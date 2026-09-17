Mistä puhumme, kun puhumme säästä? Tero-Petrin uusi single Vuodenajat kasvoilla ilmestyy 25. syyskuuta

Suomessa säästä puhutaan enemmän kuin melkein mistään muusta. Tero-Petri Suovasen uusi laulu kysyy, mitä sen kautta tulemme kertoneeksi itsestämme.

– Ehkä säästä puhuessamme puhumme oikeastaan tunteista. Säästä on helppo kysyä, mutta toisen voinnista kysyminen voi olla vaikeampaa, Tero-Petri sanoo.

Laulussa säätilat jäävät ihmiseen: kylmä tekee varovaiseksi, lämmin rohkeaksi. Tunto on ensimmäinen aisti, joka ihmisessä syttyy, ja viimeinen kipinä, joka sammuu.

– Ihminen käy läpi kaksi lapsuutta, syntyessään ja vanhetessaan. Tässä laulussa koko elämä mahtuu yhteen pitkään päivään.

Kappaleen melodisuudessa kuuluu sukulaisuus Hectoriin ja Kasevaan. Lopussa pääosaan nousee Tomi Rikkolan viulu. Tero-Petri uskoo kappaleen jäävän keikkaohjelmistoon pitkäksi aikaa.

Petri Erkkilän ohjaamassa musiikkivideossa Tero-Petri kulkee läpi elämän mittaisen päivän, vuodenajat kasvoillaan. Ilmettään hän kuvailee ”Harrison Ford- tai Buster Keaton -henkiseksi huolestuneeksi katseeksi”.

Voi näinkin elää on Tero-Petri Suovasen kuudes sooloalbumi, jonka hän on tehnyt yhtyeensä Korvaamattomien kanssa. Levyn tuotti, äänitti ja miksasi Kaj Mäki-Ullakko, ja luovana sparraajana toimi Se-yhtyeestä tunnettu Yari Knuutinen. Soundi omisti Suovasen uralle kuusi sivua syyskuun numerossaan.

Albumin aiemmat singlet ovat Onnellinen häntä (11/2025), Himo tanssittaa mua (3/2026) ja Ainakin yksi asukas (9/2026).

VUODENAJAT KASVOILLA

Artisti: Tero-Petri & Korvaamattomat

Julkaisu: perjantaina 25.9.2026

Kesto: 3.20

Albumi: Voi näinkin elää, ilmestyy 9.10.2026

Levy-yhtiö: Plastic Passion

Sävellys: Tero-Petri Suovanen

Sanoitus: Tero-Petri Suovanen

Sovitus: Tero-Petri Suovanen & Korvaamattomat

Tuotanto, äänitys ja miksaus: Kaj Mäki-Ullakko

Luova sparraus: Yari Knuutinen

Musiikkivideon ohjaus: Petri Erkkilä

ISRC: FI7PP2600072

Kokoonpano

Tero-Petri Suovanen — laulu, kitara

Tomi Rikkola — viulu, bouzouki, erikoissoittimet

Mitja Kiviluoma — kitarat

Mikke Helenius — koskettimet

Jakke Aho — basso

Moilu Moilanen — rummut

Mediamateriaalit:

Musiikkivideo (YouTube)

Video ProRes-muodossa

Kappale WAV-muodossa ja kansikuva tero-petri.com