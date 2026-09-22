Fliiga

Kooveelle ja EräViikingeille syksyn toiset voitot

23.9.2026 21:03:04 EEST | Fliiga | Tiedote

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Koovee ja EräViikingit ottivat kotonaan syksyn toiset voittonsa F-liigan naisten sarjassa, kun Koovee kaatoi Northern Starsin 5-3 ja ErVi PSS:n 6-3.

Tampereella Northern Stars kuittasi Kooveen avausmaalin vain neljä sekuntia ennen ensimmäistä erätaukoa ja kävi sen jälkeen kahdesti edellä. Anni Huovinen vei espoolaiset toisessa erässä 2-1- ja Senni Luukkonen kolmannessa 3–2-johtoon, mutta Senni Mustakoski ylivoimalla ja Aada Mukkala tasoittivat. Illan voittomaali nähtiin kolme minuuttia ennen täyttä aikaa, kun Pirkko Laine nousi päädystä maalin kulmalle ja Senni Mustakoski löi pallon sisään. Ainomaija Murtonen iski hänen syötöstään vielä loppunumerot. Iso tekijä voitossa oli 24 kertaa torjunut Iita Viitanen, kun kollega Viola Marttila puuttui toisessa päässä peliin vain yhdeksästi.

Helsingissä kiskaisi Iina Latvala jo 18 sekunnin jälkeen avausmaalin EräViikingeille, ja avauserän 4–1-johto vihjasi kotijoukkueen laskettelevan vaivatta voittoon. Kerttu Rusanen kuitenkin pommitti toisen erän alkuun jo toisen näyttävän kavennuksensa, ja Elina Hautojärven takatolpalta lakaiseman 5–2-maalin jälkeen kavensi vielä Nuppu-Maria Saksa ylivoimalla. PSS:llä oli ottelun viimeisellä kymmenminuuttisella paikka nousta rangaistuslaukauksesta jo maalin päähän, mutta Nora Laikka kotijoukkueen maalissa seurasi Henna Uljuan harhautuksen loppuun saakka. Loppunumerot työnsi Veera Lokka tyhjiin, kun pallo pomppasi hänelle PSS-pelaajalta onnekkaasti maaliraudan kautta.

F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla SSRA–SBS Wirmo, SB-Pro–TPS ja Classic–SPV.

Yhteyshenkilöt

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