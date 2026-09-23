Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Rautatientorin metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelman
23.9.2026 22:00:16 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23. syyskuuta muun muassa Rautatientorin metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelman ja Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelman.
Rautatientorin metroaseman perusparannuksessa asema uudistetaan kokonaisuudessaan. Perusparannus on korjaus- ja parannusinvestointi, jolla varmistetaan aseman turvallinen käyttö, toimintavarmuus, viihtyisyys sekä matkustaja- ja asiakasliikenteen sujuvuus. Hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on noin 125 miljoonaa euroa.
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2026–2029 aikana. Työt vaiheistetaan ja toteutetaan siten, että asema voi olla matkustajakäytössä töiden aikana lukuun ottamatta laituritasolle johtavien pitkien liukuportaiden vaihtoa. Kompassitasolta laituritasolle johtavien liukuportaiden vaihto edellyttää tämänhetkisen arvion mukaan metroaseman kuuden kuukauden käyttökatkoa, jonka on suunniteltu alkavan lokakuussa 2027. Rautatientorin metroaseman käyttökatko ei katkaise metroliikennettä, vaan käyttökatkon aikana metrojunat ohittavat Rautatientorin pysähtymättä.
Valtuusto hyväksyi Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelman
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelman ja hankkeen toteuttamisen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 48 miljoonaa euroa. Suunnitelmassa määritellään hankkeen laajuus, aikataulu, vaiheistus sekä muut toteutukseen ja hallintaan liittyvät asiat.
Länsisataman pikaraitiotie -hankkeen tavoitteena on rakentaa sujuva ja luotettava pikaraitiotieyhteys Hakaniemen ja Länsisataman välille muun kaupunkiliikenteen rinnalle. Reittiä liikennöitäisiin Yliskylä–Hakaniemi -pikaraitiolinjan jatkeena.
Vuosaaren pohjoista lähikeskustaa uudistetaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen alueen asemakaavan muutoksen Keski-Vuosaaressa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen vajaakäyttöisen ostoskeskuksen purkamisen ja sen korvaamisen uusilla asunnoilla, palveluilla ja liiketiloilla. Tavoitteena on kasvattaa alueen elinvoimaisuutta. Kaavamuutos lisäisi alueen asukasmäärää enintään noin 300 asukkaalla.
Kaupunginvaltuusto merkitsi myös tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2025. Ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden edistymistä ja toiminnan ympäristövaikutuksia.
Kaupunginvaltuusto päätti myös jatkaa Suuntimopuistossa Puistolassa sijaitsevien tilojen vuokraamista 20 vuodella sekä laajentaa tiloja perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalvelujen käyttöön.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla. Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 7. lokakuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi
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