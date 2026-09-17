Mistä puhumme, kun puhumme säästä? Tero-Petrin uusi single Vuodenajat kasvoilla ilmestyy 25. syyskuuta
24.9.2026 11:20:00 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Vuodenajat kasvoilla tiivistää kokonaisen elämän yhteen pitkään päivään. Perjantaina 25.9. ilmestyvä kappale on viimeinen single ennen Tero-Petri & Korvaamattomien Voi näinkin elää -albumia, joka julkaistaan 9. lokakuuta. Vuodenajat kasvoilla ja Petri Erkkilän singleen ohjaama musiikkivideo nähdään ensinäytössä ja -kuuntelussa jo tänään Soundi-lehden sivuilla.
Suomessa säästä puhutaan enemmän kuin melkein mistään muusta. Tero-Petri Suovasen uusi laulu kysyy, mitä sen kautta tulemme kertoneeksi itsestämme.
– Ehkä säästä puhuessamme puhumme oikeastaan tunteista. Säästä on helppo kysyä, mutta toisen voinnista kysyminen voi olla vaikeampaa, Tero-Petri sanoo.
Laulussa säätilat jäävät ihmiseen: kylmä tekee varovaiseksi, lämmin rohkeaksi. Tunto on ensimmäinen aisti, joka ihmisessä syttyy, ja viimeinen kipinä, joka sammuu.
– Ihminen käy läpi kaksi lapsuutta, syntyessään ja vanhetessaan. Tässä laulussa koko elämä mahtuu yhteen pitkään päivään.
Kappaleen melodisuudessa kuuluu sukulaisuus Hectoriin ja Kasevaan. Lopussa pääosaan nousee Tomi Rikkolan viulu. Tero-Petri uskoo kappaleen jäävän keikkaohjelmistoon pitkäksi aikaa.
Petri Erkkilän ohjaamassa musiikkivideossa Tero-Petri kulkee läpi elämän mittaisen päivän, vuodenajat kasvoillaan. Ilmettään hän kuvailee ”Harrison Ford- tai Buster Keaton -henkiseksi huolestuneeksi katseeksi”.
Voi näinkin elää on Tero-Petri Suovasen kuudes sooloalbumi, jonka hän on tehnyt yhtyeensä Korvaamattomien kanssa. Levyn tuotti, äänitti ja miksasi Kaj Mäki-Ullakko, ja luovana sparraajana toimi Se-yhtyeestä tunnettu Yari Knuutinen. Soundi omisti Suovasen uralle kuusi sivua syyskuun numerossaan.
Albumin aiemmat singlet ovat Onnellinen häntä (11/2025), Himo tanssittaa mua (3/2026) ja Ainakin yksi asukas (9/2026).
VUODENAJAT KASVOILLA
Artisti: Tero-Petri & Korvaamattomat
Julkaisu: perjantaina 25.9.2026
Kesto: 3.20
Albumi: Voi näinkin elää, ilmestyy 9.10.2026
Levy-yhtiö: Plastic Passion
Sävellys: Tero-Petri Suovanen
Sanoitus: Tero-Petri Suovanen
Sovitus: Tero-Petri Suovanen & Korvaamattomat
Tuotanto, äänitys ja miksaus: Kaj Mäki-Ullakko
Luova sparraus: Yari Knuutinen
Musiikkivideon ohjaus: Petri Erkkilä
ISRC: FI7PP2600072
Kokoonpano
Tero-Petri Suovanen — laulu, kitara
Tomi Rikkola — viulu, bouzouki, erikoissoittimet
Mitja Kiviluoma — kitarat
Mikke Helenius — koskettimet
Jakke Aho — basso
Moilu Moilanen — rummut
Mediamateriaalit:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy
Aleksi Barrièren luotsaama Kimaira-yhdistys julkaisee uudenlaisen musiikkikuunnelmasarjan Kaaoksen historiaa — koko sarja kuunneltavissa tänään 17.9.17.9.2026 09:12:39 EEST | Tiedote
Taideyhdistys Kimaira julkaisee 17.9.2026 seitsemänosaisen musiikkikuunnelmasarjan Kaaoksen historiaa podcast-alustoilla. Kirjailija-ohjaaja Aleksi Barrièren käsikirjoittamassa ja ohjaamassa teoksessa näytelty tarina ja kamarimusiikki ovat tasavertaisessa asemassa; musiikkia soittaa joukko suomalaisen musiikkielämän tunnettuja nimiä.
Eläimet perivät konepellit ja sillankaiteet — Tero-Petrin uusi single on katastrofilaulu, jolla on onnellinen alku11.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Ainakin yksi asukas ilmestyy perjantaina 11.9. Se on kolmas single Tero-Petri Suovasen kuudennelta soololevyltä Voi näinkin elää, joka julkaistaan 9. lokakuuta.
Yli 500 kirjallisuuden ystävää täytti Vihdin kirkonkylän – uusi Kirjaraitti-tapahtuma saa jatkoa syyskuussa 20278.9.2026 10:07:04 EEST | Tiedote
Lauantaina 5.9. ensimmäistä kertaa järjestetty Vihdin Kirjaraitti ylitti järjestäjien odotukset: kolmessa tapahtumapaikassa vieraili päivän aikana 517 kävijää, ja Maija Vilkkumaan iltaklubi Vihdin Kinossa myytiin loppuun. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 4.9.2027.
Ohjaaja-libretisti Aleksi Barrièren luotsaama Kimaira ry julkistaa kaksi kirjaa Postitalon Rosebudissa perjantaina 14.8.11.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Muun muassa Innocence-oopperan monikielisenä libretistinä ja nykymusiikkiteatteriohjaajana tunnetun Aleksi Barrièren perustama poikkitaiteellinen Kimaira-yhdistys aktivoituu vahvasti syksyyn. Ensimmäinen Kimaira-tapahtuma, Selja Ahavan Kuudennen kadun nainen -monologilibreton sekä Aleksi Barrièren The Yellow Almanach of Weather and Climate -runokokoelman avoin julkistustilaisuus järjestetään perjantaina 14.8. Postitalon Rosebud-kirjakaupassa alkaen klo 17.00.
Konneveden Naisten viikko 2026 onnistui kaikissa tavoitteissaan keräten tapahtumiinsa ennätysyleisön – festivaali synnytti myös pysyvän K-runokaupan Konneveden K-Marketiin22.7.2026 14:22:35 EEST | Tiedote
Maanantaina 20.7. päättynyt Konneveden Naisten viikko 2026 oli taiteellinen ja myös taloudellinen menestys. Festivaalin tapahtumia, esityksiä ja taidenäyttelyitä saapui katsomaan ennätysyleisö ja lippuja myytiin ennakosta ja ovilta yli odotusten, esimerkiksi avajaispäivän lauantain kaikki maksulliset tapahtumat myivät loppuun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme