000) tai iltaisin ja viikonloppuisin päivystysapuun (116 117).
Sosiaalihuollon palveluohjaus yli 65-vuotiaille
ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14 (29.9.2026 alkaen)
06 218 9401
Yhteyshenkilöt
Anne Björklundpalveluyksikön päällikköPuh:040 358 3317anne.bjorklund@ovph.fi
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Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
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