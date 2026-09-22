Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta: Pääministerin kutsuttava puheenjohtajat koolle, jos riskiarviot asehankinnoista ovat muuttuneet
23.9.2026 15:42:10 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Puolustusministeri Antti Häkkänen on perustellut eduskunnan täysistunnossa vierailuaan Israeliin sillä, että ilman sitä Suomen ilmapuolustushankinnat olisivat voineet vaarantua. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa kutsumaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajat koolle ja kertomaan heille luottamuksellisesti, onko hankintaan liittyvä riskiarvio muuttunut.
Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tänään keskiviikkona puolustusministeriön budjettiesitystä, mutta keskustelu laajentui myös nopeasti käsittelemään puolustusministeri Antti Häkkäsen Israel-vierailua sekä siihen liittyviä epäselvyyksiä. Häkkänen on pitänyt tapaamista välttämättömänä, jotta Suomi saa Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmään parhaat päivitykset ja uusimman teknologian.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää lähtökohtaisesti käsittämättömänä, että puolustusministeri vierailee kansanmurhaa toteuttavassa valtiossa. Hän myös muistuttaa, että viimeksi muutamia päiviä sitten puolustusministeri Israel Katz toisti vaatimuksensa siitä, ettei Gazan tilanteeseen ole hänen mukaansa lopulta ratkaisua ilman palestiinalaisten lähtemistä alueelta. Väestön pakkosiirto olisi sotarikos ja etninen puhdistus.
– Jos puolustusministerin arvion mukaan asehankinta olisi ollut vaarassa ilman henkilökohtaista vierailua, kyse ei ole enää yhden ministerin virkamatkasta vaan koko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan liikkumavarasta. Siitä on puhuttava yhdessä, Virta sanoo.
Virta huomauttaa lisäksi, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan puolustusministerin matkaan on liittynyt myös esimerkiksi tapaaminen autonomisia aseita kehittävän israelilaisen aseyhtiön kanssa.
– Tätä kysymystä ministeri ei ole suostunut kommentoimaan lainkaan. Miksi matkalla on ollut tarve tavata uusia asetoimittajia, joiden kanssa yhteistyötä ei mediatietojen mukaan ole aiemmin tehty? Onko Suomen hallitus siis harkitsemassa uusia hankintoja Israelista, Virta ihmettelee.
Virta vaatii, että eduskuntapuolueiden puheenjohtajille kerrotaan pääministerin toimesta, onko Daavidin linko -kauppaan liittyvä riskiarvio muuttunut niin, että ministeritason tapaaminen on tullut välttämättömäksi. Lisäksi hän haluaa käydä avoimesti läpi, millaisia riippuvuuksia kauppa on luonut ja rajoittaako se Suomen mahdollisuutta arvostella Israelia. Hän toivoo kutsun tulevan nimenomaan pääministeriltä, sillä ministeri Häkkänen on aiemmin kertonut vierailun olleen hänen oma ratkaisunsa, josta tieto muille on kulkenut “virkareittejä” pitkin.
– Suomen turvallisuutta ei vahvisteta vaikenemalla. Olen valmis käsittelemään asiaa luottamuksellisesti, mutta jokaisella eduskuntapuolueella on oikeus tietää, rajoittaako yksi asekauppa Suomen mahdollisuutta vastustaa kansanmurhaa, Virta linjaa.
Vihreät aikoo esittää epäluottamusta puolustusministerille ensi viikolla, kun eduskunnan budjettikeskustelut ovat päättyneet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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