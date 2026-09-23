Kokoomuksen Kilpi: Päällystämme asfalttia yli neljänneksen maapallon ympärysmitasta

Eduskunta käsittelee tänään liikenne- ja viestintäministeriön ensi vuoden budjettia. Kilven mukaan hallituskauden päällystysmäärä kertoo konkreettisesti panostuksista suomalaisten arkeen.

– Yli neljännes maapallon ympäri uutta asfalttia yhden hallituskauden aikana. Se on saavutus, josta voi olla ylpeä. Näiden päätösten vaikutuksia ei tarvitse etsiä budjettikirjasta. Ne tuntuvat ratin takana, Kilpi sanoo.

Kilpi muistuttaa, että monelle suomalaiselle auto on välttämätön osa arkea. Työmatkat, lasten kuljettaminen ja palveluihin pääseminen ovat eri puolilla Suomea toimivan tieverkon varassa.

– Kuopan kohdalla myötätunto ei riitä. Tarvitaan rahaa tienpitoon. Töihin on päästävä sielläkin, missä kotiovelta ei kulje ratikkaa eikä metroa. Ihmisten arkea pitää helpottaa siellä, missä he asuvat.

Tienpidossa on kyse myös yritysten toimintaedellytyksistä, turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta. Samoja teitä käyttävät niin koulukuljetukset, vientiteollisuuden rekat kuin hälytysajoneuvot.

– Tiestö on Suomen verisuonisto. Jos tavara ei liiku, ei kasva taloutemmekaan. Teiden päästä löytyvät ne yritykset ja työpaikat, joiden varassa hyvinvointimme on, Kilpi painottaa.

Kilpi huomauttaa, ettei vuosien aikana kertynyt korjausvelka katoa yhden hallituskauden aikana. Työtä on jatkettava pitkäjänteisesti myös tulevina vuosina.

– Kuoppa tiessä on siitä ikävä velkoja, että se kasvaa odottamalla. Veronmaksajan etu on korjata ajoissa.

Kilven mukaan hallituskauden päällystysurakka antaa hyvän syyn olla tyytyväinen, mutta ei lupaa jättää työtä kesken.

– Kokoomukselle on tärkeää, että ihmisillä on vapaus asua, tehdä työtä ja yrittää kaikkialla Suomessa. Siksi koko Suomen tiestöstä on pidettävä huolta myös jatkossa, Kilpi päättää.