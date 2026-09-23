Omahoitaja-omalääkärimalli otetaan käyttöön ensimmäiseksi Pihlajamäen terveysasemalla

Helsingin terveysasemilla käyttöön otettavassa toimintamallissa asiakkaan hoidosta vastaa omahoitajan ja omalääkärin muodostama työpari. Pihlajamäen terveysaseman henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia hyödynnetään, kun toimintamalli laajenee Helsingin muille terveysasemille.

Omalääkäreitä on nimetty terveysasemilla asiakkaille jo pitkään. Tällä hetkellä hieman yli 40 prosentilla terveysasemapalveluja käyttävistä helsinkiläisistä on omalääkäri. Jatkossa kaikki helsinkiläiset saavat omahoitajan ja omalääkärin, joille terveysasioiden hoito pyritään mahdollisimman usein kohdistamaan.

Nyt toteutettavassa muutoksessa nykyiset pitkät hoitosuhteet asiakkaiden ja omalääkärien välillä pyritään säilyttämään.

Omahoitajan ja omalääkärin tiedot näkyvät Maisassa

Terveysasemien asiakkaille kerrotaan muutoksesta, kun käyttöönotto on heidän terveysasemallaan ajankohtainen. Kun asiakkaalle on nimetty omahoitaja ja omalääkäri, tiedot näkyvät Maisassa. Asiakkaiden ei tarvitse ottaa erikseen yhteyttä terveysasemalle omahoitajan ja omalääkärin nimeämiseksi.

Nopea hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus hyödyttävät asiakkaita

”Haluamme nopeuttaa terveysasemien asiakkaiden hoitoon pääsyä ja vahvistaa hoidon jatkuvuutta", kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Kaisa Kivistö.

Hoidon jatkuvuus tarkoittaa, että asiakasta hoitavat toistuvasti samat, hänen tilanteensa tuntevat tutut ammattilaiset. Tutkimusten mukaan hoidon jatkuvuus on yhteydessä useisiin terveyshyötyihin. Mallista arvioidaan olevan erityistä hyötyä asiakkaille, joilla on paljon tai pitkäaikaista palvelujen tarvetta.

”Kun asiakkaan terveysasioita hoitavat tuttu omahoitaja ja omalääkäri, hoito nopeutuu ja hoidon laatu paranee. Uskon, että tämä lisää asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja luottamusta terveyspalveluihin”, Kivistö jatkaa.

Kaisa Kivistön mukaan omahoitaja-omalääkärimalli tukee myös terveys- ja hyvinvointikeskusten toimintatapaa, joka takaa helsinkiläisille tarvittaessa moniammatillisen tuen.

Omahoitaja-omalääkärimalli sujuvoittaa myös ammattilaisten työtä ja vähentää hoidon kustannuksia.

Osa omalääkäreistä on yrittäjäomalääkäreitä

Osana uudistusta toteutetaan ammatinharjoittajamallikokeilu, jossa omalääkärit ovat yrittäjiä. Ensimmäiset yrittäjäomalääkärit aloittavat alkuvuodesta 2027. Tavoite on, että Helsingissä olisi vuoden 2027 lopussa 10 yrittäjäomalääkäriä.

Yrittäjänä toimivien lääkäreiden hankinta on parhaillaan käynnissä. Kokeilun tuloksia hyödynnetään omahoitaja-omalääkärimallin kehittämisessä. Yrittäjäomalääkäreiden asiakkaat ovat samaan tapaan Helsingin terveysasemien asiakkaita kuin ennenkin.

Rahoitusta palvelujen jatkuvuuden kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa valtionavustusta hoidon jatkuvuuden kehittämiselle ja ammatinharjoittajamallikokeiluille kaikilla hyvinvointialueilla. Helsinki sai 4,3 miljoonaa euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuuden kehittämiseen.

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