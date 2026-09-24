Moldovan presidentti työvierailulle Suomeen

Öppet hus på presidentens residens Talludden 11.9.2026 13:10:55 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 57/2026 11.9.2026 Allmänheten har möjlighet att besöka republikens presidents residens Talludden fredagen den 18 september 2026 kl. 12–16. Visningen är öppen för alla som anländer till porten vid Talludden före kl. 16. Rundvandringen börjar vid porten och går via förgården upp till huvudentrén. Inne på Talludden får besökarna bekanta sig med presidentens representationslokaler. Från entréhallen fortsätter visningen till lilla och stora salongen och vidare till matsalen. Rundvandringen avslutas med ett besök i trädgården på Talludden. Praktiska råd för besökare Talludden ligger i stadsdelen Mejlans på adressen Talluddsvägen 4, Helsingfors. Portarna till Talludden öppnas för allmänheten fredagen den 18 september klockan 12. Besökare som anländer senast klockan 16 kommer med på i rundvandringen. Därefter är det inte längre möjligt att ställa sig i kön. Förhandsanmälningar tas inte emot. Besöket sker på egen hand, men längs rundvandringen finns