MUISTUTUS: Kutsu mediatilaisuuteen 8.10: Harvoin nähty yksityinen arvotaidekokoelma esille Villa Gyllenbergiin

Toimistojen seiniltä yleisön nähtäville

Vuonna 1909 perustetun vakuutusyhtiö Sammon taidekokoelmaan kuuluu yli 1000 teosta, joista vanhimmat ovat 1820-luvulta ja uusimmat 1990-luvulta. Yhtiö kartutti kokoelmaa määrätietoisesti varsinkin 1970–1990-luvuilla. Vuonna 2026 pieni osa kokoelmasta myytiin Mandatumille.

”Kyseessä on todella mielenkiintoinen kokoelma, ja on ilo saada se esille Villa Gyllenbergiin”, kertoo näyttelyn kuraattori, museon intendentti Lotta Nylund. ”Osa teoksista on esillä Sammon toimistotiloissa, mutta valtaosa on varastossa. Näyttely on ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä kokoelmaa laajemmalle yleisölle.”

Sammon kokoelma on ollut viimeksi esillä Helsingin Taidehallissa marras-joulukuussa 2017. Tuolloin näyttely oli auki vain viisi viikkoa, mutta nyt yleisöllä on reilut neljä kuukautta aikaa nähdä Kurkistus Sammon kokoelmaan.

Kultakauden helmiä ja nykytaidetta

Villa Gyllenbergin näyttelyyn tulee esille 1800-luvun maisemamaalauksia, Suomen taiteen kultakauden helmiä, sekä abstraktia taidetta, maalauksia ja veistoksia 1900-luvulta.

Mukana on suuren yleisön suosikkitaiteilijoiden, kuten Akseli Gallen-Kallelan, Helene Schjerfbeckin, Elin Danielson-Gambogin ja Hjalmar Munsterhjelmin teoksia, mutta myös hienoja teoksia suomalaisilta nykytaiteilijoilta, kuten Saara Ekströmiltä, Paul Osipowilta ja Inari Krohnilta.

”Yritysten ja yksityisten taiteenkerääjien merkitys Suomen taidekentälle on ollut valtava. Yksityisissä kokoelmissa on suuri määrä taideaarteita, joita julkisin varoin ei olisi ollut mahdollista ostaa”, Nylund kertoo. ”Villa Gyllenberg on pankkiiri ja liikemies Ane Gyllenbergin ja hänen vaimonsa Signe Gyllenbergin taidekokoelmaa ja kotia esittelevä museo, ja pariskunta teki töitä sen eteen, että heidän kokoelmansa päätyy yleisön nähtäväksi. Tuntuu luontevalta esitellä Sammon kokoelmaa juuri meillä.”

Näyttelyssä on esillä teoksia seuraavilta taiteilijoilta:

Juhana Blomstedt, Yngve Bäck, Birger Carlstedt, Alvar Cavén, Elin Danielson-Gambogi, Robert Wilhelm Ekman, Saara Ekström, Carolus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, Axel Haartman, Pekka Halonen, Werner Holmberg, Kari Huhtamo, Inari Krohn, Matti Kujasalo, Lauri Laine, Berndt Lindholm, Ali Munsterhjelm, Hjalmar Munsterhjelm, Lars-Gunnar Nordström, Pirkko Nukari, Veikko Nuutinen, Paul Osipow, Tapani Raittila, Pekka Ryynänen, Tyko Sallinen, Helene Schjerfbeck, Jaakko Sievänen, Christina Snellman, Risto Suomi, Nina Terno, August Uotila, Sam Vanni, Rafael Wardi, Victor Westerholm, Ferdinand von Wright.

Yhteydenotot

Intendentti Lotta Nylund, lotta.nylund@gyllenbergs.fi, 040 576 1753

Yleisöpalveluvastaava Siiri Oinonen, siiri.oinonen@gyllenbergs.fi, 040 825 4763 (kuvapyynnöt)

Aukiolo

Ke, to, la, su klo 12–17

Pääsyliput

12 €, aikuiset

10 €, eläkeläiset, opiskelijat

0 €, alle 18-vuotiaat, työttömät, Museokortilla

Opastusvaraukset

villa@gyllenbergs.fi

Osoite

Kuusisaarenpolku 11

00340 Helsinki