Pysäköinti muuttuu maksulliseksi Viipurintien sote-keskuksessa Hämeenlinnassa 1. lokakuuta

Viipurintien sote-keskuksen asiakas- ja henkilöstöpysäköinti muuttuu maksulliseksi torstaina 1. lokakuuta. Ahveniston sairaalassa ja vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa pysköinti on ollut maksullista keväästä saakka.

Pysäköinti on maksullista joka päivä kello 8–20, myös viikonloppuisin. Ensimmäisen maksuttoman 30 minuutin jälkeen pysäköinti maksaa 1,50 euroa alkavalta tunnilta. Pysäköinnin enimmäishinta on 9 euroa vuorokaudessa. Yöllä kello 20–8 pysäköinti on maksutonta.

Pysäköinnin kesto lasketaan siitä, kun auto ajaa pysäköintialueelle, siihen asti, kun auto poistuu alueelta. Pysäköinninvalvonta perustuu kamerajärjestelmään, joka tunnistaa ajoneuvon rekisterinumeron sisään- ja ulosajon yhteydessä.

Ahveniston sairaalassa ja vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa pysäköinti on ollut maksullista keväästä saakka. Pysäköinnin hinnat, ehdot ja ohjeet ovat samat kaikilla alueilla. Ohjeet on koottu verkkosivustolla Pysäköinti-sivulle.

Pysäköinnin voi maksaa usealla tavalla

Pysäköinnin voi maksaa EasyPark- ja ParkMan-sovelluksilla, maksuautomaatilla tai jälkikäteen verkossa.

Viipurintien sote-keskuksessa maksuautomaatti sijaitsee D- talon edustalla, E-talon sisäänkäynnin läheisyydessä (katso alla oleva kartta). Automaatilla maksetaan pankki- tai luottokortilla, eikä käteismaksu ole mahdollista. Maksuautomaatin käytöstä ei peritä palvelumaksua. Maksamisen jälkeen pysäköintialueelta on poistuttava 20 minuutin kuluessa.

EasyPark- ja ParkMan-sovellusta käytettäessä pysäköinti pitää käynnistää sovelluksessa alueelle saavuttaessa ja lopettaa ennen alueelta poistumista. Sovellukset lisäävät pysäköintimaksuun oman palvelumaksunsa.

Pysäköinnin voi maksaa myös jälkikäteen parkkimaksu.fi-verkkosivulla 48 tunnin kuluessa alueelta poistumisesta. Verkkomaksuun lisätään 0,40 euron palvelumaksu.

Jos pysäköintiä ei makseta millään näistä tavoista, pysäköintioperaattori lähettää ajoneuvon omistajalle laskun kotiin rekisterinumeron perusteella. Tällöin pysäköinnin hintaan lisätään 5 euron laskutuslisä.

Liikkumisesteisille pysäköinti on maksutonta

Liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja on Viipurintien sote-keskuksen D-talon sisäänkäynnin läheisyydessä. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella (LE-tunnus) pysäköinti on maksutonta. Asiakkaan on lähetettävä ennen asiointiaan kuva luvastaan ja käytettävän auton rekisteritunnus pysäköintioperaattorille sähköpostilla omahame(at)parkki-info.fi.

Yhteen LE-lupaan voidaan liittää enintään kaksi ajoneuvon rekisteritunnusta. Jos asiakas on ilmoittanut LE-luvastaan Assin tai vanhan keskussairaalan alueella pysäköinnin vuoksi, ei siitä tarvitse ilmoittaa enää erikseen Viipurintielle. Yksi ilmoitus pätee molemmilla alueilla.

Pysäköintioperaattori vastaa pysäköinnistä

Hyvinvointialue ei valvo eikä hallinnoi pysäköintiä. Pysäköintioperaattorina toimii 6Sense Innovations.

Pysäköintiin ja maksamiseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaat voivat ottaa yhteyttä pysäköintioperaattoriin sähköpostitse osoitteeseen omahame(at)parkki-info.fi. Asiakaspalvelu vastaa viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä pysäköintioperaattorin kanssa kuukausisopimus. Henkilöstölle on tiedotettu muutoksesta ja annettu omat pysäköintiohjeet aiemmin.

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti maksulliseen pysäköintiin siirtymisestä marraskuussa 2025. Maksullisuuden tavoitteena on pitää pysäköintipaikat ensisijaisesti asiakkaiden ja henkilöstön käytössä sekä kattaa pysäköinnin järjestämisestä, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.