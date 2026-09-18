Vulcan Spa saa uuden omistajan – BOA Special Solutions kehittää Aurajoen historiallista kohdetta yhdessä Tku-Rakennuksen kanssa
24.9.2026 10:52:33 EEST | BOA Group Oy / BOA Special Solutions Oy | Tiedote
Turku, 24.9.2026 – BOA Group Oy:n hallinnoima BOA Special Solutions Oy on sopinut Turun Aurajoen rannalla sijaitsevan Oy Vulcan Spa Ab:n koko osakekannan hankkimisesta yhdessä Tku-Rakennus Oy:n omistajien Koivun veljekset ja Otavan veljekset kanssa. Kaupan myyjänä toimi Olin & Son Invest Oy ja Timmar Oy. Omistus siirtyi ostajille 18.9.2026.
Vulcan Spa sijaitsee yhdellä Turun keskeisimmistä ja historiallisesti merkittävimmistä alueista Aurajoen välittömässä läheisyydessä. Kohdetta tullaan kehittämään korkeatasoiseksi ravintola-, spa- ja tapahtumakokonaisuudeksi. Hankkeella on lainvoimainen poikkeuslupa ja rakennuslupa, ja sen toteuttamisesta KVR-urakkana vastaa turkulainen Tku-Rakennus Oy. Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy.
”Vulcan Spa on poikkeuksellinen kohde niin sijaintinsa, historiansa kuin tulevaisuuden mahdollisuuksiensa puolesta. Aurajoenranta on yksi Turun arvokkaimmista ja tunnetuimmista ympäristöistä. Tavoitteenamme on kehittää kiinteistöä pitkäjänteisesti sen aluehistoriaa ja arkkitehtuuria kunnioittaen sekä luoda kohteesta korkeatasoinen ravintola-, spa- ja tapahtumakokonaisuus. Vulcan Spa täydentää erinomaisesti BOA:n arvokiinteistöjen portfoliota,” sanoo BOA Group Oy:n turkulainen hallituksen puheenjohtaja Pasi Raitala.
BOA:n arvokiinteistöportfolioon kuuluvat Vulcan Span lisäksi muun muassa Kulosaaren Casino, Aleksanterin Teatteri, Töölönranta ja Domus Academica. Yhtiön tavoitteena on omistaa ja kehittää poikkeuksellisia, keskeisillä sijainneilla olevia kiinteistöjä pitkäjänteisesti.
”Turku ja Aurajoki ovat minulle erityisen tärkeitä. Aurajokiranta on kaupungin sydän ja yksi Suomen hienoimmista kaupunkiympäristöistä, joten on upeaa päästä mukaan kehittämään näin ainutlaatuista kohdetta juuri tänne. Vulcan Spa tuo jokirantaan jotain uutta ja samalla Turulle ominaista – korkeatasoisen paikan, joka palvelee turkulaisia ja houkuttelee vierailijoita myös muualta Suomesta ja maailmalta. Uskon, että tästä syntyy kohde, josta koko Turku voi olla ylpeä”, sanoo Saku Koivu.
“Pitkä matka ideasta rakennusvalmiiksi on nyt tehty. Seuraavaksi alkaa rakentaminen – Turku saa uuden kaupunkisaunan ja rantaravintolan yhdelle kaupungin aurinkoisimmista paikoista”, sanoo Timmar Oy:n edustaja Marko Edfelt.
NoHo Partners Oyj vastaamaan Vulcan Span ravintolapalveluista
Vulcan Span päävuokralaisena toimii NoHo Partners Oyj, joka vastaa myös kohteen kaikista ravintolapalveluista. Noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa omistavan yhtiön ravintolakonsepteihin lukeutuvat muun muassa vetovoimaiset saunaravintolat, Löyly Helsingissä ja Kuuma Tampereella.
”NoHo Partnersilla on kattava kokemus saunaravintoloista suurten kaupunkien parhailla paikoilla. On hienoa päästä tuomaan tätä osaamista myös Aurajoen rantaan. Näin ainutlaatuisia liikepaikkoja on Suomessa vain muutama, ja Vulcan Spasta tulee rakentumaan yksi maamme kiinnostavimmista sauna- ja ravintolakohteista”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen.
NoHo Partnersin mukanaolo tuo Vulcan Spa -hankkeeseen vahvan valtakunnallisen ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan osaamisen. Tavoitteena on rakentaa kohteesta ympärivuotinen kokonaisuus, joka palvelee niin turkulaisia kuin muita kotimaisia ja kansainvälisiä vierailijoita ja vahvistaa Aurajokirannan asemaa yhtenä Suomen kiinnostavimmista ravintola- ja elämysympäristöistä.
Merkittävä investointi Turun keskustaan
Vulcan Spa -hankkeen rakennusvaiheen arvioidaan kestävän noin 9–12 kuukautta. Hankkeen toteuttamisessa tullaan käyttämään kotimaista työvoimaa, minkä vuoksi investoinnilla arvioidaan olevan myös positiivinen työllistävä vaikutus Turun ja Varsinais-Suomen alueelle.
Hankkeen tavoitteena on yhdistää Vulcanin alueen teollinen ja kulttuurihistoria moderniin ravintola-, hyvinvointi- ja tapahtumatarjontaan sekä avata historiallinen kohde entistä laajemmin kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
BOA Group Oy / BOA Special Solutions Oy
Pasi Raitala, hallituksen jäsen
pasi.raitala@boagroup.fi
p. 0400 527794
NoHo Partners Oyj
Jarno Suominen, toimitusjohtaja, jarno.suominen@noho.fi
(johdon assistentti Niina Kilpeläinen, p. 050 413 8158)
Sanna Sandvall, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, p. 040 760 0794
Myyjä
Marko Edfelt, p. 040 861 9317
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BOA Special Solutions Oy
BOA Special Solutions Oy on BOA Group Oy:n hallinnoima erikoissijoitusyhtiö, joka sijoittaa Pohjoismaissa sijaitseviin kiinteistöihin, skaalautuviin kiinteistökokonaisuuksiin ja arvopapereihin. Yhtiön sijoitusstrategiassa painottuvat erityistilanteet, arvokiinteistöt sekä kohteet, joissa aktiivisella omistajuudella ja kehittämisellä voidaan luoda pitkäaikaista arvoa.
NoHo Partners Oyj
NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Strindberg, Jungle Juice Bar, Campingen ja Cock’s & Cows.
NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli n. 360 miljoonaa euroa. Lisäksi NoHo Partners toimii aktiivisena sijoittajana Better Burger Society Groupissa.
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