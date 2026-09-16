Lehdistötiedote 24.9.2026 Mehiläisen lääkärikeskus laajenee Oulussa – 1 300 lisäneliötä kokoaa palvelut saman katon alle
24.9.2026 08:20:00 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen Oulun lääkärikeskus on laajentunut 1 300 neliömetrillä. Uudet tilat kokoavat nyt lääkärikeskuksen, lapsettomuushoitoja tarjoavan Felicitas Mehiläisen, terapia- ja kuntoutuspuolen sekä Urheilu Mehiläisen palvelut entistä kattavammin saman katon alle. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden hoitopolkua ja vahvistaa alueen terveyspalvelutarjontaa.
– Kauppurienkadun laajennus on Oulun Mehiläiselle merkittävä askel. Se vastaa Oulun alueen kasvavaan palvelutarpeeseen ja ratkaisi aiemman tilapulamme. Kun palvelut löytyvät yhdestä paikasta, asiakkaan hoitopolku helpottuu merkittävästi ja ammattilaistemme välinen yhteistyö syvenee, iloitsee Mehiläinen Oulun yksikönjohtaja Seija Vaihoja.
Monipuolinen palveluvalikoima yhdessä osoitteessa
Felicitas Mehiläisen hedelmöityshoitoklinikka toimii lääkärikeskuksen yhteydessä omissa rauhallisissa tiloissaan. Uudet vastaanottotilat, moderni huipputekniikoilla varustettu hedelmöityshoitolaboratorio sekä kokeneet pitkälle erikoistuneet hedelmöityshoitojen osaajat mahdollistavat kaikkien hedelmöityshoitojen toteuttamisen kevyistä menetelmistä vaativimpiin hoitoihin.
Myös terapia- ja kuntoutuspalveluita on keskitetty useasta toimipisteestä Kauppurienkadulle. Sekä Kastellin että Keskustan tuki- ja liikuntaelinvaivoihin keskittyneet fysioterapiatoimipisteet muuttivat kokonaisuudessaan uusiin tiloihin. Samoista tiloista löytyy 18 fysioterapiahuoneen lisäksi 9 työfysioterapeutin työhuonetta sekä tulevaisuudessa myös liikuntalääketieteen ja fysiatrian ammattilaiset.
Uusi tila- ja palvelukokonaisuus mahdollistaa myös Urheilu Mehiläisen toimintojen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Palvelut kattavat entistä laajemmin liikuntalääketieteen, urheilufysioterapian, ravitsemusterapian sekä urheilupsykologin vastaanoton mahdollistaen kokonaisvaltaisen tuen sekä aktiiviurheilijoille että kuntoilijoille. Tavoitteena on tarjota huippuluokan osaamista vammojen tutkimiseen, kuntoutukseen ja toimintakyvyn tukemiseen.
– Uusiin tiloihin on rakennettu moderni kuntosali ja hankittu erilaisia testauslaitteita, joita tullaan lisäämään tarpeen kasvaessa. Yhdessä Kauppurienkadulla jo ennestään sijainneiden kattavien kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden kanssa käsillä on täysin ainutlaatuinen täyden palvelun terapiakeskus urheilijoiden ja kuntoilijoiden tarpeisiin, palvelupäällikkö Henri Tyni kertoo.
Toimivat tilat tulevaisuuden tarpeisiin
Uudet tilat on toteutettu Mehiläisen tuoreen tilailmeen mukaisesti, ja niissä on panostettu erityisesti asiakaskokemukseen sekä henkilöstön työskentelyolosuhteiden sujuvuuteen. Modernit, valoisat ja esteettömät tilat luovat viihtyisän ja rauhallisen ympäristön niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.
– Laajennusprojekti on ollut mittava hanke, jonka tavoitteena on ollut rakentaa toimivat tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvat tilat. Uudet neliöt antavat meille mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää palveluitamme Oulussa pitkäjänteisesti varmistaen asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun, Tyni sanoo.
Laajennuksen myötä Mehiläinen jatkaa Oulussa myös terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointeja luoden samalla uusia työpaikkoja alueelle.
– Etsimme jatkuvasti uusia osaajia vahvistamaan tiimiämme ja vastaamaan kasvavaan kysyntään, Vaihoja päättää.
Mehiläinen Oulun lääkärikeskus sijaitsee osoitteessa Kauppurienkatu 9, 90100 Oulu.
Lisätietoja:
- Seija Vaihoja, yksikönjohtaja, Mehiläinen Oulu
- Henri Tyni, palvelupäällikkö, Mehiläinen Oulu
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
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Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
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