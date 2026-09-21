S-Pankin tutkimus paljastaa ristiriidan: ilmastonmuutos huolettaa, mutta asumispäätöksiin se ei vaikuta

Suomalaisten näkemykset ilmastonmuutoksen vaikutuksista asumiseen jakautuvat. S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -tutkimuksen mukaan 42 prosenttia suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan asumiseen. Hieman suurempi osuus, 48 prosenttia, ei kanna ollenkaan huolta asiasta.

”Ihmiset tunnistavat julkisuudessakin paljon esillä olleet ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten lisääntyvät hellejaksot, rankkasateet ja tulvariskit, mutta eivät välttämättä vielä osaa yhdistää näitä omiin asumisratkaisuihinsa ja -kustannuksiinsa”, S-Pankin ESG-johtaja Karoliina Loikkanen kertoo.

”Asiakkaamme eivät useinkaan käytä asuntolainaneuvotteluissa sanoja ilmastonmuutos tai ilmastoriski, mutta sen sijaan he puhuvat lämmityskustannuksista, tulevista remonttitarpeista tai asunnon arvon kehityksestä pitkällä aikavälillä. Tämä on jo hyvä suunta. Pankkina voimme auttaa asiakkaita tunnistamaan myös näihin teemoihin liittyviä ilmastonmuutoksen vaikutuksia osana asuntolainaneuvotteluita”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius sanoo.

Naiset selvästi miehiä huolestuneempia

Ilmastonmuutoksen vaikutukset omaan asumiseen huolestuttavat muita enemmän nuoria ja yli 70-vuotiaita. Eroa on myös sukupuolten välisissä asenteissa. Naisista 48 prosenttia on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan asumiseensa, miehistä vain 35 prosenttia. 58 prosenttia miehistä ei ole lainkaan huolissaan, naisista 39 prosenttia.

Sukupuolierot näkyvät myös asumispäätöksissä. Naisista noin joka viides kertoo ilmastonmuutoksen vaikuttavan päätöksiinsä paljon, ja lähes yhtä moni arvioi, ettei sillä ole lainkaan vaikutusta. Miehillä ero on selvempi: 16 prosenttia kokee ilmastonmuutoksen vaikuttavan päätöksiinsä paljon, kun yli kaksinkertainen osuus, 34 prosenttia, arvioi, ettei sillä ole mitään vaikutusta.

”Tutkimus tukee havaintojamme siitä, että asiakkaamme miettivät ilmastonmuutosta, mutta se ei vielä vaikuta konkreettisesti heidän asumispäätöksiinsä. On aivan selvää, että vähitellen ilmastonmuutos alkaa näkyä myös ihmisten asumisratkaisuissa ja -päätöksissä – onhan asunto suomalaisille yksi elämän suurimmista hankinnoista ja merkittävä osa varallisuudesta”, Karoliina Loikkanen kommentoi.

Pankki auttaa asiakkaita tunnistamaan asumisen ilmastoriskejä

Konkreettiset ilmastoriskit vaihtelevat Suomessa maakunnittain – ja samoin vaihtelevat myös ihmisten asenteet. Huolestuneimpia ihmiset ovat Pohjois-Karjalassa, mutta huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista asumiseen nousee vahvasti esiin myös Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Lapissa. Vähiten asia vaivaa ihmisiä Kymenlaaksossa ja Kainuussa.

”Haluamme auttaa asiakkaitamme katsomaan pitkälle tulevaisuuteen ja tekemään asumisessaan kestäviä päätöksiä. Tunnistamme lainaneuvotteluissa kohteeseen liittyviä ilmastoriskejä, kuten heikon energialuokan tai sijainnin tulvariskialueella. Kun havaitsemme kohonneen riskin, keskustelemme asiakkaan kanssa sen mahdollisista vaikutuksista esimerkiksi kustannuksiin ja remonttitarpeisiin. Koulutamme myös asiakaspalvelumme työntekijöitä tunnistamaan ilmastoriskejä ja neuvomaan asiakkaita niihin varautumisessa”, Mari Govenius kertoo.

S-Pankin tutkimus: Näin ilmastonmuutos näkyy suomalaisten asumiseen liittyvissä asenteissa

Neljä kymmenestä on huolissaan: 42 % suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan asumiseensa, 48 % ei lainkaan huolissaan.

42 % suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan asumiseensa, 48 % ei lainkaan huolissaan. Naiset ovat miehiä huolestuneempia: naisista huolissaan on 48 %, miehistä 35 %. Miehistä 58 % ei ole lainkaan huolissaan.

naisista huolissaan on 48 %, miehistä 35 %. Miehistä 58 % ei ole lainkaan huolissaan. Yli 70-vuotiaat ovat huolestuneimpia: heistä huolta kokee 49 %. Alle 30-vuotiaista osuus on 42 %.

heistä huolta kokee 49 %. Alle 30-vuotiaista osuus on 42 %. Huoli ei juuri näy valinnoissa: vain 19 % kertoo ilmastonmuutoksen tai ilmastoriskien vaikuttavan asumispäätöksiinsä.

vain 19 % kertoo ilmastonmuutoksen tai ilmastoriskien vaikuttavan asumispäätöksiinsä. Sukupuoliero näkyy myös päätöksissä: naisista 22 % ja miehistä 16 % kertoo ilmastonmuutoksen vaikuttavan paljon asumispäätöksiinsä. 34 % miehistä sanoo, ettei sillä ole mitään vaikutusta.

naisista 22 % ja miehistä 16 % kertoo ilmastonmuutoksen vaikuttavan paljon asumispäätöksiinsä. 34 % miehistä sanoo, ettei sillä ole mitään vaikutusta. Maakuntaeroja löytyy: sekä huoli että vaikutus asumispäätöksiin korostuvat ennen muuta Pohjois-Karjalassa ja ovat vähäisimpiä Kymenlaaksossa ja Kainuussa.

Tarkemmat tiedot S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksesta pyydettäessä.

Taustatiedot kyselystä

Kantar Finland Oy toteutti Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 062 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Kyselyssä huomioitiin maakuntatasoinen tiedonkeruu, tavoitteena maakuntien väestörakennetta vastaava edustavuus. Tiedonkeruu toteutettiin 6.–22.4.2026. Kyselytutkimus toteutettiin nyt toista kertaa.