Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 23.9.2026

23.9.2026 21:08:53 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kasvun ja oppimisen lautakunta teki vuoden 2027 talousarviota ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Lautakunta antoi lausunnon Keran koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta.

Kasvun ja oppimisen lautakunta teki vuoden 2027 talousarviota ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten ja merkitsi tiedoksi investointikehyksen 2027–2036. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että oppimisen tuen uudistuksen toimeenpanossa varmistetaan kaikkien oppilaiden tarvitseman tuen oikea-aikainen ja yhdenvertainen saatavuus.

Lautakunta antoi lausunnon Keran koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta. Se edellytti turvallisia ja toisistaan eroteltuja piha-, liikenne- ja kulkuratkaisuja. Lautakunta edellytti, että koulu ja päiväkoti ovat käytettävissä elokuussa 2030 ja että hallittuun käyttöönottoon varataan riittävästi aikaa.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen kuulovammaisten lasten perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2026–2027. Se oikeutti perusopetuksen johtajan tekemään ja allekirjoittamaan lukuvuosittain vastaavan sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa kuulovammaisten lasten perusopetuksen järjestämisestä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi myös montessoriopetuksen uudet oppilasvalintaperusteet.

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen oppimateriaalien saatavuudesta.

Avainsanat

päätöksentekoespooKasvun ja oppimisen lautakuntaEspoo: kasvun ja oppimisen lautakunta

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. 

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