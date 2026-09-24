Lautakunta hyväksyi päivitetyt järjestöavustusten periaatteet
24.9.2026 11:11:43 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 23.9.2026. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan Pohteen järjestöavustusten periaatteet ja päätti avustusten hakuaikataulusta vuodelle 2027.
Hyvinvointialueiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vaikutusmahdollisuuksia alueella. Pohde myöntää vuosittain järjestöavustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä tai turvallisuutta.
Järjestöjen toimintaympäristöön on kohdistunut viime aikoina merkittäviä muutoksia. Tämän vuoksi Pohteen järjestöavustusperiaatteisiin on tehty rajauksia, jotta avustukset voitaisiin kohdentaa tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti. Avustusperiaatteiden valmistelussa on tehty yhteistyötä järjestötoimijoiden ja kuntien kanssa.
Keskeisimmät avustusperiaatteisiin tehdyt muutokset:
-
Avustettavan toiminnan tulee ensisijaisesti kohdistua avustusperiaatteissa määriteltyihin kohderyhmiin tai jos toiminta kohdistuu muihin kohderyhmiin, sen tulee olla maantieteellisesti laajaa ja merkittävässä roolissa Pohteen palvelujen kokonaisuuden näkökulmasta.
-
Kumppanuusavustusten muun rahoituksen osuuden tulee olla vähintään 50 % toiminnan kokonaisrahoituksesta ja kumppanuusavustusta voidaan myöntää yhteen avustuskohteeseen enintään 10 % kumppanuusavustuksiin varatusta määrärahasta.
-
Myös toiminta-avustukset ovat jatkossa harkinnanvaraisia ja tehtävälle kokonaisharkinnalle on määritelty kriteerit.
-
Yhteistyön vaatimus kevenee ja on samanlainen kaikille hakijoille kohderyhmästä riippumatta.
Muutokset mahdollistavat avustuksen hakijoiden tasavertaisen kohtelun, luontevan rajauksen suhteessa kuntien avustustoimintaan, Pohteen palvelujen kannalta merkittävien toimintojen avustamisen, reagoimisen STEA-avustusten muutoksiin sekä haettavan valtionavustushankkeen huomioimisen avustamisessa.
Pohteen järjestöavustukset haetaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Toiminta-avustusten hakuaika on 17.11.–9.12.2026. Kumppanuusavustusten hakuaika on 7.12.2026–11.1.2027. Järjestöavustusten hakuilmoitus julkaistaan Pohteen verkkosivuilla 1. lokakuuta.
Pohteen järjestöavustusten periaatteet 2027 ja ohje avustuksen hakijalle ovat esityslistan liiteenä.
Lautakunta käsitteli selvityksen kuntayhteistyöstä
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan tehtävänä on seurata kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kokemusta ja palautetta yhteistyöstä sekä raportoida siitä tulevaisuuslautakunnalle ja aluehallitukselle. Lautakunta käsitteli kokouksessa selvityksen kuntayhteistyöstä, jonka sisältö perustui kunnilta kerättyyn tietoon.
– Kuntayhteistyön raportti pohjautuu laajaan ja ajantasaiseen näkemykseen yhteistyön tilasta ja kehittämistarpeista. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhteistyön tilanne on hyvin samankaltainen kuin muilla hyvinvointialueilla. Yhteistyön haasteet liittyvät erityisesti viestintään ja resurssikysymyksiin – nämä ovat valtakunnallisia ilmiöitä, lautakunnan puheenjohtaja Maire Mäki totesi.
Lautakunta merkitsi esityksen kuntayhteistyöstä tiedoksi ja lähettää sen edelleen tulevaisuuslautakunnalle ja aluehallitukselle tiedoksi.
Muut kokousasiat
Lautakunta kävi keskustelua Pohteen osallisuus-, asiakaskokemus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta vuosille 2027–2030. OSATA-suunnitelma pitää sisällään tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi myös Pohteen turvallisemman tilan periaatteet. Suunnitelman valmistelu jatkuu ja tulee päätöksentekoon alkuvuodesta 2027.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 14.10.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maire MäkiHyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaPuh:044 4368200maire.maki@pohde.fi
Marjo Riitta TervonenYhteistyöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 348 5227marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Helena LiimatainenJärjestötyön koordinaattoriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohde ja Oamk tiivistävät yhteistyötään suuhygienistien koulutuksessa24.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Pohteen opetuspalveluihin perustettu opetussuuhygienistin sivutoimi on tiettävästi ensimmäinen tämänkaltainen ammattikorkeakoulun ja hyvinvointialueen yhteistyö Suomessa. Uusi tehtävä toimii linkkinä organisaatioiden välillä ja helpottaa opiskelijoiden arkea.
Pohde sulkee kaksi ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikköä tilojen puutteiden vuoksi23.9.2026 12:35:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sulkee palvelukoti Lumilyhdyn Lumijoella ja palvelukoti Metsolan Utajärvellä. Kyse on yhteisöllisen asumisen yksiköistä, joiden nykyiset tilat eivät enää vastaa yhteisölliselle asumiselle asetettuja vaatimuksia. Muutoksella varmistetaan, että yksiköiden asukkaat voivat asua turvallisesti asianmukaisissa tiloissa.
Aluehallitus lausui NordLabin talouden tasapainottamisesta23.9.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 22.9.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli NordLabin talouden tasapainottamista ja asiakaskohtaisten vuokrasopimusten vuokrienkorotusta.
Syksyn 2026 influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät lokakuussa ikäryhmittäin21.9.2026 14:54:28 EEST | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ikäryhmittäin lokakuun viimeisellä viikolla. Rokotukseen tullaan ajanvarauksella. Rokotukset ovat vapaaehtoisia, ja ne toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositusten mukaisesti.
Oulun ja Kempeleen kiirevastaanotoilla käyttöön ajanvaraus21.9.2026 09:26:01 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää kiireellisen hoidon palveluja Oulussa ja Kempeleessä ja suosittelee, että asiakas varaa jatkossa arkena päivällä ajan kiirevastaanotolle etukäteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme