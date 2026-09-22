Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajan tehtävä haussa
24.9.2026 12:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee ylijohtajaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle viiden vuoden määräajaksi. Ylijohtajan virkapaikka on Seinäjoki.
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee 1.1.2026 toimintansa aloittaneelle Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle ylijohtajaa. Ylijohtajan virka on elinvoimakeskuksen yhteinen ja se täytetään 1.2.2027 lukien tai aloitus sopimuksen mukaan. Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto viiden vuoden määräajaksi.
Elinvoimakeskukset huolehtivat monipuolisista tehtävistä, jotka liittyvät elinkeinoihin ja yrittäjyyteen, työllisyyteen, työvoiman osaamiseen, kulttuuriin, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen, alueiden käytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyvän tilan edistämiseen, kalatalouteen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin. Elinvoimakeskuksella voi olla oman toimialueensa lisäksi valtakunnallisia tai muulla toimialueella hoidettavia keskitettyjä tehtäviä.
Elinvoimakeskukset edistävät alueiden elinvoimaa. Keskukset toimivat asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota hyödyntäen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi omilla toimialoillaan opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö, tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty.
Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa (531/2025).
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Yhteyshenkilöt
Johtava asiantuntija Päivi Blinnikka, p. 029 504 7311
Neuvotteleva virkamies Tarja Pyöriä, p. 029 506 4918
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Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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