Microsoft mahdollisti jälleen yli 1 700 koululaiselle vierailun Heurekaan

Microsoft on tarjonnut kaikkiaan jo kolmena peräkkäisenä syksynä tulevien datakeskustensa lähialueiden viidesluokkalaisille mahdollisuuden vierailla maksutta tiedekeskus Heurekassa Robotiikkaviikkojen aikana. Tilaisuuteen tarttui tänäkin vuonna yli 1 700 oppilasta opettajineen Espoosta, Kirkkonummelta ja Vihdistä. Määrä on ollut vastaavanlainen edellisinäkin vuosina. Vierailut toteutettiin niin sanottuina kummiluokkavierailuina.

Kahden teemaviikon aikana 14.–25.9.2026 oppilaat opettajineen tutustuivat robotiikkaan ja ohjelmointiin erilaisissa työpajaohjelmissa. Robotiikkaviikoilla koululaisryhmille oli tarjolla käytännönläheisten aktiviteettien ohella mahdollisuus tutustua myös kaikkiin Heurekan näyttelyihin.

Kummiluokkatoiminnassa kumppanit mahdollistavat vuosittain Heureka-käynnit monille koulu- ja varhaiskasvatusikäisille lapsille, joilla ei välttämättä muuten olisi siihen mahdollisuutta. Kummiluokkapaketti sisältää sisäänpääsyn Heurekan näyttelyihin sekä edestakaiset tilausbussikuljetukset koululta Heurekaan ja takaisin. Microsoftin kummiluokat ovat lisäksi voineet osallistua Robotiikkaviikkojen ohjelmiin.

Kumppaneiden mahdollistamat kummiluokkavierailut Heurekaan innostavat oppilaita tutustumaan tieteen saavutuksiin ja arkea helpottaviin innovaatioihin. Vierailut tukevat oppimista ja antavat inspiraatiota sekä suuntaa tulevaisuuden uravalintoihin.

Microsoftille on tärkeää olla aktiivinen toimija datakeskuspaikkakunnilla ja innostaa kaikenikäisiä kiinnostumaan teknologiasta. Rakenteilla olevat datakeskukset tarjoavat perustan tietoteknologialle, jota hyödynnetään koulussa, työssä ja vapaa-ajalla.

Lisätietoja:

Heurekan Robotiikkaviikoista:

Robotiikkaviikot 14.–25.9.2026 – Tiedekeskus Heureka

Heurekan kummiluokkatoiminnasta:

Heureka - Kummiluokat – Tiedekeskus Heureka

Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295

Microsoft Oy:n viestintäjohtaja Hasse Eranka, hasseeranka@microsoft.com, 040 582 6034