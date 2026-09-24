Kotihoidon ja asumispalvelujen laskutuksessa on viiveitä – asiakkailla on kolme kuukautta korotonta maksuaikaa

Hyvinvointialue purkaa laskutusruuhkaa kaiken aikaa, mutta joidenkin viivästyneiden laskujen käsittelyn arvioidaan kestävän vielä useita kuukausia.

– Olemme erittäin pahoillamme asiakkaillemme aiheutuneesta haitasta ja siitä, että tilanteen korjaaminen vie vielä aikaa. Teemme kaikkemme, jotta laskutuksen ongelmat saadaan korjattua mahdollisimman pian, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digipalvelujohtaja Tommi Kuukka.

Viiveet johtuvat asiakas- ja potilastietojärjestelmän muutoksesta, joka on aiheuttanut häiriöitä laskujen lähettämisessä ja hidastanut virheellisten laskujen korjaamista. Järjestelmämuutos on myös lisännyt laskuilla näkyvien rivien määrää, mikä on vaikeuttanut joidenkin laskujen lukemista.

Viiveet eivät koske kaikkia asiakkaita, vaan osa laskuista on lähetetty normaalisti. Myös asumispalvelujen vuokralaskut on lähetetty normaalisti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella otettiin vaiheittain käyttöön yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä maaliskuusta 2026 alkaen.

Puuttuvan laskun vuoksi ei tarvitse ottaa yhteyttä

Jos kotihoidon tai asumispalvelujen asiakas ei ole saanut laskuaan, hänen ei tarvitse ottaa yhteyttä hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialue lähettää puuttuvat laskut mahdollisimman pian.

Viiveen vuoksi asiakas voi saada laskun, joka sisältää maksuja useammalta kuukaudelta. Laskuja voidaan lähettää myös pienemmissä osissa, jolloin samalta kuukaudelta voi tulla useampi lasku.

Viivästyneillä laskuilla on automaattisesti kolme kuukautta korotonta maksuaikaa. Hyvinvointialueen laskutusviiveestä ei aiheudu asiakkaalle ylimääräisiä kuluja eikä perintätoimia.

Jos asiakas tarvitsee maksuaikaa enemmän kuin kolme kuukautta tai haluaa sopia laskun maksamisesta useammassa osassa, hän voi olla yhteydessä Sarastian asiakaspalveluun. Laskun voi maksaa osissa myös ennen eräpäivää.

Näin ohjeistamme asiakasta

Jos lasku puuttuu: Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä hyvinvointialueeseen. Puuttuva lasku lähetetään mahdollisimman pian.

Jos tarvitset joustoa laskun maksamiseen: Ota yhteyttä Sarastian asiakaspalveluun puhelimitse 020 6399 400 arkisin klo 9–13. Viivästyneellä laskulla on automaattisesti kolme kuukautta korotonta maksuaikaa.

Jos laskun sisällössä on virhe tai muuta epäselvää: Ota yhteyttä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakaspalveluun puhelimitse 029 151 2000 arkisin klo 8–16 tai sähköisesti Lunna-asiointipalvelussa.

Jos lasku koskee edesmennyttä läheistä: Hyvinvointialue huomioi tiedon automaattisesti laskutuksessa. Laskun sisältöön tai edesmenneen läheisen laskuasioihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä hyvinvointialueen asiakaspalveluun puhelimitse 029 151 2000 arkisin klo 8–16 tai sähköisesti Lunna-asiointipalvelussa.

Ajantasaiset tiedot laskutustilanteesta verkkosivuilla

Hyvinvointialue päivittää ajankohtaista tietoa laskutustilanteesta viikoittain verkkosivuille osoitteeseen www.luvn.fi/asiakaslaskutus.

Laskutuksen mahdollisista viiveistä on kerrottu verkkosivuilla maaliskuussa ja toukokuussa asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi kesällä asiasta on lähetetty kirje asiakkaille. Laskutustilanteesta on viestitty myös hyvinvointialueen henkilöstölle.

Lisätietoja: www.luvn.fi/asiakaslaskutus