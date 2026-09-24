Moldovan presidentti työvierailulle Suomeen
24.9.2026 11:00:44 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 58/2026
24.9.2026
Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandu tekee työvierailun Suomeen perjantaina 2. lokakuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Presidentti Stubb ja presidentti Sandu tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Moldovan kahdenvälisten suhteiden lisäksi Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta, Moldovan EU-liittymisprosessista sekä transatlanttisista suhteista ja globaalista järjestelmästä. Keskusteluihin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja Moldovan EU-integraatiosta vastaava varapääministeri Cristina Gherasimov.
Lisäksi presidentit osallistuvat Ulkopoliittisen instituutin järjestämään Helsinki Security Forumin avauskeskusteluun Ukrainan turvallisuudesta ja vakaudesta sodanjälkeisessä ajassa.
Presidentti Sandu tapaa vierailullaan myös Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon.
Moldovan presidentin työvierailu Suomeen keväällä 2026 peruuntui presidentti Stubbin sairastumisen vuoksi.
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