Helsingissä vahva matkailukesä - yöpymiset kasvoivat edelliskesän ennätysluvuista
24.9.2026 12:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Mennyt kesä oli Helsingissä vilkas matkailijoiden yöpymisissä mitattuna, ja kasvu ylitti edelliskesän huippuluvut. Erityisesti heinäkuu oli vahva majoitusvuorokausissa mitattuna, jolloin Helsingissä kirjattiin ennätykselliset 599 689 yöpymisvuorokautta.
Heinäkuussa matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi Helsingissä 5 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin yhteensä 334 707, mikä oli 10,6 prosenttia enemmän kuin edelliskesän ennätysluvut.
Myös elokuu oli vahva matkailukuukausi lähes 594 679 yöpymisellä: yöpymisten määrä kasvoi 3,7 prosenttia vuoden 2025 elokuuhun verrattuna. Kasvu tuli ulkomaisista matkailijoista (+9,6%).
– Heinä-elokuussa nähtiin selvää nousua hotellihuoneiden keskihinnoissa ja huonekohtaisissa tuotoissa, mikä oli tervetullutta Helsingin majoitusliikkeille. Vuoden aikana Helsingin huonekapasiteetti on kasvanut. Kesäkuukausina (kesä-elokuu) keskimääräinen huonekäyttöaste oli 75,9 prosenttia ja parhaimpina päivinä päästiin yli 90 prosentin käyttöasteisiin. kommentoi Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.
Globaalit epävarmuudet ja taloustilanne vaikuttivat kuitenkin koko kesän matkailutuloksiin. Helsingin hotellitarjonta on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mutta kysyntä ei ole vielä kasvanut samassa tahdissa. Tämä näkyy käyttöasteissa sekä huonehinnoissa ja huonekohtaisessa tuotossa, joissa Helsinki jää edelleen jälkeen muista Pohjoismaiden pääkaupungeista.
– Voimme olla tyytyväisiä kesän matkailulukuihin kaikista epävarmuuksista huolimatta. Kesäkuu oli selvästi kotimaisen matkailun kuukausi, ja heinä-elokuussa kansainväliset matkailijat löysivät Helsingin ennätysmäärissä. Tavoitteenamme on kasvattaa Helsingin matkailua ja tapahtumallisuutta entistä ympärivuotisemmaksi ja houkutella vieraamme viipymään Helsingissä pidempään. Jo heinäkuussa näimme pientä kasvua kansainvälisten vieraidemme viipymissä, iloitsee Vesterinen.
Kesäinen Helsinki kiinnosti kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita
Kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi Helsingissä kesä-heinäkuussa 8,2 prosenttia ja Helsingissä vieraili tänä aikana yli 300 000 matkailijaa. Todellinen määrä on tätäkin suurempi, sillä moni majoittuu ystävien tai sukulaisten luona tai lyhytaikaisessa majoituksessa. Osa käy Helsingissä vain päivämatkalla.
Kansainvälisiä matkailijoita saapui Helsinkiin eniten Yhdysvalloista, Saksasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Japanista. Kasvua tuli erityisesti muista Pohjoismaista ja kaukomarkkinoilta Yhdysvalloista ja Kanadasta.
Aasian markkinat sen sijaan laskivat hieman edellisvuodesta. Kehitykseen vaikuttivat erityisesti lentoreittien muutokset ja lentolippujen hinnat.
Lentomatkustus Helsinkiin on kasvanut koko vuoden. Helsinki-Vantaalle saapuneiden kansainvälisten matkustajien määrä kasvoi tammi–elokuussa 4,9 prosenttia.
Myös lentomatkustuksessa kesän vilkkain kuukausi oli heinäkuu, jolloin Helsinkiin saapui 788 830 kansainvälistä matkustajaa, mikä oli 6,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakkovarausten perusteella lentomatkustajien määrä näyttää kasvavan myös loppuvuonna.
Kansainvälisten risteilymatkustajien määrä kasvoi tammi-elokuussa lähes 40 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Myös kesä oli vilkas: touko-elokuussa Helsingissä vieraili 85 risteilyalusta.
– Helsingissä vieraili tänä kesänä ensimmäistä kertaa myös niin sanottuja kääntyviä risteilyjä, joiden matkustajat vaihtuvat Helsingissä. Nämä risteilymatkustajat yöpyvät Helsingissä ja käyttävät rahaa myös muihin palveluihin. Tälle kesälle saimme yhdeksän kääntyvää risteilijää ja jatkossa toivottavasti enemmänkin, kertoo Nina Vesterinen.
Helsingin palvelutarjonta saa kiitosta
Matkailijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Helsingin matkailupalveluihin. Vertaisarviokanaviin jätettyjen arvioiden taso on noussut vuoden 2025 hyvistä luvuista.
Helsinki saa matkailijoilta kiitosta muun muassa hyvästä asiakaspalvelusta, toimivista ja viihtyisistä tiloista sekä laadukkaasta ruoka- ja juomatarjonnasta.
Kehitettävää on julkisen liikenteen lippujen hankkimisessa ja yleisten WC-tilojen saatavuudessa. Lisäksi osa matkailijoista kokee Helsingin hintatason korkeaksi. Arvioiden perusteella kotimaiset matkailijat suhtautuvat Helsingin palvelutarjontaan hieman kriittisemmin kuin kansainväliset matkailijat.
Loppuvuodelle odotetaan maltillista kasvua
Alustavien tietojen perusteella sekä lentomatkustajien että majoitusliikkeissä kirjattujen yöpymisten määrään odotetaan kasvua myös loppuvuonna. Kasvun arvioidaan jatkuvan erityisesti kansainvälisen vapaa-ajanmatkailun vetämänä.
Myös kotimaan matkailussa ja liikematkustuksessa on kasvupotentiaalia, jos matkailualan ohella Suomen muu talous nytkähtää vahvemmalle kasvupolulle. Epävakaalla geopoliittisella tilanteella voi kuitenkin olla yllättäviä vaikutuksia matkailuun.
– Matkailun kasvun ylläpitäminen edellyttää jatkossakin määrätietoista yhteistyötä yritysten kanssa Helsingin kilpailukyvyn, saavutettavuuden ja ympärivuotisen tarjonnan kehittämiseksi. Matkailu on Helsingille tärkeä toimiala kasvun, työpaikkojen ja kansainvälisen vetovoiman kannalta, toteaa matkailupäällikkö Nina Vesterinen.
Lähteet:
Tilastokeskus, majoitustilasto, ennakkotiedot 24.9.2026
Benchmarking Alliance 25.8.2026.
Finavia, Matkustajatilastot, elokuu 2026
Helsingin Satama, liikennetilasto, elokuu 2026
DataAppeal Mabrian 25.8.2026
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Yhteyshenkilöt
Nina VesterinenMatkailupäällikköPuh:040 635 4508nina.vesterinen@hel.fi
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