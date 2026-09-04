Alkoholin käyttö yhteydessä suurentuneeseen eturauhassyövän riskiin
24.9.2026 08:00:00 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Suomen Syöpärekisterin tuore tutkimus antaa viitteitä alkoholin käytön yhteydestä suurentuneeseen riskiin sairastua eturauhassyöpään. Vähintään 14 alkoholiannosta viikossa käyttävillä miehillä riski oli noin kolmanneksen suurempi kuin alkoholia käyttämättömillä.
Tutkimuksessa hyödynnettiin kuudesta suomalaisesta väestötutkimuksesta koottua aineistoa yli 82 000 miehestä vuosilta 1972–2015. Seurannan aikana todettiin 2 357 uutta eturauhassyöpätapausta.
Alkoholin käyttö oli yhteydessä suurentuneeseen eturauhassyövän riskiin kaikissa tutkimuksessa tarkastelluissa käyttöryhmissä. Alle viisi alkoholiannosta viikossa käyttävillä riski oli 18 prosenttia ja 5–13 annosta käyttävillä 20 prosenttia suurempi kuin alkoholia käyttämättömillä. Vähintään 14 annosta viikossa käyttävillä riski oli 32 prosenttia suurempi.
”Alkoholia käyttävillä eturauhassyövän ilmaantuvuus kasvoi keskimäärin 0,5 prosenttia jokaista viikoittaista alkoholiannosta kohden. Yhteys syöpäriskiin näkyi jo vähäisessä alkoholinkäytössä, ei vain runsaimmin käyttävillä. Tulokset viittaavat siihen, että riski voi kasvaa jo pienilläkin käyttömäärillä”, sanoo tutkimuksen vastaava tutkija Leevi Tarkiainen Suomen Syöpärekisteristä.
Alkoholi erottui muista tutkituista tekijöistä
Alkoholi oli tutkimuksessa ainoa tarkastelluista tekijöistä, jolla havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys eturauhassyöpään. Painoindeksillä, pituudella, tupakoinnilla, koulutuksella tai fyysisellä aktiivisuudella ei havaittu vastaavaa yhteyttä.
Aiempi tutkimusnäyttö alkoholin käytön ja eturauhassyövän välisestä yhteydestä on ollut ristiriitaista. Osassa tutkimuksista alkoholin käyttö on yhdistetty suurentuneeseen riskiin, toisissa yhteyttä ei ole havaittu. Tässä tutkimuksessa alkoholin käyttöön liittyvä eturauhassyövän riski oli suurempi kuin aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa.
“Yksi mahdollisesti tuloksiimme vaikuttava tekijä liittyy juomatapoihin. Suomessa juodaan eurooppalaisessa kontekstissa keskimäärin suurempia alkoholimääriä käyttökertaa kohden. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu viitteitä tällaisen juomistavan olevan mahdollisesti yhteydessä suurentuneeseen eturauhassyövän riskiin. Tätä yhteyttä pitäisi kuitenkin tutkia lisää”, Tarkiainen sanoo.
Tutkimus on julkaistu European Journal of Cancer -tiedelehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leevi TarkiainenTutkijaSuomen SyöpärekisteriPuh:045 125 1326leevi.tarkiainen@cancer.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
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