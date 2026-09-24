Temu laajentaa myyjien koulutusta yhdessä Bureau Veritasin, QIMAn ja TÜV SÜDin kanssa

Koulutuksissa myyjät pääsevät suoraan keskustelemaan riippumattomien asiantuntijoiden kanssa, jotka selittävät, miten sääntelyvaatimukset koskevat heidän tuotteitaan. Myyjät saavat alustalla myös tukea testaukseen ja sertifiointiin.

Koulutukset lähetetään suorina verkkolähetyksinä Temu Seller Academyn kautta. Elokuussa järjestetyille koulutuksille kertyi yhteensä yli 4 000 katselukertaa myyjiltä ja yli 2 000 vuorovaikutustapahtumaa. Esimerkiksi:

Bureau Veritas esitteli Euroopassa sovellettavia lelujen turvallisuusvaatimuksia, kuten sääntelyn muutoksia, merkintäsääntöjä sekä fysikaalisia ja kemiallisia riskejä.

TÜV SÜD käsitteli lasten lelujen testaus- ja sertifiointivaatimuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Painopisteenä oli riskien vähentäminen tuotesuunnittelun ja materiaalivalintojen avulla.

Elokuun ohjelmaan kuului myös EU:n rahoittaman tuoteturvallisuushankkeen SPEACin vetämä koulutus, jossa käsiteltiin EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetusta sekä verkkokauppiaita koskevia käytännön vaatimuksia.

Tulevissa koulutuksissa käsitellään elektroniikkaa, tekstiilejä, jalkineita, kosmetiikkaa ja elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja.

”Jokainen uusi markkina tuo mukanaan uusia velvoitteita tuoteturvallisuussäännöistä testaukseen ja sertifiointiin”, Temun edustaja sanoi. ”Järjestämällä näitä koulutuksia alan johtavien toimijoiden kanssa tarjoamme myyjille suoran yhteyden asiantuntijoihin ja käytännön tietoa, jota he voivat soveltaa omaan toimintaansa ja tuotteisiinsa.”

Temu järjesti vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla Euroopassa yli 100 tapaamista toimialajärjestöjen, kauppakamarien ja startup-verkostojen kanssa ymmärtääkseen pienyritysten verkkokaupassa kohtaamia vaikeuksia. Useilla markkinoilla myymisen käytännön vaatimukset nousivat toistuvasti esiin, ja tämä palaute ohjaa Temun laajempaa tukea myyjille.

Myyjien koulutusohjelmat ovat osa tätä tukea. Lisäksi myyjien perehdyttämiseen erikoistuneet tiimit tarjoavat jatkuvaa ohjausta Temun Local Seller-ohjelman kautta. Myyjät voivat myös yhdistää nykyiset liiketoimintaohjelmistonsa Temuun yli 200 ERPintegraation avulla ja hyödyntää yli 150 kuljetuspalveluntarjoajan verkostoa eri puolilla Eurooppaa. Verkostoon kuuluvat muun muassa DHL Group ja La Poste.

Temu syventää yhteistyötään Euroopan elinkeinoelämän kanssa ja on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjat Start:up Slovenian, Portugalin APDC:n, Kyproksen CITEAn ja Sveitsin SKV:n kanssa edistääkseen tiedon jakamista. Temu on myös liittynyt CrossBorder Commerce Europe -järjestöön osallistuakseen EU:ssa käytävään vuoropuheluun rajat ylittävästä verkkokaupasta.

Tietoa Temusta

Temu on maailmanlaajuinen verkkokauppa-alusta, joka yhdistää kuluttajat miljooniin valmistajiin, brändeihin ja liikekumppaneihin. Yli 90 markkinalla eri puolilla maailmaa toimiva Temu on sitoutunut tarjoamaan edullisia ja laadukkaita tuotteita, jotka auttavat asiakkaita elämään parempaa elämää.