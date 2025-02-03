Uusi ilmiö autokaupoilla: Jopa 40 % kuukausimaksulla ajavista autoilijoista vaihtoi autonsa käyttövoimaa
24.9.2026 08:25:00 EEST | Beely Oy | Tiedote
Bensa-autoilijat vaihtavat nyt kovaa tahtia autonsa käyttövoimaa, kertoo autopalvelu Beelyn tuore data. Jopa 40 % Beelyn sisällä auton vaihtaneista vaihtoi käyttövoimaa, ja suurin osa näistä vaihtoi bensasta joko hybridiin tai täyssähköön. Data myös romutti yleisen ajattelun suomalaisten merkkiuskollisuudesta.
Beelyn datassa näkyy, että kolmen vuoden aikana kuukausimaksullisesta autosta suoraan toiseen vastaavaan vaihtaneiden osuus on kasvanut merkittävästi, yli 50 prosenttia. Samalla näistä vaihtajista noin 40 prosenttia vaihtaa autonsa käyttövoimaa.
”Suurin osa vaihtajista siirtyy bensa-autoista hybrideihin ja osin myös suoraan sähköautoihin. Hybrideistä puolestaan siirrytään suoraan sähköautoon. Sen sijaan täyssähköistä tai hybrideistä ei ole vaihdettu bensa-autoihin juuri ollenkaan. Eli kyllä tässä on osoitus Suomen autokannan sähköistymisestä sekä siitä, että omalta osaltaan kuukausimaksullinen autoilu mahdollistaa tällaisen siirtymän myös niille, joilla siihen ei välttämättä ole varaa”, Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kertoo.
”Yleisesti datan perusteella voidaan sanoa, että sähköautojen myynti ja katselut ovat kasvaneet suhteellisesti nopeammin kuin mikään muu kategoria.”
Toinen merkittävä muutos kuukausimaksullisten autojen markkinassa on sopimusten pidentyminen. Beelyllä tehtyjen sopimusten keskimääräinen voimassaoloaika on noussut 30 prosenttia ja on tällä hetkellä noin 28 kuukautta.
”Tässä on tapahtunut iso muutos. Aiemmin sopimus otettiin yleensä vain vuodeksi vähän kokeilumielessä, mutta nyt sekä pitkät sopimukset että niiden ketjuttaminen ovat selvästi kasvussa. Suomalaiset ovat yhä tottuneempia siihen, että auto on kuukausimaksullinen tuote”, Voutilainen toteaa.
Kuukausimaksulliset ja autoilun helppous selkeästi myös houkuttaa suomalaisia, sillä Beelyn liikevaihto on kasvanut tänä vuonna jo 30 prosenttia vuodentakaiseen.
Onko suomalainen enää merkkiuskollinen?
Yleisesti ajatellaan, että suomalaiset ovat melko merkkiuskolista kanssa ja kärjistetysti Toyotalla ajavat ottavat myös seuraavaksi autokseen Toyotan. Beelyn data ei kuitenkaan täysin tue tätä uskomusta.
”Lähes kolme neljästä seuraavaan kuukausimaksulliseen autoon vaihtajasta vaihtaa nyt auton merkkiä. Eli suomalaisilla on hyvinkin paljon kokeilunhalua, silloin kun vaihtoehtoja on helposti saatavilla”, Voutilainen sanoo.
Datasta nousee kuitenkin esiin yksi automerkki, johon vaihdetaan eniten tällä hetkellä.
”Vuonna 2026 Škoda on suosituin merkki, johon palaavat asiakkaat vaihtoivat. Eniten taas luovuttiin Ford-merkkisistä autoista.”
Yhteyshenkilöt
Jonna HiltunenHead of Marketing & CommunicationPuh:+358 46 876 1695jonna@beely.fibeely.fi
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