Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Lautakunta hyväksyi päivitetyt järjestöavustusten periaatteet

24.9.2026 11:11:43 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 23.9.2026. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan Pohteen järjestöavustusten periaatteet ja päätti avustusten hakuaikataulusta vuodelle 2027.

Piirretty nuija kopauttaa alustaa

Hyvinvointialueiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vaikutusmahdollisuuksia alueella. Pohde myöntää vuosittain järjestöavustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä tai turvallisuutta.  

Järjestöjen toimintaympäristöön on kohdistunut viime aikoina merkittäviä muutoksia. Tämän vuoksi Pohteen järjestöavustusperiaatteisiin on tehty rajauksia, jotta avustukset voitaisiin kohdentaa tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti. Avustusperiaatteiden valmistelussa on tehty yhteistyötä järjestötoimijoiden ja kuntien kanssa.   

Keskeisimmät avustusperiaatteisiin tehdyt muutokset: 

  • Avustettavan toiminnan tulee ensisijaisesti kohdistua avustusperiaatteissa määriteltyihin kohderyhmiin tai jos toiminta kohdistuu muihin kohderyhmiin, sen tulee olla maantieteellisesti laajaa ja merkittävässä roolissa Pohteen palvelujen kokonaisuuden näkökulmasta. 

  • Kumppanuusavustusten muun rahoituksen osuuden tulee olla vähintään 50 % toiminnan kokonaisrahoituksesta ja kumppanuusavustusta voidaan myöntää yhteen avustuskohteeseen enintään 10 % kumppanuusavustuksiin varatusta määrärahasta. 

  • Myös toiminta-avustukset ovat jatkossa harkinnanvaraisia ja tehtävälle kokonaisharkinnalle on määritelty kriteerit. 

  • Yhteistyön vaatimus kevenee ja on samanlainen kaikille hakijoille kohderyhmästä riippumatta. 

Muutokset mahdollistavat avustuksen hakijoiden tasavertaisen kohtelun, luontevan rajauksen suhteessa kuntien avustustoimintaan, Pohteen palvelujen kannalta merkittävien toimintojen avustamisen, reagoimisen STEA-avustusten muutoksiin sekä haettavan valtionavustushankkeen huomioimisen avustamisessa. 

Pohteen järjestöavustukset haetaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Toiminta-avustusten hakuaika on 17.11.–9.12.2026. Kumppanuusavustusten hakuaika on 7.12.2026–11.1.2027. Järjestöavustusten hakuilmoitus julkaistaan Pohteen verkkosivuilla 1. lokakuuta. 

Pohteen järjestöavustusten periaatteet 2027 ja ohje avustuksen hakijalle ovat esityslistan liiteenä.  

Lautakunta käsitteli selvityksen kuntayhteistyöstä 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan tehtävänä on seurata kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kokemusta ja palautetta yhteistyöstä sekä raportoida siitä tulevaisuuslautakunnalle ja aluehallitukselle. Lautakunta käsitteli kokouksessa selvityksen kuntayhteistyöstä, jonka sisältö perustui kunnilta kerättyyn tietoon.  

– Kuntayhteistyön raportti pohjautuu laajaan ja ajantasaiseen näkemykseen yhteistyön tilasta ja kehittämistarpeista. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhteistyön tilanne on hyvin samankaltainen kuin muilla hyvinvointialueilla. Yhteistyön haasteet liittyvät erityisesti viestintään ja resurssikysymyksiin – nämä ovat valtakunnallisia ilmiöitä, lautakunnan puheenjohtaja Maire Mäki totesi.  

Lautakunta merkitsi esityksen kuntayhteistyöstä tiedoksi ja lähettää sen edelleen tulevaisuuslautakunnalle ja aluehallitukselle tiedoksi. 

Muut kokousasiat 

Lautakunta kävi keskustelua Pohteen osallisuus-, asiakaskokemus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta vuosille 2027–2030. OSATA-suunnitelma pitää sisällään tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi myös Pohteen turvallisemman tilan periaatteet. Suunnitelman valmistelu jatkuu ja tulee päätöksentekoon alkuvuodesta 2027. 

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 14.10.2026. 

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/

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Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.

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