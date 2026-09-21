Joka viides S-ryhmän bonusosto kirjataan nyt puhelimella – mobiilibonustelu ohitti maksukortin sirun
24.9.2026 08:03:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Puhelimessa olevasta S-Etukortista on tullut S-ryhmän asiakasomistajille toiseksi suosituin tapa kerryttää Bonusta. Yleisempää on enää vain maksukortin lähimaksu.
Bonuksen kerryttäminen puhelimella jatkaa voimakasta kasvuaan S-ryhmässä, ja kasvun taustalla näyttää olevan ennen kaikkea helppous. Jo joka viides bonustapahtuma kirjataan puhelimella. Asiakaskäyttäytymisen muutos on tapahtunut nopeasti samaan aikaan, kun mobiilimaksamisesta on tullut yhä yleisempää.
Tämä näkyy myös kasvavana hyötynä asiakkaille. S-ryhmän datan mukaan mobiilin S-Etukortin käyttöönotto kasvattaa asiakasomistajan bonusostoja keskimäärin 50 eurolla kuukaudessa. Ero selittyy sillä, että Bonus tulee puhelimella talteen aiempaa useammasta ostoksesta.
"Puhelimella maksaessa S-Etukorttia ei tarvitse erikseen muistaa näyttää kassalla, vaan maksupääte lukee sen puhelimesta automaattisesti. Näin tulee huomaamattaan kerryttäneeksi Bonusta myös sellaisista arjen pienistä ostoksista, joiden kohdalla kortin näyttäminen on saattanut aiemmin unohtua”, sanoo asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly SOK:lta.
Nuoret näyttävät suuntaa
Erityisesti nuoret ovat ottaneet uuden tavan kerryttää Bonusta omakseen: jo noin 60 % 18–24-vuotiaista S-ryhmän asiakkaista on lisännyt kortin puhelimeensa. Tässä ikäryhmässä bonusostokertojen määrä voi jopa kaksinkertaistua käyttöönoton jälkeen. Määrällisesti eniten aktiivisia mobiilibonustelijoita on puolestaan 25–34-vuotiaissa.
”Sujuvuus on nuorille erityisen tärkeää. Tämän vuoksi onkin luontevaa, että kortin digitalisoituminen on saanut heidät käyttämään S-Etukorttia aiempaa enemmän”, Kiraly toteaa.
S-Etukortin käytössä kännykällä on havaittavissa myös alueellisia eroja.
”Yksittäisistä toimipaikoista kärjessä on Lappeenrannan yliopistokampuksella sijaitseva Sale Skinnarila, jossa mobiilibonustelun osuus on noussut jo yli 60 prosenttiin”, Kiraly sanoo.
Puhelimella bonustelevien asiakkaiden osuus on lähellä 60 % prosenttia myös esimerkiksi Perämiehenkadun ja Verkkosaaren Alepoissa Helsingissä.
”Uskomme, että suosio kasvaa edelleen ja tulevaisuudessa yhä useampi asiakkaistamme asioi täysin digitaalisesti”, Kiraly ennustaa.
Mobiilin S-Etukortin käyttöönotto onnistuu S-mobiili-sovelluksen kautta, ja ohjeet siihen löytyvät S-Etukortti.fi:stä. Bonuksen kerryttäminen puhelimessa olevalla S-Etukortilla ei ole toistaiseksi mahdollista ABC:n mittarikentällä ja S-ryhmän Hesburgereissa. Applen Lompakossa oleva kortti ei ole vielä käytössä myöskään S-ryhmän bonuskumppaneilla.
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Hanna KiralyAsiakkuusjohtaja, SOKPuh:0107680495hanna.kiraly@sok.fi
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SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
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