Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde ja Oamk tiivistävät yhteistyötään suuhygienistien koulutuksessa

24.9.2026 09:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohteen opetuspalveluihin perustettu opetussuuhygienistin sivutoimi on tiettävästi ensimmäinen tämänkaltainen ammattikorkeakoulun ja hyvinvointialueen yhteistyö Suomessa. Uusi tehtävä toimii linkkinä organisaatioiden välillä ja helpottaa opiskelijoiden arkea.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Oulun ammattikorkeakoulu Oamk tiivistävät yhteistyötään suuhygienistien koulutuksessa. Pohteen opetuspalveluihin on perustettu opetussuuhygienistin sivutoimi, jonka myötä Oamkin opetussuuhygienisti on osa-aikaisessa työsuhteessa myös Pohteeseen.

”Opetussuuhygienisti toimii linkkinä organisaatioiden välillä ja tukee erityisesti opiskelijoiden harjoittelun suunnittelua, ohjausta ja kehittämistä. Tehtävä on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa”, Pohteen vs. opetuspäällikkö Petra Falkenbach kommentoi.

Taustalla sopimus koulutusyhteistyöstä

Pohteen ja Oamkin koulutusyhteistyötä ohjaa sopimus suuhygienistiopiskelijoiden kliinisen potilasharjoittelun järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suuhygienistiopiskelijat suorittavat osana opintojaan harjoittelun Pohteen suun terveydenhuollon opetusklinikalla ja osallistuvat näin palvelujen tuottamiseen Pohteen asiakkaille. Sopimusta päivitettiin kesällä 2026.

”Opetussuuhygienistin sivutoimi vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä konkreettisella tavalla. Oamkille on tärkeää, että koulutusta kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa Pohteen kanssa. Näemme tämän yhteistyömallin erittäin lupaavana avauksena, ja tavoitteena on hyödyntää siitä saatavia kokemuksia myös muiden tutkinto-ohjelmien työelämäyhteistyön kehittämisessä”, Oamkin osaamisalajohtaja Virpi Pelto kommentoi.

Uuden tehtävän päätavoitteena on sujuvoittaa yhteistyötä ja tiedonkulkua organisaatioiden välillä. Samalla opiskelijoiden harjoitteluun liittyvät käytännön järjestelyt helpottuvat, kun koordinaatio toimii aiempaa tiiviimmin koulutuksen ja Pohteen palvelujen välillä.

Yhteistyön vahvistuminen luo myös uusia mahdollisuuksia kehittää suuhygienistien koulutusta, harjoittelukäytäntöjä ja työelämäyhteistyötä.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Petra Falkenbach, vs. opetuspäällikkö, puh. 040 637 9025, petra.falkenbach@pohde.fi
Virpi Pelto, osaamisalajohtaja Hyvinvointi ja kulttuuri, puh. 040 82 98 188, virpi.pelto@oamk.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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