Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 23.9.2026

Kasvun ja oppimisen lautakunta teki vuoden 2027 talousarviota ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten ja merkitsi tiedoksi investointikehyksen 2027–2036. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että oppimisen tuen uudistuksen toimeenpanossa varmistetaan kaikkien oppilaiden tarvitseman tuen oikea-aikainen ja yhdenvertainen saatavuus.

Lautakunta antoi lausunnon Keran koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta. Se edellytti turvallisia ja toisistaan eroteltuja piha-, liikenne- ja kulkuratkaisuja. Lautakunta edellytti, että koulu ja päiväkoti ovat käytettävissä elokuussa 2030 ja että hallittuun käyttöönottoon varataan riittävästi aikaa.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen kuulovammaisten lasten perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2026–2027. Se oikeutti perusopetuksen johtajan tekemään ja allekirjoittamaan lukuvuosittain vastaavan sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa kuulovammaisten lasten perusopetuksen järjestämisestä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi myös montessoriopetuksen uudet oppilasvalintaperusteet.

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen oppimateriaalien saatavuudesta.