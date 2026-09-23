SDP:n Kymäläinen: Hallinto-oikeuden ratkaisu kyseenalaistaa hyvinvointialueiden rahoituksen oikeellisuuden

Vaasan hallinto-oikeus kumosi 10.9.2026 valtiovarainministeriön päätöksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoituksesta ja palautti asian ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan valtiovarainministeriön olisi tullut arvioida hyvinvointialueen myöhemmin toimittamien täydentävien diagnoositietojen vaikutus rahoitukseen sekä selvittää Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen diagnoositietojen poikkeavuuksien merkitys rahoitukselle.

– Nyt meillä on oikeuslaitoksen ratkaisu, jossa valtiovarainministeriön toiminnassa on todettu vakavia puutteita. Hallinto-oikeus on selvästi todennut, että rahoituksen pitäisi perustua mahdollisimman pitkälti tosiasioita vastaavaan tietoon ja että selvästi virheellisiä tietoja on voitava oikaista. Tämä ei ole pieni tekninen yksityiskohta, vaan kysymys siitä, jaetaanko hyvinvointialueiden rahat oikeudenmukaisesti, Kymäläinen sanoo.

– Samaan aikaan hallituksen käynnistämät arviointimenettelyt etenevät alueilla, joiden taloudelliseen asemaan vaikuttavat myös rahoitusjärjestelmän ongelmat. On kohtuutonta vaatia alueita sopeuttamaan toimintaansa ja karsimaan palveluja tilanteessa, jossa rahoituksen perusteisiin liittyviä vakavia kysymyksiä ei ole vielä ratkaistu, Kymäläinen toteaa.

Valtiovarainministeriö käynnisti kesäkuussa 2026 arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla.

– Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on tehty pitkäjänteisesti työtä toiminnan tehostamiseksi ja palvelujen yhteensovittamiseksi. Silti alue on nyt tilanteessa, jossa arviointimenettely rajoittaa sen päätösvaltaa. En pidä oikeana sitä, että alue joutuu tällaiseen tilanteeseen ennen kuin on selvitetty, onko rahoituksen jakautumisessa ollut sellaisia virheitä, jotka vaikuttavat alueiden taloudelliseen asemaan, Kymäläinen linjaa.

– Hallituksen on nyt pysähdyttävä arvioimaan kokonaisuutta. Jos rahoituksen oikeellisuudesta on käynnissä vakava oikeudellinen selvitys, arviointimenettelyjä ei pidä viedä eteenpäin ikään kuin mitään epäselvyyttä ei olisi. Muuten vaarana on, että mahdollisesti virheellisen rahoituspohjan seurauksia sysätään hyvinvointialueiden ja viime kädessä niiden asukkaiden kannettavaksi. Siksi hallituksen on keskeytettävä käynnissä olevat arviointimenettelyt siihen saakka, että hyvinvointialueiden rahoituksen oikeellisuus ja mahdolliset rahoitusvirheet on selvitetty ja oikeustila tältä osin selkiytynyt, Kymäläinen alleviivaa.