Kutsu medialle: Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman mediatilaisuus ja peruskiven muuraus

Valtioin toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Lapin poliisilaitokselle ja Keskusrikospoliisille uuden pääpoliisiaseman Jääskeläisen alueelle noin viiden kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Uusi pääpoliisiasema kokoaa poliisin toimintoja nykyaikaisiin, turvallisiin ja toiminnallisesti tehokkaisiin tiloihin. Maarakennustyöt käynnistyivät keväällä 2026, ja varsinaiseen rakennusvaiheeseen siirryttiin kesällä. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2028.

Kutsumme aiheesta kiinnostuneet median edustajat hankkeen mediatilaisuuteen ja peruskiven muuraukseen.

Paikka: Verstaantie 2, Rovaniemi. Saapumisohjeet liitteenä kartassa.

Ajankohta: maanantai 28.9.2026

12.00–12.15 Saapuminen ja ilmoittautuminen portilla vartijalle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

12.00–12.50 Mediatilaisuus ja hanke-esittely median edustajille työmaatoimistossa

13.00–15.30 Peruskiven muuraus. Ohjeistus paikan päällä.

Mediatilaisuus klo 12.15–12.50

Mediatilaisuudessa puheenvuoron käyttävät:

Sisäministeri Mari Rantanen

Poliisihallituksen teknologiajohtaja Tapio Aaltonen

Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispäällikkö Kimmo Puttonen esittelee hankkeen





Puheenvuorojen jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymyksiin ovat paikan päällä vastaamassa myös Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Jukka Lakkala, Keskusrikospoliisin hallintojohtaja Reine Inkeroinen, Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Jonni Laitto ja toimialajohtaja Mikko Järvinen, SRV:n projektipäällikkö Marko Ahvenlampi ja toimitusjohtaja Saku Sipola sekä Lukkaroinen Arkkitehtien johtava arkkitehti Laura Sorri.

12.50 Siirtyminen työmaa-alueella olevaan juhlatelttaan.

Peruskiven muuraus klo 13.00–15.30



Ohjelma

Alkumusiikkia

Avaus ja tervetulotoivotukset

Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen

Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Mikko Järvinen

Tervehdyspuheet

Sisäministeri Mari Rantanen

Poliisihallituksen teknologiajohtaja Tapio Aaltonen

Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Jonni Laitto

Päätoteuttaja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola

Fanfaari

Peruskiven muuraus

Kahvitarjoilu työmaan juhlateltassa

Valokuvaus

Työmaalla kuvaaminen ei ole turvallisuussyistä sallittua, mutta juhlatilaisuudessa voi kuvata tilaisuuden aikana.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen etukäteen

Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen perjantaihin 25.9.2026 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: hanna.kumpula@senaatti.fi.

Lämpimästi tervetuloa!