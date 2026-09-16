THL ja Sydänliitto: Vähemmän suolaa arkeen – elintarvikkeiden terveysvero tukisi väestön terveyttä ja verenpainetasojen laskua
24.9.2026 00:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Suomessa asuvien työikäisten suolan saanti on pysynyt korkeana. Lisäksi verenpainetasojen lasku on pysähtynyt. Jotta kehityssuunta saadaan muutettua paremmaksi, tarvitaan uusia väestötason toimia. Elintarvikkeiden terveysperusteinen veromalli olisi yksi keino kannustaa terveellisempiin vaihtoehtoihin ja helpottaa kuluttajien arjen valintoja.
Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään viisi grammaa. Lähes kaikki työikäiset saavat suolaa tätä enemmän.
Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Saanti oli samalla tasolla kuin vuonna 2017.
Suurin osa ruokavalion suolasta saadaan viljavalmisteista, kuten leivistä, lihavalmisteista, kuten makkaroista, sekä juustoista ja erilaisista valmisaterioista.
Liiallinen suolan saanti nostaa verenpainetta ja pitkällä aikavälillä kuormittaa myös munuaisia.
Suolan saannin vähentäminen on tehokas keino ehkäistä kohonnutta verenpainetta
Verenpaineen hallinta on keskeinen keino ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja, jotka ovat yleisin kuolinsyy Suomessa.
Suomalaisten verenpaine laski vuosikymmenten ajan 2000-luvun alkuun saakka. Tämä myönteinen kehitys on sittemmin tasaantunut, mikä korostaa uusien ja vaikuttavien toimien tarvetta. Vuonna 2023 työikäisistä miehistä 43 prosentilla ja naisista 32 prosentilla verenpaine oli koholla tai heillä oli verenpainelääkitys.
Runsaan suolan saannin lisäksi verenpaineeseen vaikuttavat myös esimerkiksi muut elintavat, lihavuus, ikä ja perimä.
”Suolan saannin vähentäminen on väestötasolla tutkitusti tehokas keino ehkäistä kohonnutta verenpainetta. Samalla ruokavaliota kannattaa vahvistaa kokonaisuutena: kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä kuitua pitäisi saada riittävästi”, toteaa THL:n erikoistutkija Niina Kaartinen.
Vastuu ei ole vain kuluttajalla
Kohonneen verenpaineen esiintyvyyden ja runsaan suolan saannin vähentäminen onnistuu parhaiten laaja-alaisella yhteistyöllä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Kuluttajien terveellisten valintojen tekeminen helpottuu, kun koko ruokajärjestelmän toimijat ovat mukana kehityksessä. Siksi yhteistyö elintarviketeollisuuden, ruokapalvelujen, ravintoloiden ja kaupan kanssa on keskeisessä roolissa.
Laaja-alainen elintarvikkeiden terveysperusteinen veromalli helpottaisi terveellisten valintojen tekemistä kannustamalla vähemmän suolaa, sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa sisältävien tuotteiden valintaan sekä rohkaisemalla elintarviketeollisuutta kehittämään entistä terveellisempiä tuotteita. Samalla voitaisiin laskea kasvisten, marjojen ja hedelmien verokantaa. Terveysperusteinen veromalli on yksi THL:n ja Sydänliiton ratkaisuista tulevalle hallituskaudelle.
Tällä hetkellä yhtenä teollisuuden, kauppojen ja ravintoloiden työkaluna käytetään Sydänmerkkiä. Se on elintarvikkeista ja ravintoloista löytyvä merkki, joka kertoo kuluttajille, että tuote tai ruoka-annos on ravitsemuslaadultaan parempi valinta omassa tuoteryhmässään.
"On hienoa, että ravintolat, elintarvikkeiden valmistajat ja kaupat ovat kehittäneet vähemmän suolaa sisältäviä tuotteita kuluttajien saataville ja ottaneet Sydänmerkin käyttöön. Tätä hyvää kehitystä kannattaa vahvistaa edelleen, jotta kuluttajan olisi yhä helpompi valita vähemmän suolaa sisältäviä ja maukkaita vaihtoehtoja", sanoo Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski.
Lähde
Santalahti A, Ojanen A, Palosaari T, Jääskeläinen T, Kaartinen NE, Sääksjärvi K, et al. From Progress to Plateau: 50-Year Trends in Hypertension Prevalence and Salt Intake in the Finnish Population.Hypertension. 2026 Jul 1;83(7):e25982. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.125.25982
THL:n hallitusohjelmaratkaisut: Väestön kyvykkyys tehdä terveyttä edistäviä kestäviä valintoja kasvaa yhteiskunnallisilla kannustimilla
Sisältää elintarvikkeiden terveysperusteisen verotuksen, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitukset sekä energiajuomien myynnin 18 vuoden ikärajan.
Sydänliitto: Tavoitteet vaalikaudelle 2027–2031
Sisältää mm. elintarvikkeiden terveysperusteisen verotuksen ja epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitukset.
Lisätietoja
Niina Kaartinen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7384
etunimi.sukunimi@thl.fi
Marjaana Lahti-Koski
pääsihteeri
Sydänliitto
puh. 050 359 1211
etunimi.sukunimi@sydanliitto.fi
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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