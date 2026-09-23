Oma Häme

Milloin on paras aika ottaa yhteyttä Oma Hämeen palveluihin?

23.9.2026 15:22:24 EEST | Oma Häme | Tiedote

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Oma Hämeen palvelut tarjoavat monipuolisia yhteydenottokanavia, kuten puhelin, chat ja digitaaliset ajanvaraukset. Välttääksesi ruuhkat, on suositeltavaa ottaa yhteyttä tiistaista perjantaihin klo 12 jälkeen. Maanantai ja aamuajat ovat vilkkaimpia. Valitse asiointikanava, joka sopii parhaiten tarpeisiisi.

Ensilinja palveluiden-logo
Ensilinja palveluiden-logo Oma Häme

Oma Hämeen Ensilinjat palvelevat puhelimitse ja chatissa. Myös digitaalisen ajanvarauksen mahdollisuudet laajenevat jatkuvasti ja nopeuttavat asiointia. Yhteystiedot Ensilinjoihin löydät verkkosivuiltamme. 

Monissa palveluissa yhteydenottoja tulee eniten maanantaiaamuisin ja heti palvelujen avauduttua. Jos asiasi ei ole kiireellinen, saat usein palvelua sujuvammin valitsemalla asiaasi sopivan palvelukanavan ja asioimalla ruuhkaisimpien aikojen ulkopuolella.


Hoida asioita helposti digitaalisissa palveluissa

  • Oma Häme -sovellus kulkee mukanasi kaikkialla. Sen kautta voit tarkastella omia tietojasi ja hoitaa useita asioita sähköisesti.

  • Digitaaliset ajanvaraukset laajenevat jatkuvasti. Tarkista Oma Hämeen verkkosivuilta, voitko varata ajan suoraan verkossa.

  • Chat-palvelut ovat nopea tapa saada neuvontaa ja ohjausta ilman puhelinasiointia.

Digitaalinen ajanvaraus, -siirto ja -peruutus - Oma Häme

    Terveys-chat 

    Terveys-chatissa asiointi on vilkkainta heti aamulla. Terveys-chat sisältää sairaanhoitajan chatin, mielenterveys- ja päihdetyön chatin, suunterveyden huollon sekä kuntoutuksen chatit. Vastaamalla esitietolomakkeeseen huolellisesti ohjaudut tarpeesi mukaiseen chattiin.

    Ruuhkaisinta: erityisesti maanantaisin klo 8-11

    Ensilinjan neuvonta, ohjaus ja ajanvaraus - Oma Häme

    Päivystysapu 116117 

    Päivystysapu auttaa kiireellisissä tilanteissa ympäri vuorokauden, kun tarvitset arvion hoidontarpeesta eikä asia voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

    Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita aina 112.

    Päivystykset - Oma Häme

    Terveysasemien kiireetön asiointi

    Paras aika soittaa: Tiistaista perjantaihin klo 12-13.30 

    Ruuhkaisinta: Erityisesti maanantaisin sekä muina arkipäivinä klo 8–10.

    Jos mahdollista, vältä kiireettömissä asioissa yhteydenottoja maanantaisin.  

    Ensilinjan neuvonta, ohjaus ja ajanvaraus - Oma Häme

    Suun terveydenhuollon Ensilinjat

    Ruuhkaisinta: Aukiolon ensimmäiset tunnit ja erityisesti maanantait

    Hammashoidon kiireettömät asiat kannattaa mahdollisuuksien mukaan hoitaa myöhemmin aamupäivällä tai keskipäivän aikaan.

    Soita Suun terveydenhuollon kiireelliseen Ensilinjaan, jos sinulla on äkillistä suun alueen kipua, johon särkylääke ei auta, turvotusta tai muu kiireellistä hoitoa vaativa oire.

    Kiireellinen hammashoito ja päivystys - Oma Häme

    Ikäihmisten Ensilinja

    Paras aika soittaa: klo 12-14

    Ruuhkaisinta: klo 9-11, erityisesti maanantaisin

    Ikäihmisten Ensilinjasta saat neuvontaa ja palveluohjausta ikääntyneiden palveluihin sekä tukea oikean palvelun löytämiseen. Terveydenhuollon ajanvaraus-, lääkitys- ja muut hoitoon liittyvät asiat sekä laskutusasiat hoidetaan muissa palvelukanavissa.

    Ikäihmisten palvelut - Oma Häme

    Perhekeskuksen Ensilinja

    Paras aika soittaa: ma, ke ja to klo 12–14 (ti ja pe suljettu klo 12 alkaen) 

    Ruuhkaisinta: klo 8-11, erityisesti maanantaisin

    Perhekeskuksen Ensilinja - Oma Häme

    Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinja

    Paras aika soittaa: klo 11 jälkeen

    Ruuhkaisinta: klo 9-10, erityisesti maanantaisin

    Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Yhteyttä voi ottaa myös silloin, kun et ole varma, millaista tukea tarvitset. Meillä voit asioida lyhyellä odotusajalla digitaalisesti Terveyschatissä ja puhelimitse. 

    Mielenterveys- ja päihdepalvelut - Oma Häme

    Kuntoutuksen Ensilinja

    Jos sinulla on uusi ilman tapaturmaa alkanut lihas-, nivel- tai selkäoire, ota yhteyttä Terveys-chattiin tai soita Kuntoutuksen Ensilinjaan fysioterapeutille. Fysioterapeutti voi arvioida tilanteen nopeasti ja ohjata oikeaan hoitoon ilman lääkärikäyntiä.

    Kuntoutus - Oma Häme

    Vammaispalveluiden Ensilinja

    Paras aika soittaa: klo 11 jälkeen

    Ruuhkaisinta: klo 9-10

    Yhteydenottoja tulee melko tasaisesti, mutta aamun ensimmäiset tunnit ovat vilkkaimpia.

    Vammaisten palvelut - Oma Häme

    Aikuissosiaalityön Ensilinja

    Paras aika soittaa: klo 11 jälkeen

    Ruuhkaisinta: klo 9-10

    Aikuissosiaalityön Ensilinja - Oma Häme

    Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelu

    Paras aika soittaa: klo 11 jälkeen kiireettömissä asioissa

    Saman päivän ajanvaraukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä milloin vain palvelun aukioloaikana.

    Ruuhkaisinta: klo 8-11

    Kun jätät takaisinsoittopyynnön, ammattilainen soittaa viimeistään seuraavana arkipäivänä. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelussa palvelemme myös chatissa klo 8-15. Myös chatissa aamupäivä on vilkkainta aikaa.

    Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelu - Oma Häme

    Yhteydenoton ajoittaminen kannattaa

    Monissa Oma Hämeen palveluissa aamupäivät ja erityisesti maanantait ovat vilkkaimpia. Jos asiasi ei ole kiireellinen, yhteydenoton siirtäminen hieman myöhemmäksi voi lyhentää odotusaikaa.

    Valitse asiaasi sopiva palvelukanava ja vältä yhteydenottoa samasta asiasta usean eri kanavan kautta. Näin asiasi käsittely etenee mahdollisimman sujuvasti.

    Oma Hämeessä selvitellään myös parhaillaan mahdollisuuksia näyttää reaaliaikaista tietoa palveluihin pääsystä ja jonoista mm. verkkosivuilla.   

    Tutustu chatteihin: 

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