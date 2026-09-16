Lehdistötiedote 24.9.2026 Mehiläisen lääkärikeskus laajenee Oulussa – 1 300 lisäneliötä kokoaa palvelut saman katon alle

– Kauppurienkadun laajennus on Oulun Mehiläiselle merkittävä askel. Se vastaa Oulun alueen kasvavaan palvelutarpeeseen ja ratkaisi aiemman tilapulamme. Kun palvelut löytyvät yhdestä paikasta, asiakkaan hoitopolku helpottuu merkittävästi ja ammattilaistemme välinen yhteistyö syvenee, iloitsee Mehiläinen Oulun yksikönjohtaja Seija Vaihoja.

Monipuolinen palveluvalikoima yhdessä osoitteessa

Felicitas Mehiläisen hedelmöityshoitoklinikka toimii lääkärikeskuksen yhteydessä omissa rauhallisissa tiloissaan. Uudet vastaanottotilat, moderni huipputekniikoilla varustettu hedelmöityshoitolaboratorio sekä kokeneet pitkälle erikoistuneet hedelmöityshoitojen osaajat mahdollistavat kaikkien hedelmöityshoitojen toteuttamisen kevyistä menetelmistä vaativimpiin hoitoihin.

Myös terapia- ja kuntoutuspalveluita on keskitetty useasta toimipisteestä Kauppurienkadulle. Sekä Kastellin että Keskustan tuki- ja liikuntaelinvaivoihin keskittyneet fysioterapiatoimipisteet muuttivat kokonaisuudessaan uusiin tiloihin. Samoista tiloista löytyy 18 fysioterapiahuoneen lisäksi 9 työfysioterapeutin työhuonetta sekä tulevaisuudessa myös liikuntalääketieteen ja fysiatrian ammattilaiset.

Uusi tila- ja palvelukokonaisuus mahdollistaa myös Urheilu Mehiläisen toimintojen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Palvelut kattavat entistä laajemmin liikuntalääketieteen, urheilufysioterapian, ravitsemusterapian sekä urheilupsykologin vastaanoton mahdollistaen kokonaisvaltaisen tuen sekä aktiiviurheilijoille että kuntoilijoille. Tavoitteena on tarjota huippuluokan osaamista vammojen tutkimiseen, kuntoutukseen ja toimintakyvyn tukemiseen.

– Uusiin tiloihin on rakennettu moderni kuntosali ja hankittu erilaisia testauslaitteita, joita tullaan lisäämään tarpeen kasvaessa. Yhdessä Kauppurienkadulla jo ennestään sijainneiden kattavien kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden kanssa käsillä on täysin ainutlaatuinen täyden palvelun terapiakeskus urheilijoiden ja kuntoilijoiden tarpeisiin, palvelupäällikkö Henri Tyni kertoo.

Toimivat tilat tulevaisuuden tarpeisiin

Uudet tilat on toteutettu Mehiläisen tuoreen tilailmeen mukaisesti, ja niissä on panostettu erityisesti asiakaskokemukseen sekä henkilöstön työskentelyolosuhteiden sujuvuuteen. Modernit, valoisat ja esteettömät tilat luovat viihtyisän ja rauhallisen ympäristön niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.

– Laajennusprojekti on ollut mittava hanke, jonka tavoitteena on ollut rakentaa toimivat tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvat tilat. Uudet neliöt antavat meille mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää palveluitamme Oulussa pitkäjänteisesti varmistaen asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun, Tyni sanoo.

Laajennuksen myötä Mehiläinen jatkaa Oulussa myös terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointeja luoden samalla uusia työpaikkoja alueelle.

– Etsimme jatkuvasti uusia osaajia vahvistamaan tiimiämme ja vastaamaan kasvavaan kysyntään, Vaihoja päättää.

Mehiläinen Oulun lääkärikeskus sijaitsee osoitteessa Kauppurienkatu 9, 90100 Oulu.



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