Vapaa-ajan asuntojen kauppa vilkasta Pirkanmaalla – syksy on hyvä hetki hankkia mökki
28.9.2026 11:30:00 EEST | Aito Säästöpankki | Tiedote
Pirkanmaan mökkikauppa on pysynyt virkeänä koko vuoden. Alkusyksy on hyvää aikaa mökin hankintaan. Aito Säästöpankista kuitenkin vinkataan varautumaan yllättäviin kuluihin.
Vapaa-ajan asuntojen kauppa on selvästi vilkastunut vuodesta 2024 alkaen ja myös tämä vuosi näyttää vahvalta. Tähän viittaa myös Kiinteistövälitysalan Keskusliiton mökkikauppakatsaus. Pirkanmaalla mökkikauppoja tehtiin KVKL:n tilastojen mukaan tammi-elokuun aikana 270 kappaletta.
“Vapaa-ajan asuntojen kysyntä on selvästi piristynyt muutaman vuoden takaisen notkahduksen jälkeen. Pirkanmaalla tullaan tekemään tänä vuonna yli 300 mökkikauppaa. Hintataso on pysynyt yllättävänkin vakaana läpi villien koronavuosien, korkojen nousun ja sittemmin kysynnän vilkastumisen”, kertoo Pirkanmaalla toimivan Muutos LKV:n toimitusjohtaja Samuel Riippa.
“Useampia kohteita on tullut Pirkanmaalla myyntiin viime viikkoina ja syksy onkin monessa mielessä hyvää aikaa mökin hankintaan. Tinkivaraa saattaa olla enemmän ja syksy on hyvää aikaa mökkiremontin toteuttamiselle. Mökkijouluakin ehtii vielä viettämään”, kuvailee Riippa.
Muun muassa Pirkanmaalla toimivassa Aito Säästöpankissa mökkikaupan elpyminen näkyy lainahakemusten tasaisessa määrässä, mutta ostajien varovaisuus näkyy lainasummien laskuna.
“Vapaa-ajan asunnoista kiinnostuneita on palannut ostajamarkkinoille ja mökkejä ostetaan aktiivisesti. Yksittäisten mökkilainojen summissa näkyy noin 25 prosentin lasku, joka voi yleisen varovaisuuden lisäksi johtua siitä, että entistä edullisempia mökkejä tulee myyntiin”, kertoo Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen.
Huolellisesti valmistautuen mökkilainaneuvotteluun
Pankit arvioivat useimmiten mökkilainat tarkemmin, sillä vapaa-ajan asuntojen vakuusarvo on pienempi. Piitulainen vinkkaa valmistautumaan mökkilainaneuvotteluun huolellisesti.
“Sijainti, kunto ja esimerkiksi rantaviiva vaikuttavat vakuusarvoon. Mökin hankintaan ei kannata ryhtyä, jos taloudellinen liikkumavara on äärimmäisen tiukilla. Mökin ylläpitokulut ja käyttökustannukset tulee huomioida ja esimerkiksi mökille autoilukin maksaa. Myös remonttikulut voivat yllättää. Toisaalta hyvä rantamökki voi mennä jopa paremmin kaupaksi kuin heikolla sijainnilla oleva omakotitalo, joten kyseessä voi olla hyvä sijoitus”, Piitulainen kertoo.
“Selkeä ja ajantasainen kokonaiskuva omasta taloudesta nopeuttaa lainanhakuprosessia merkittävästi. Mökkihaaveen toteutumista kannattaa vauhdittaa aloittamalla säästämisen hyvissä ajoin. Oma pääoma parantaa rahoituksen edellytyksiä ja vähentää tarvittavan lainan määrää. On tärkeä varmistaa oma maksukyky myös korkotason muutoksissa”, vinkkaa Piitulainen.
“Monelle mökki on ennen kaikkea sijoitus omaan hyvinvointiin ja vapaa-aikaan. Myös etätyömahdollisuus, talviasuttavuus ja mahdollisuus vuokrata mökkiä ulkopuolisille ovat nousseet tärkeiksi kriteereiksi sijainnin ja rantatonttihaaveiden oheen. Mökinvuokraamiskiinnostusta saattaa tulevina vuosina tulla yhä enemmän ulkomailta”, Muutos LKV:n Riippa kertoo.
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Lisätiedot:
Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi
Samuel Riippa | toimitusjohtaja | Muutos LKV | 040 129 9197 | samuel.riippa@muutoslkv.fi
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Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
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