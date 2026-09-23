SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallitus vaarantaa lapsiperheiden matalan kynnyksen tuen
23.9.2026 17:40:49 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa on huolissaan kasvatus- ja perheneuvoloiden asemasta, kun hallitus leikkaa sosiaalipalveluista ja keventää sosiaalihuoltolain sääntelyä. Kasvatus- ja perheneuvonta poistetaan sosiaalihuoltolaista omana nimettynä palvelunaan ja yhdistetään uuteen lapsiperheiden tuen palveluun. Kun samaan aikaan hyvinvointialueiden rahoitusta leikataan, vaarana on, että palveluja karsitaan ja perheet joutuvat odottamaan apua pidempään.
– Kun hyvinvointialueiden rahoitusta leikataan ja samalla lakisääteisiä velvoitteita väljennetään, paine säästää palveluista kasvaa väistämättä. Tästä olen todella huolissani, Laine-Nousimaa sanoo.
Nykyisessä sosiaalihuoltolaissa kasvatus- ja perheneuvonta on oma sosiaalipalvelunsa. Sen tehtävänä on tukea lapsen hyvinvointia ja kehitystä, vanhemmuutta sekä lapsiperheiden selviytymistä ja voimavaroja. Palveluun kuuluu muun muassa lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvää arviointia, ohjausta ja tukea.
– Kasvatus- ja perheneuvonta on juuri sitä matalan kynnyksen palvelua, jota tarvitaan ennen kuin ongelmat kasvavat lastensuojelun tai erikoissairaanhoidon tarpeeksi. Varhaisella tuella voidaan puuttua tilanteisiin silloin, kun apua vielä tarvitaan suhteellisen vähän, Laine-Nousimaa kertoo.
Hallitus perustelee uudistusta sillä, että nykyisiä palveluja yhdistämällä peruspalveluja vahvistettaisiin ja vahvaa tukea voitaisiin tarjota jo ennen lastensuojelun asiakkuutta. Samalla hallituksen esityksessä kuitenkin kumottaisiin sosiaalihuoltolain nykyiset erilliset säännökset perhetyöstä ja kasvatus- ja perheneuvonnasta.
– Kun hyvinvointialueiden rahoitusta leikataan ja palvelun lakisääteinen asema samalla heikkenee, on erittäin todennäköistä, että palveluja tosiasiassa karsitaan. Silloin vaarana on, että apua saa vasta siinä vaiheessa, kun perheen ongelmat ovat jo vaikeampia ja palvelutarve suurempi, Laine-Nousimaa linjaa.
Hyvinvointialueiden rahoitusta vähennetään samaan aikaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten ja uusien asiakasmaksujen vuoksi. Hyvinvointialueiden rahoitusta vähennetään vuonna 2027 noin 88 miljoonaa euroa ja vuodesta 2028 lähtien lähes 106 miljoonaa euroa.
– Hallitus ei voi samaan aikaan vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta ja höllentää niiden velvoitteita ja sitten olettaa, että palvelut säilyvät ennallaan. Jos hallitus haluaa turvata lapsiperheiden varhaisen tuen, sen pitää myös varmistaa siihen riittävä rahoitus. Jokaisen lapsen ja perheen on saatava jatkossakin oikea-aikaista kasvatus- ja perheneuvontaa, Laine-Nousimaa alleviivaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Kumipyörähallitus jättää perinnökseen ennätysmäisen korjausvelan23.9.2026 16:43:49 EEST | Tiedote
– Kuluva hallituskausi osoittaa, että Suomen väylien korjaus vaatii kertarykäysten sijaan pitkäjänteisyyttä. Perusväylänpitoon löytyi vielä alkukaudesta panoksia, mutta viimeisenä vuonnaan kumipyörähallitus leikkaa 147 miljoonaa viime vuoden rahoitustasosta ja jättää seuraajalleen jo tämän vuoden lopussa ennätysmäiseen 4,6 miljardiin nousevan korjausvelan. Suuret puheet lässähtävät kuin puhjennut rengas, sanoo liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-ryhmän vastaava, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.).
SDP:n Kymäläinen: Hallinto-oikeuden ratkaisu kyseenalaistaa hyvinvointialueiden rahoituksen oikeellisuuden23.9.2026 15:50:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen on jättänyt tänään 23.9.2026 kirjallisen kysymyksen hyvinvointialueiden arviointimenettelyistä ja rahoituksen oikeellisuudesta. Kymäläinen kysyy hallitukselta, aikooko se keskeyttää käynnissä olevat arviointimenettelyt siihen asti, kunnes hyvinvointialueiden rahoituksen perusteet ja mahdolliset rahoitusvirheet on asianmukaisesti selvitetty.
SDP:n Jani Kokko: Keski-Suomen hyvinvointialue tarvitsee nyt vakautta ja yhteistyötä23.9.2026 14:21:13 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen entinen aluevaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Jani Kokko (sd.) on pettynyt hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorelan päätökseen jättää tehtävänsä. Kokon mukaan johtajan vaihtuminen vain noin puoli vuotta valinnan jälkeen lisää epävarmuutta tilanteessa, jossa hyvinvointialueen pitäisi määrätietoisesti uudistaa palveluitaan ja saada taloutensa tasapainoon.
SDP:n Pia Viitanen: Lainauskorvausten pysyvä rahoitus on turvattava – tekijöiden korvaus ei saa laskea23.9.2026 13:09:36 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) vaatii hallitukselta pysyvää ratkaisua lainauskorvausmäärärahan riittävyyteen. Ilman lisärahoitusta kirjailijoille ja kääntäjille maksettavan lainakohtaisen korvauksen arvioidaan laskevan vuonna 2027 nykyisestä 25 sentistä noin 23 senttiin.
SDP:n Jani Kokko: Ennen kuin suomalaisilta leikataan lisää, on katsottava myös tukien ja verotukien suuntaan23.9.2026 08:14:11 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Jani Kokon (sd.) mukaan yhteisöveron alennuksen yhteydessä olisi ollut hyvä tilaisuus leikata yritystukia. Kokon mukaan julkisen talouden tasapainottamisessa pitäisi pitää hyvätuloisten verotus ennallaan ja hakea säästöjä miljardiluokan yritys- ja maataloustuista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme