Vulcan Spa saa uuden omistajan – BOA Special Solutions kehittää Aurajoen historiallista kohdetta yhdessä Tku-Rakennuksen kanssa

Vulcan Spa sijaitsee yhdellä Turun keskeisimmistä ja historiallisesti merkittävimmistä alueista Aurajoen välittömässä läheisyydessä. Kohdetta tullaan kehittämään korkeatasoiseksi ravintola-, spa- ja tapahtumakokonaisuudeksi. Hankkeella on lainvoimainen poikkeuslupa ja rakennuslupa, ja sen toteuttamisesta KVR-urakkana vastaa turkulainen Tku-Rakennus Oy. Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy.

”Vulcan Spa on poikkeuksellinen kohde niin sijaintinsa, historiansa kuin tulevaisuuden mahdollisuuksiensa puolesta. Aurajoenranta on yksi Turun arvokkaimmista ja tunnetuimmista ympäristöistä. Tavoitteenamme on kehittää kiinteistöä pitkäjänteisesti sen aluehistoriaa ja arkkitehtuuria kunnioittaen sekä luoda kohteesta korkeatasoinen ravintola-, spa- ja tapahtumakokonaisuus. Vulcan Spa täydentää erinomaisesti BOA:n arvokiinteistöjen portfoliota,” sanoo BOA Group Oy:n turkulainen hallituksen puheenjohtaja Pasi Raitala.

BOA:n arvokiinteistöportfolioon kuuluvat Vulcan Span lisäksi muun muassa Kulosaaren Casino, Aleksanterin Teatteri, Töölönranta ja Domus Academica. Yhtiön tavoitteena on omistaa ja kehittää poikkeuksellisia, keskeisillä sijainneilla olevia kiinteistöjä pitkäjänteisesti.

”Turku ja Aurajoki ovat minulle erityisen tärkeitä. Aurajokiranta on kaupungin sydän ja yksi Suomen hienoimmista kaupunkiympäristöistä, joten on upeaa päästä mukaan kehittämään näin ainutlaatuista kohdetta juuri tänne. Vulcan Spa tuo jokirantaan jotain uutta ja samalla Turulle ominaista – korkeatasoisen paikan, joka palvelee turkulaisia ja houkuttelee vierailijoita myös muualta Suomesta ja maailmalta. Uskon, että tästä syntyy kohde, josta koko Turku voi olla ylpeä”, sanoo Saku Koivu. “Pitkä matka ideasta rakennusvalmiiksi on nyt tehty. Seuraavaksi alkaa rakentaminen – Turku saa uuden kaupunkisaunan ja rantaravintolan yhdelle kaupungin aurinkoisimmista paikoista”, sanoo Timmar Oy:n edustaja Marko Edfelt.

NoHo Partners Oyj vastaamaan Vulcan Span ravintolapalveluista

Vulcan Span päävuokralaisena toimii NoHo Partners Oyj, joka vastaa myös kohteen kaikista ravintolapalveluista. Noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa omistavan yhtiön ravintolakonsepteihin lukeutuvat muun muassa vetovoimaiset saunaravintolat, Löyly Helsingissä ja Kuuma Tampereella.

”NoHo Partnersilla on kattava kokemus saunaravintoloista suurten kaupunkien parhailla paikoilla. On hienoa päästä tuomaan tätä osaamista myös Aurajoen rantaan. Näin ainutlaatuisia liikepaikkoja on Suomessa vain muutama, ja Vulcan Spasta tulee rakentumaan yksi maamme kiinnostavimmista sauna- ja ravintolakohteista”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen.

NoHo Partnersin mukanaolo tuo Vulcan Spa -hankkeeseen vahvan valtakunnallisen ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan osaamisen. Tavoitteena on rakentaa kohteesta ympärivuotinen kokonaisuus, joka palvelee niin turkulaisia kuin muita kotimaisia ja kansainvälisiä vierailijoita ja vahvistaa Aurajokirannan asemaa yhtenä Suomen kiinnostavimmista ravintola- ja elämysympäristöistä.

Merkittävä investointi Turun keskustaan

Vulcan Spa -hankkeen rakennusvaiheen arvioidaan kestävän noin 9–12 kuukautta. Hankkeen toteuttamisessa tullaan käyttämään kotimaista työvoimaa, minkä vuoksi investoinnilla arvioidaan olevan myös positiivinen työllistävä vaikutus Turun ja Varsinais-Suomen alueelle.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Vulcanin alueen teollinen ja kulttuurihistoria moderniin ravintola-, hyvinvointi- ja tapahtumatarjontaan sekä avata historiallinen kohde entistä laajemmin kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön.