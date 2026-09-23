SDP:n Joona Räsänen: Autoilijoilla ei ole aikaa odotella hallituksen käsienheiluttelua ja jahkailua
24.9.2026 12:09:38 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
"Ennen viime eduskuntavaaleja hallituspuolueet lupasivat autoilijoille kuun taivaalta, mutta nyt kun autoilijoiden hätä on suuri, niin hallitus keskittyy käsienheilutteluun ja julkisuudessa miekkailuun. Perussuomalaisten ratkaisu on varmaankin uuden kansalaisaloitteen laatiminen ”euron bensasta”. Hallituksen jahkailu ei auta autoilijoita kohenneiden pumppuhintojen kanssa", ärähtää valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
- Järkevin keino vastata hintojen nousuun on toteuttaa kiireellä tuntuva parannus verotuksen matkakuluvähennykseen korvauksen ylärajaa korottamalla, kilometrikohtaista korvausta nostamalla ja omavastuuta laskemalla. Matkakuluvähennyksen parantaminen on mahdollista säätää voimaan jo tälle vuodelle ja hyöty on suomalaisilla käytössä verokortin päivittämisellä. Näin varmistetaan, että töihin on aina kannattava lähteä ja työtä on aina kannattavaa ottaa vastaan pidemmänkin välimatkan päästä, Räsänen jatkaa.
- Verotuksen matkakuluvähennyksen tuntuva parantaminen on tässä julkisen talouden tilanteessa myös realistisin keino tukea tavallisia, pitkää työmatkaa taittavia suomalaisia. Toimi voidaan rahoittaa kohdentamalla hallituksen veronkevennyksiä uudelleen. Samalla on järkevä kiirehtiä tukitoimia suomalaisille kuljetusyrityksille. Näin varmistetaan, että kohonneista hinnoista huolimatta kansantalouden pyörät pidetään pyörimässä, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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