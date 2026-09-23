Kutsu medialle: Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman mediatilaisuus ja peruskiven muuraus
23.9.2026 15:25:03 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Kutsu
Senaatti-kiinteistöt ja Poliisihallitus kutsuvat median edustajat Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman hankkeen mediatilaisuuteen ja peruskiven muuraukseen maanantaina 28.9.2026 klo 12.15 alkaen.
Valtioin toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Lapin poliisilaitokselle ja Keskusrikospoliisille uuden pääpoliisiaseman Jääskeläisen alueelle noin viiden kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Uusi pääpoliisiasema kokoaa poliisin toimintoja nykyaikaisiin, turvallisiin ja toiminnallisesti tehokkaisiin tiloihin. Maarakennustyöt käynnistyivät keväällä 2026, ja varsinaiseen rakennusvaiheeseen siirryttiin kesällä. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2028.
Kutsumme aiheesta kiinnostuneet median edustajat hankkeen mediatilaisuuteen ja peruskiven muuraukseen.
Paikka: Verstaantie 2, Rovaniemi. Saapumisohjeet liitteenä kartassa.
Ajankohta: maanantai 28.9.2026
12.00–12.15 Saapuminen ja ilmoittautuminen portilla vartijalle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
12.00–12.50 Mediatilaisuus ja hanke-esittely median edustajille työmaatoimistossa
13.00–15.30 Peruskiven muuraus. Ohjeistus paikan päällä.
Mediatilaisuus klo 12.15–12.50
Mediatilaisuudessa puheenvuoron käyttävät:
- Sisäministeri Mari Rantanen
- Poliisihallituksen teknologiajohtaja Tapio Aaltonen
- Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen
- Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispäällikkö Kimmo Puttonen esittelee hankkeen
Puheenvuorojen jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymyksiin ovat paikan päällä vastaamassa myös Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Jukka Lakkala, Keskusrikospoliisin hallintojohtaja Reine Inkeroinen, Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Jonni Laitto ja toimialajohtaja Mikko Järvinen, SRV:n projektipäällikkö Marko Ahvenlampi ja toimitusjohtaja Saku Sipola sekä Lukkaroinen Arkkitehtien johtava arkkitehti Laura Sorri.
12.50 Siirtyminen työmaa-alueella olevaan juhlatelttaan.
Peruskiven muuraus klo 13.00–15.30
Ohjelma
Alkumusiikkia
Avaus ja tervetulotoivotukset
Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen
Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Mikko Järvinen
Tervehdyspuheet
Sisäministeri Mari Rantanen
Poliisihallituksen teknologiajohtaja Tapio Aaltonen
Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Jonni Laitto
Päätoteuttaja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola
Fanfaari
Peruskiven muuraus
Kahvitarjoilu työmaan juhlateltassa
Valokuvaus
Työmaalla kuvaaminen ei ole turvallisuussyistä sallittua, mutta juhlatilaisuudessa voi kuvata tilaisuuden aikana.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen etukäteen
Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen perjantaihin 25.9.2026 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: hanna.kumpula@senaatti.fi.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Mediatilaisuus: Hanna Kumpula, tiedottaja, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 669 5549, hanna.kumpula@senaatti.fi
Peruskiven muuraus: Kimmo Puttonen, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 611 6822, kimmo.puttonen@senaatti.fi
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Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
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