SDP:n varapuheenjohtaja Razmyar: Puolueilta tarvitaan yhteinen vaalirauhan julistus
24.9.2026 10:53:10 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää tällä viikolla ilmi tulleita vaalihäirintätapauksia tuomittavina ja vaatii puolueilta yhteistä vaalirauhanjulistusta.
- Jokaisella ehdokkaalla, puolueesta tai taustasta riippumatta, on oikeus tehdä vaalityötä turvallisesti ilman uhkailua, solvaamista, häirintää tai väkivallan pelkoa.
Razmyar korostaa, että hyökkäys ehdokasta vastaan on aina myös hyökkäys demokratiaa ja suomalaista yhteiskuntaa vastaan.
- Suomalainen demokratia ja sen vapaat vaalit ovat puolustamisen arvoisia. Siksi toivon, että kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat yhteiseen vaalirauhan julistukseen, jossa tuomitaan yksiselitteisesti kaikenlainen vaalihäirintä, uhkailu ja väkivalta.
- Demokratia tarvitsee eriäviä mielipiteitä, avointa keskustelua ja turvallisen toimintaympäristön kaikille ehdokkaille. Vaalityötä on tehtävä toisia ihmisiä kunnioittaen.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
Kuvat
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