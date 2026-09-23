Lasten ja nuorten kehitysvammapoliklinikan hoitovastuu jatkuu 18-vuotiaaksi
23.9.2026 15:26:10 EEST | Oma Häme | Tiedote
Oma Hämeen lasten ja nuorten kehitysvammapoliklinikan hoitovastuu laajenee 18 ikävuoteen vuoden 2027 alusta alkaen, aiemman 16 vuoden sijasta. Muutos parantaa hoidon jatkuvuutta nuoruuden tärkeässä kehitysvaiheessa. Muutos ei edellytä perheiltä toimenpiteitä, eikä vaikuta lähetekäytäntöihin tai palveluun pääsyn perusteisiin.
Oma Hämeen lasten ja nuorten kehitysvammapoliklinikan yläikäraja nousee 16 vuodesta 18 vuoteen vuoden 2027 alussa. Muutos parantaa hoidon jatkuvuutta nuoren elämässä tärkeässä vaiheessa.
Lasten ja nuorten kehitysvammapoliklinikan hoitovastuu jatkuu 1.1.2027 alkaen siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta. Aiemmin hoitovastuu siirtyi aikuisten palveluihin 16-vuotiaana.
Muutoksen myötä nuorelle ja perheelle tuttu moniammatillinen työryhmä voi jatkaa heidän tukenaan peruskoulun päättyessä, jatko-opintoihin siirryttäessä ja täysi-ikäisyyttä lähestyttäessä.
Tutussa yksikössä voidaan hoitaa myös tässä elämänvaiheessa ajankohtaisia lääketieteellisiä arvioita, tarkastuksia ja lausuntoasioita. Näitä ovat esimerkiksi vuosi- ja kuntoutustarkastukset, eläkelausunnot, kutsuntoihin liittyvät lääkärinlausunnot sekä edunvalvonnan tarpeeseen liittyvät lääketieteelliset arviot.
Säännöllisten poliklinikkakäyntien tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Käyntejä voidaan tarvita esimerkiksi lääkehoidon, kuntoutuksen, toimintakyvyn seurannan, lausuntojen tai sosiaalietuuksien vuoksi. Kaikilla asiakkailla ei ole säännöllistä käyntiseurantaa, vaikka asiakkuus ja hoitovastuu jatkuvat.
Kun nuori täyttää 18 vuotta, hoitovastuu siirtyy aikuisten alueelliselle vastaanotolle Forssan, Hämeenlinnan tai Riihimäen seudulla. Asiakkuus kehitysvammapalveluissa jatkuu myös tämän jälkeen.
Muutos ei tarkoita automaattista siirtymistä takaisin lasten ja nuorten kehitysvammapoliklinikalle niille 16–17-vuotiaille, joiden hoitovastuu on jo siirtynyt aikuisten alueelliselle vastaanotolle. Yksittäisen nuoren tilanne voidaan tarvittaessa arvioida erikseen.
Muutos ei edellytä perheeltä toimenpiteitä
Nykyisten asiakkaiden tai heidän perheidensä ei tarvitse ottaa muutoksen vuoksi erikseen yhteyttä poliklinikalle.
Muutos ei vaikuta lähetekäytäntöihin, palveluun pääsyn perusteisiin tai yhteystietoihin.
Lasten ja nuorten kehitysvammapoliklinikka toimii osoitteessa Viipurintie 1–3, A-talo, Hämeenlinna.
Yhteyshenkilöt
Tuomo BalkPalvelualueylilääkäriPuh:050 461 0551tuomo.balk@omahame.fi
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