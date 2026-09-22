Kooveelle ja EräViikingeille syksyn toiset voitot
23.9.2026 21:03:04 EEST | Fliiga | Tiedote
Koovee ja EräViikingit ottivat kotonaan syksyn toiset voittonsa F-liigan naisten sarjassa, kun Koovee kaatoi Northern Starsin 5-3 ja ErVi PSS:n 6-3.
Tampereella Northern Stars kuittasi Kooveen avausmaalin vain neljä sekuntia ennen ensimmäistä erätaukoa ja kävi sen jälkeen kahdesti edellä. Anni Huovinen vei espoolaiset toisessa erässä 2-1- ja Senni Luukkonen kolmannessa 3–2-johtoon, mutta Senni Mustakoski ylivoimalla ja Aada Mukkala tasoittivat. Illan voittomaali nähtiin kolme minuuttia ennen täyttä aikaa, kun Pirkko Laine nousi päädystä maalin kulmalle ja Senni Mustakoski löi pallon sisään. Ainomaija Murtonen iski hänen syötöstään vielä loppunumerot. Iso tekijä voitossa oli 24 kertaa torjunut Iita Viitanen, kun kollega Viola Marttila puuttui toisessa päässä peliin vain yhdeksästi.
Helsingissä kiskaisi Iina Latvala jo 18 sekunnin jälkeen avausmaalin EräViikingeille, ja avauserän 4–1-johto vihjasi kotijoukkueen laskettelevan vaivatta voittoon. Kerttu Rusanen kuitenkin pommitti toisen erän alkuun jo toisen näyttävän kavennuksensa, ja Elina Hautojärven takatolpalta lakaiseman 5–2-maalin jälkeen kavensi vielä Nuppu-Maria Saksa ylivoimalla. PSS:llä oli ottelun viimeisellä kymmenminuuttisella paikka nousta rangaistuslaukauksesta jo maalin päähän, mutta Nora Laikka kotijoukkueen maalissa seurasi Henna Uljuan harhautuksen loppuun saakka. Loppunumerot työnsi Veera Lokka tyhjiin, kun pallo pomppasi hänelle PSS-pelaajalta onnekkaasti maaliraudan kautta.
F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla SSRA–SBS Wirmo, SB-Pro–TPS ja Classic–SPV.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Eklund ja Paajanen johtivat TPS:n avauspisteille22.9.2026 21:16:17 EEST | Tiedote
Hattutempun taituroinut Veikko Paajanen ja neljä pistettä pinonnut Alex Eklund nousivat päärooliin, kun TPS otti syksyn avauspisteensä kaatamalla kotonaan Hawksin 7-2.
SPV jatkaa lakeuden herrana21.9.2026 21:17:01 EEST | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet jatkaa F-liigan miesten sarjaa puhtaalla pelillä, kun se otti jo kolmannen voittonsa kaatamalla paikallisottelussa Jymyn maalein 11-4. Jymylle tappio oli kolmas kolmessa ottelussa.
Liiganousijan lento jatkuu: Vahvistunut OLS taipui jatkoajalla20.9.2026 20:37:28 EEST | Tiedote
F-liigaan noussut O2-Jyväskylä jatkaa komeita esityksiään. Eilen kotonaan Jymyn murskanneet ”Ampparit” hiljensivät tänään isosti vahvistuneen OLS:n kotiavauksen voittamalla Matias Vaajalan jatkoaikamaalilla 4-3.
O2-Jyväskylälle komea avausvoitto – Aatu Knuuti osui neljästi19.9.2026 21:06:14 EEST | Tiedote
Nousija O2-Jyväskylä otti ensimmäisen voittonsa F-liigan miesten sarjassa komeasti, kun Jymy kaatui perinteikkäällä Monitoimitalolla 10-4. Lauantain toisessa erässä Westend Indians otti toisen voittonsa kaatamalla vieraissa EräViikingit 8-2.
Oilers karkasi Hawksilta toisessa erässä18.9.2026 20:57:33 EEST | Tiedote
Oilers nappasi toisen voittonsa F-liigan miesten sarjassa, kun se kaatoi kotonaan Hawksin selvästi 10-4.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme