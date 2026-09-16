THL ja Sydänliitto: Vähemmän suolaa arkeen – elintarvikkeiden terveysvero tukisi väestön terveyttä ja verenpainetasojen laskua

Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään viisi grammaa. Lähes kaikki työikäiset saavat suolaa tätä enemmän.

Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Saanti oli samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Suurin osa ruokavalion suolasta saadaan viljavalmisteista, kuten leivistä, lihavalmisteista, kuten makkaroista, sekä juustoista ja erilaisista valmisaterioista.

Liiallinen suolan saanti nostaa verenpainetta ja pitkällä aikavälillä kuormittaa myös munuaisia.

Suolan saannin vähentäminen on tehokas keino ehkäistä kohonnutta verenpainetta

Verenpaineen hallinta on keskeinen keino ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja, jotka ovat yleisin kuolinsyy Suomessa.



Suomalaisten verenpaine laski vuosikymmenten ajan 2000-luvun alkuun saakka. Tämä myönteinen kehitys on sittemmin tasaantunut, mikä korostaa uusien ja vaikuttavien toimien tarvetta. Vuonna 2023 työikäisistä miehistä 43 prosentilla ja naisista 32 prosentilla verenpaine oli koholla tai heillä oli verenpainelääkitys.



Runsaan suolan saannin lisäksi verenpaineeseen vaikuttavat myös esimerkiksi muut elintavat, lihavuus, ikä ja perimä.



”Suolan saannin vähentäminen on väestötasolla tutkitusti tehokas keino ehkäistä kohonnutta verenpainetta. Samalla ruokavaliota kannattaa vahvistaa kokonaisuutena: kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä kuitua pitäisi saada riittävästi”, toteaa THL:n erikoistutkija Niina Kaartinen.

Vastuu ei ole vain kuluttajalla

Kohonneen verenpaineen esiintyvyyden ja runsaan suolan saannin vähentäminen onnistuu parhaiten laaja-alaisella yhteistyöllä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Kuluttajien terveellisten valintojen tekeminen helpottuu, kun koko ruokajärjestelmän toimijat ovat mukana kehityksessä. Siksi yhteistyö elintarviketeollisuuden, ruokapalvelujen, ravintoloiden ja kaupan kanssa on keskeisessä roolissa.



Laaja-alainen elintarvikkeiden terveysperusteinen veromalli helpottaisi terveellisten valintojen tekemistä kannustamalla vähemmän suolaa, sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa sisältävien tuotteiden valintaan sekä rohkaisemalla elintarviketeollisuutta kehittämään entistä terveellisempiä tuotteita. Samalla voitaisiin laskea kasvisten, marjojen ja hedelmien verokantaa. Terveysperusteinen veromalli on yksi THL:n ja Sydänliiton ratkaisuista tulevalle hallituskaudelle.



Tällä hetkellä yhtenä teollisuuden, kauppojen ja ravintoloiden työkaluna käytetään Sydänmerkkiä. Se on elintarvikkeista ja ravintoloista löytyvä merkki, joka kertoo kuluttajille, että tuote tai ruoka-annos on ravitsemuslaadultaan parempi valinta omassa tuoteryhmässään.



"On hienoa, että ravintolat, elintarvikkeiden valmistajat ja kaupat ovat kehittäneet vähemmän suolaa sisältäviä tuotteita kuluttajien saataville ja ottaneet Sydänmerkin käyttöön. Tätä hyvää kehitystä kannattaa vahvistaa edelleen, jotta kuluttajan olisi yhä helpompi valita vähemmän suolaa sisältäviä ja maukkaita vaihtoehtoja", sanoo Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski.

Lähde

Santalahti A, Ojanen A, Palosaari T, Jääskeläinen T, Kaartinen NE, Sääksjärvi K, et al. From Progress to Plateau: 50-Year Trends in Hypertension Prevalence and Salt Intake in the Finnish Population.Hypertension. 2026 Jul 1;83(7):e25982. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.125.25982

THL:n hallitusohjelmaratkaisut: Väestön kyvykkyys tehdä terveyttä edistäviä kestäviä valintoja kasvaa yhteiskunnallisilla kannustimilla

Sisältää elintarvikkeiden terveysperusteisen verotuksen, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitukset sekä energiajuomien myynnin 18 vuoden ikärajan.

Sydänliitto: Tavoitteet vaalikaudelle 2027–2031

Sisältää mm. elintarvikkeiden terveysperusteisen verotuksen ja epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitukset.

Lisätietoja

Niina Kaartinen

erikoistutkija

THL

puh. 029 524 7384

etunimi.sukunimi@thl.fi

Marjaana Lahti-Koski

pääsihteeri

Sydänliitto

puh. 050 359 1211

etunimi.sukunimi@sydanliitto.fi