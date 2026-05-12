Tietokirja lapsille väestönsuojelusta
24.9.2026 08:34:52 EEST | Publiva Oy | Tiedote
Lasten tietokirjassa Palovaari ja sinisen kolmion arvoitus tutustutaan väestönsuojeluun. Aihe on ajankohtainen: varautumisesta ja valmistautumisesta keskustellaan nyt aktiivisesti, ja asian tärkeyteen on herätty. Kirja jaetaan syksyn aikana kaikkiin Suomen alakouluihin Väestönsuojelusäätiön ja Suomen pelastuslaitosten avustuksella.
Kriiseissä lapset ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Siksi heidät on erityisen tärkeää
huomioida myös ennakolta. Lapset törmäävät huolestuttaviin uutiskuviin ja ymmärtävät, mitä heidän ympärillään puhutaan. Asioita on hyvä käsitellä yhdessä totuudenmukaisesti mutta lapsentasoisesti ja pelottelematta. Silloin lapsen ei tarvitse turvautua mielikuvitukseensa, mikä usein vain pahentaa asioita. Lapsen on hyvä tietää, että hänen ei tarvitse olla huolissaan.
Palovaari ja sinisen kolmion arvoitus -kirjan tavoitteena on tiedon ja turvallisuuden tunteen lisääminen. Varautumisen ja väestönsuojelun perusteiden tuntemus auttaa lapsia ymmärtämään, miksi on tärkeää olla valmistautunut erilaisiin poikkeustilanteisiin. Tavoitteena on myös auttaa lapsia ymmärtämään, että on normaalia tuntea pelkoa, mutta samalla on tärkeää tietää, miten toimia ja pysyä rauhallisena hätätilanteessa.
Matti Waitisen (FT, KM, Master of Security) kirjoittamassa ja Marjo Nygårdin kuvittamassa selkokielisessä kirjassa kerrotaan muun muassa 72 tunnin kotivarasta, väestönsuojista ja niiden varusteista. Selviää myös, mitä arkiset pysäköintihallit, metroasemat ja ostoskeskukset kätkevätkään sisäänsä.
“Median kautta lapset ja nuoret näkevät lähes päivittäin pelottavia kuvia maailman kriisialueilta. Nämä kuvat jäävät varmasti lasten ajatuksissa vaivaamaan ja pohdituttamaan. On tärkeää, että lapsille kerrotaan pelottelemattomalla tavalla maassamme tehdystä varautumisesta ja väestönsuojelusta”, pitkään paloturvallisuuden ja väestönsuojelun parissa työskennellyt Matti Waitinen sanoo. Hän on kirjoittanut useita turvallisuusaiheisia teoksia aikuisille ja lapsille sekä kouluttaa eri-ikäisiä turvallisuusasioissa. Yhdessä lasten ja nuorten kanssa luettuna Palovaari ja sinisen kolmion arvoitus voi opettaa aikuisellekin monia tärkeitä ja uusia asioita.
Kirja jaetaan syksyn aikana kaikkiin Suomen kouluihin Väestönsuojelusäätiön ja pelastuslaitosten avustuksella. Kirja on saanut myös Selkokeskuksen myöntämän selkomerkin. Kirjan on kustantanut Lasten Keskus. Mukana yhteistyössä on ollut myös Edukustannus.
Matti Waitinen (FT, KM, Master of Security) teki työuransa Helsingin Pelastuskoulun rehtorina. Hän on työskennellyt aiemmin myös peruskoulun opettajana ja rehtorina sekä aikuiskasvattajana. Waitinen nimettiin Vuoden palomieheksi vuonna 2011, ja hän on kirjoittanut lukuisia turvallisuusaiheisia teoksia. Vuodesta 2018 lähtien hän on toiminut myös Turun yliopiston erikoistutkijana.
Marjo Nygård on Seinäjoella asuva kuvittaja ja graafikko. Hän on kuvittanut lukuisia lastenkirjoja ja oppimateriaaleja, ja hän voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2005.
MATTI WAITINEN – MARJO NYGÅRD
Palovaari ja sinisen kolmion arvoitus
ISBN 9789524132282
Lasten Keskus 2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna VatjaPubliva OyPuh:0968774543minna.vatja@publiva.fi
Kuvat
Lasten Keskus
Lasten Keskus tunnetaan korkealaatuisista lastenkirjoista, joilla tuetaan lapsen hyvää elämää ja kasvua sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisia heidän työssään. Lasten Keskus on julkaissut kirjoja vuodesta 1974.
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