Hakuilmoitus: toimittajamatka Brysseliin Euroopan parlamenttiin
24.9.2026 10:40:28 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto järjestää toimittajille matkan Brysseliin 11.–12.11.
Matkan aikana toimittajat pääsevät tutustumaan vaalikauden puolivälissä ajankohtaisiin EU-aiheisiin, tapaamaan parlamentin jäseniä ja muita asiantuntija sekä lisäämään tietouttaan EU-päätöksenteosta.
Missä: Euroopan parlamentti Brysselissä
Milloin: 11.–12. marraskuuta 2026 (menomatka illalla 10. marraskuuta, paluu 12. marraskuuta)
Kenelle: Matka on tarkoitettu EU-aiheista kiinnostuneille toimittajille ja median edustajille
Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään 30.9. mennessä:
Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset sekä majoituksen Brysselissä.
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille. Toimittajat ovat tervetulleita osallistumaan matkalle myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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