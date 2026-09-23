Björk tuo näyttelyn ja DJ-keikan Ouluun

Björk tuo Ouluun näyttelyn, jossa ääni, liikkuva kuva, musiikki, visuaalinen taide ja teknologia yhdistyvät. Näyttelyssä on kolme audiovisuaalista installaatiota. Ancestress ja Sorrowful Soil ovat Björkin säveltämiä ja sovittamia teoksia, jotka syntyivät kunnianosoituksena hänen äidilleen. Kolmantena teoksena kuullaan Björk Orkestral Genelecin luomassa immersiivisessä kuunteluhuoneessa.

Ancestress ja Sorrowful Soil olivat ensimmäisen kerran esillä viime kesän ajan Islannin kansallisgalleriassa Reykjavikissa. Oulussa näyttely avataan 13. marraskuuta, ja se on koettavissa vuoden loppuun saakka.

Björkin DJ-keikka järjestetään Tarkastamolla 15. marraskuuta. Keikalla kuullaan Björkin rakastamaa musiikkia eri genreistä, kulttuureista ja eri puolilta maailmaa. Keikan lipunmyynti alkaa 1. lokakuuta.

Suosittu Play-näyttely jatkaa Oulu2026-ohjelmassa

Oulu2026:n tiloissa Pekurissa jatkaa Fotografiska Tallinnan suosittu Play-näyttely. Björkin Ancestress & Sorrowful Soil ja Play ovat koettavissa samalla pääsylipulla 13. marraskuuta alkaen. Näyttelyt ovat avoinna joka päivä. Lipunmyynti alkaa 19. lokakuuta.

Play-näyttelyssä on yli 200 vedostettua teosta ja videotaidetta 16 taiteilijalta. Esillä on teoksia valokuvataiteen huippunimiltä 1950-luvulta tähän päivään, taiteilijoiden urien eri vaiheista. Mukana ovat mm. joulukuussa menehtynyt kuvaajalegenda Martin Parr ja The Last Resort (1983–1985), Jouko Lehtola ja Nuoret sankarit (1996), Cristina de Middelin ja The Afronauts (2012) sekä Christopher Herwig ja Soviet Bus Stops (2002–2015).

Näyttelyn muut taiteilijat ovat Susan Meiselas, Bruce Davidson, Roger Ballen, Nina Katchadourian, Sage Sohier, Trent Parke, Karolina Wojtas, Niccolò Rastrelli, Joosep Kivimäe, Mathias Väärsi, Pelle Cass ja Deanna Dikeman. Äänimaailman on suunnitellut muusikko Erki Pärnoja.

Ouluun uusi kansainvälinen taiteen ja teknologian festivaali

Lumo Art & Tech -festivaalin koko ohjelma on julkaistu. Kansainvälinen taiteen ja teknologian festivaali järjestetään Oulussa 13.–22. marraskuuta 2026. Tutustu ohjelmaan ja tapahtumiin osoitteessa oulu2026.eu/lumoarttech.

Lumo Art & Tech -festivaalin yhteistyökumppanit: Nokia, Avidly, Genelec, LähiTapiola, Oamk ja Oulun Pysäköinti.



PLAY-näyttelyn yhteistyökumppanit: Genelec, IP Heikkilä, Pave Arkkitehdit, Saas Instruments