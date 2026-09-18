Ennenkuulumatonta virtuoottisuutta ja varjoon jääneitä mestareita
24.9.2026 11:07:54 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri ja pianisti Emil Holmström tarjoavat 30. syyskuuta Laurentius-salissa konsertin, jossa kuullaan virtuoottista kamarimusiikkia sekä tuntemattomammilta mestareilta että kuuluisilta säveltäjiltä. Monipuolinen ohjelmisto korostaa Beethovenin, Schmittin, Duruflén ja Mozartin sävellyksiä ja erilaisia kokoonpanoja. Lippuja myy NetTicket.fi.
Lohjan kaupunginorkesteri ja sen taiteellinen partneri, Suomen eturivin muusikoihin lukeutuva ja genrerajoja uteliaasti rikkova pianisti Emil Holmström yhdistävät voimansa keskiviikkona 30. syyskuuta Laurentius-salissa klo 19.00. Wieniläistä loistoa, pariisi-laista eleganssia -konsertissa kuullaan virtuoottista kamarimusiikkia niin tunnetuilta kuin hieman tuntemattomammiltakin säveltäjämestareilta. Ohjelman erityinen viehätys syntyy vaihtelevista kokoonpanoista ja monipuolisesta sointimaailmasta, jossa pianon rinnalle asettuvat vuoroin jouset ja puupuhaltimet.
”Sävellajeilla on omat symboliset merkityksensä, ja eritoten Es-duuriin sävelletyillä teoksilla on tapana olla juhlallisia ja loisteliaita”, kertoo pianisti Emil Holmström. Tunnettuja esimerk-kejä Wolfgang Amadeus Mozartilta Taikahuilun alkusoitto ja Ludwig van Beethovenilta Keisari-konsertto. Tällä kertaa Lohjan kaupunginorkesterin konsertissa Es-duuri loistaa pienemmissä kokoonpanoissa, mutta yhtä kirkkaasti: ”Beethovenin viulusonaattia leimaa ennenkuuluma-ton soittimellinen virtuoosisuus ja lennokas sävellyksellinen kikkailu, ja Mozart muotoili kvartettonsa pianon ja jousien väliseksi lennokkaan konsertoivaksi dialogiksi”, Holmström jatkaa.
Konsertin pariisilaisosuudessa kuullaan Florent Schmittin ja Maurice Duruflén musiikkia – kahden säveltäjän, jotka jäivät tunnettujen opettajiensa Faurén ja Dukas’n varjoon, mutta joiden teoksissa kuuluu ranskalaisen musiikkikoulun tinkimätön käsityötaito. Duruflén hienostunut ilmaisu ja Schmittin väkevä, kokeileva tyyli tarjoavat kaksi hyvin erilaista näkökulmaa samaan traditioon.
Ennen konserttia yleisö pääsee konserttietkoille klo 18.30 Laurentius-talon aulaan, jossa Emil Holmström ja orkesterin uusi intendentti Siiri Niittymaa virittävät kuulijat illan musiikkiin ja avaavat konsertin ohjelmaa. Konsertin kesto on väliaikoineen noin puolitoista tuntia.
WIENILÄISTÄ LOISTOA, PARIISILAISTA ELEGANSSIA
Ke 30.9.2026 klo 19 Laurentius-sali
Konserttietkot klo 18.30 Laurentius-salin aulassa
Emil Holmström, piano ja taiteellinen johto
Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita
OHJELMA
Ludwig van Beethoven: Sonaatti pianolle ja viululle Es-duuri, op. 12 nro 3
Florent Schmitt: A tour d’Anches oboelle, klarinetille, fagotille ja pianolle, op. 97
Maurice Duruflé: Prélude, récitatif et variations huilulle, alttoviululle ja pianolle, op. 3
Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokvartetto Es-duuri, K. 493
Lippuhinnat 16,50 € / 22,50 €, NetTicket.fi
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Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
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