Keski-Suomen hyvinvointialue kokeilee tekoälyä kirjaamiseen – enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen
24.9.2026 08:29:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella kokeillaan tekoälyavusteista kirjaamisen työkalua ammattilaisen työn tukena. Kokeilussa on mukana yksiköitä avosairaanhoidon vastaanottopalveluista sekä sosiaalihuollosta.
Tekoälyavusteisen kirjaamisen tavoitteena on vähentää kirjaamiseen kuluvaa aikaa, jotta ammattilaisilla vapautuu enemmän aikaa varsinaiseen asiakastyöhön. Lisäksi tavoitteena on parantaa kirjaamisen laatua ja yhteneväisyyttä sekä hoidon tuottavuutta koko hyvinvointialueella.
— Ensimmäiset kokemukset työkalun käytöstä ovat olleet positiiviset. Useat ammattilaisemme ovat kokeneet, että kirjaamiseen käytetty aika on vähentynyt, mikä puolestaan on parantanut mahdollisuutta keskittyä paremmin asiakkaaseen ja hänen asiaansa, kertoo ICT-palvelupäällikkö Atte Nieminen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Käytännössä tekoälyavusteinen kirjaamisen työkalu toimii siten, että se kuuntelee vastaanotolla käydyn keskustelun ja luo ammattilaiselle valmiin kirjausluonnoksen poimimalla automaattisesti puheesta olennaiset asiat. Tämän jälkeen ammattilainen tarkistaa luonnoksen, tekee tarvittaessa muokkauksia ja lopuksi hyväksyy sen kirjaukseksi asiakas- tai potilastietojärjestelmään.
Kirjaamisen työkalua käytetään hyvinvointialueella tietoturvallisesti ja tietosuojavaatimusten mukaisesti. Äänitallennetta käytetään vain kirjauksen tuottamiseen, eikä sitä säilytetä pysyvästi. Terveydenhuollon ammattilainen tarkistaa jokaisen kirjauksen ennen sen tallentamista asiakas- tai potilastietoihin.
Kirjaamisen työkalun kokeilukäytön tulokset selviävät loppuvuonna, jonka jälkeen hyvinvointialue tekee päätökset työkalun käytön jatkosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Porrasmaa, digijohtaja, jari.porrasmaa@hyvaks.fi, p. 044 307 1561
Atte Nieminen, ICT-palvelupäällikkö, atte.nieminen@hyvaks.fi, p. 040 632 8133
Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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