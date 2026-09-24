Presidentti Stubbin valtiovierailulla Luxemburgissa esillä Euroopan turvallisuus
24.9.2026 12:09:54 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 59/2026
24.9.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgiin 29.–30. syyskuuta 2026 suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stéphanien kutsusta.
Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, globaalihaasteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa.
Suurherttua Guillaume ja suurherttuatar Stéphanie ottavat presidenttiparin vastaan virallisin seremonioin palatsissaan. Presidenttipari laskee myös seppeleen Luxemburgin kansalliselle solidaarisuusmuistomerkille.
Presidentin ohjelmaan kuuluvat tapaamiset edustajainhuoneen puhemies Claude Wiselerin, pääministeri Luc Friedenin sekä varapääministeri ja ulkoministeri Xavier Bettelin kanssa.
Iltapäivällä presidenttipari ja suurherttuapari tapaavat Luxemburgin pormestari Lydie Polferin kaupungintalolla. Lisäksi presidentti Stubb vierailee Euroopan investointipankissa ja Euroopan Unionin tuomioistuimessa Kirchbergissä.
Päivän päättää suurherttuaparin isännöimä illallinen valtiovierailun kunniaksi.
Keskiviikkona 30. syyskuuta ohjelma käynnistyy Luxemburgin yliopistossa, jossa presidentti Stubb pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.
Vierailuun kuuluu myös tutustuminen yliopiston oppimiskeskukseen, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä tapaamiset opiskelijoiden ja kvantti-, datateknologia- ja satelliittialan yritysten edustajien kanssa.
Seuraavaksi presidenttipari osallistuu työlounaalle Bourglinsterin linnassa. Lounaan jälkeen presidentti Stubb ja pääministeri Frieden pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.
Valtiovierailun päättää tutustuminen avaruusteknologiayritys SES Satelliteen.
Presidenttiparin ja suurherttuaparin yhteisen ohjelman lisäksi rouva Innes-Stubb ja suurherttuatar Stéphanie tutustuvat Luxemburgin kansallismuseoon ja -kirjastoon sekä vierailevat väkivallan uhrien tukikeskuksessa.
Presidentin valtiovierailuseurueeseen kuuluu Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand.
Luxemburgin suurherttua Henri ja suurherttuatar Maria Teresa tekivät valtiovierailun Suomeen vuonna 2016. Edellisen valtiovierailun Luxemburgiin teki presidentti Tarja Halonen ja hänen puolisonsa tohtori Pentti Arajärvi vuonna 2008.
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