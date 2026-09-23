Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Hakuilmoitus: toimittajamatka Brysseliin Euroopan parlamenttiin

24.9.2026 10:40:28 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Euroopan parlamentin Suomen-toimisto järjestää toimittajille matkan Brysseliin 11.–12.11.

Matkan aikana toimittajat pääsevät tutustumaan vaalikauden puolivälissä ajankohtaisiin EU-aiheisiin, tapaamaan parlamentin jäseniä ja muita asiantuntija sekä lisäämään tietouttaan EU-päätöksenteosta.

Missä: Euroopan parlamentti Brysselissä

Milloin: 11.–12. marraskuuta 2026 (menomatka illalla 10. marraskuuta, paluu 12. marraskuuta)

Kenelle: Matka on tarkoitettu EU-aiheista kiinnostuneille toimittajille ja median edustajille

Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään 30.9. mennessä:

Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset sekä majoituksen Brysselissä.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille. Toimittajat ovat tervetulleita osallistumaan matkalle myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.

Avainsanat

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