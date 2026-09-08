MUISTUTUS: Kutsu mediatilaisuuteen 8.10: Harvoin nähty yksityinen arvotaidekokoelma esille Villa Gyllenbergiin
30.9.2026 08:52:00 EEST | Villa Gyllenberg | Kutsu
Sammon taidekokoelmaa esittelevä Kurkistus Sammon kokoelmaan -näyttely avautuu Villa Gyllenbergin taidemuseossa 10.10.2026. Vakuutusyhtiön laajasta kokoelmasta nostetaan esille noin 50 teosta, jotka ovat olleet hyvin harvoin yleisön nähtävillä. Näyttely on esillä 10.10.2026–14.2.2027.
Mediatilaisuus järjestetään Villa Gyllenbergissä torstaina 8.10. klo 11. Ilmoittautumiset sähköpostitse yleisöpalveluvastaava Siiri Oinoselle siiri.oinonen@gyllenbergs.fi
Toimistojen seiniltä yleisön nähtäville
Vuonna 1909 perustetun vakuutusyhtiö Sammon taidekokoelmaan kuuluu yli 1000 teosta, joista vanhimmat ovat 1820-luvulta ja uusimmat 1990-luvulta. Yhtiö kartutti kokoelmaa määrätietoisesti varsinkin 1970–1990-luvuilla. Vuonna 2026 pieni osa kokoelmasta myytiin Mandatumille.
”Kyseessä on todella mielenkiintoinen kokoelma, ja on ilo saada se esille Villa Gyllenbergiin”, kertoo näyttelyn kuraattori, museon intendentti Lotta Nylund. ”Osa teoksista on esillä Sammon toimistotiloissa, mutta valtaosa on varastossa. Näyttely on ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä kokoelmaa laajemmalle yleisölle.”
Sammon kokoelma on ollut viimeksi esillä Helsingin Taidehallissa marras-joulukuussa 2017. Tuolloin näyttely oli auki vain viisi viikkoa, mutta nyt yleisöllä on reilut neljä kuukautta aikaa nähdä Kurkistus Sammon kokoelmaan.
Kultakauden helmiä ja nykytaidetta
Villa Gyllenbergin näyttelyyn tulee esille 1800-luvun maisemamaalauksia, Suomen taiteen kultakauden helmiä, sekä abstraktia taidetta, maalauksia ja veistoksia 1900-luvulta.
Mukana on suuren yleisön suosikkitaiteilijoiden, kuten Akseli Gallen-Kallelan, Helene Schjerfbeckin, Elin Danielson-Gambogin ja Hjalmar Munsterhjelmin teoksia, mutta myös hienoja teoksia suomalaisilta nykytaiteilijoilta, kuten Saara Ekströmiltä, Paul Osipowilta ja Inari Krohnilta.
”Yritysten ja yksityisten taiteenkerääjien merkitys Suomen taidekentälle on ollut valtava. Yksityisissä kokoelmissa on suuri määrä taideaarteita, joita julkisin varoin ei olisi ollut mahdollista ostaa”, Nylund kertoo. ”Villa Gyllenberg on pankkiiri ja liikemies Ane Gyllenbergin ja hänen vaimonsa Signe Gyllenbergin taidekokoelmaa ja kotia esittelevä museo, ja pariskunta teki töitä sen eteen, että heidän kokoelmansa päätyy yleisön nähtäväksi. Tuntuu luontevalta esitellä Sammon kokoelmaa juuri meillä.”
Näyttelyssä on esillä teoksia seuraavilta taiteilijoilta:
Juhana Blomstedt, Yngve Bäck, Birger Carlstedt, Alvar Cavén, Elin Danielson-Gambogi, Robert Wilhelm Ekman, Saara Ekström, Carolus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, Axel Haartman, Pekka Halonen, Werner Holmberg, Kari Huhtamo, Inari Krohn, Matti Kujasalo, Lauri Laine, Berndt Lindholm, Ali Munsterhjelm, Hjalmar Munsterhjelm, Lars-Gunnar Nordström, Pirkko Nukari, Veikko Nuutinen, Paul Osipow, Tapani Raittila, Pekka Ryynänen, Tyko Sallinen, Helene Schjerfbeck, Jaakko Sievänen, Christina Snellman, Risto Suomi, Nina Terno, August Uotila, Sam Vanni, Rafael Wardi, Victor Westerholm, Ferdinand von Wright.
Yhteydenotot
Intendentti Lotta Nylund, lotta.nylund@gyllenbergs.fi, 040 576 1753
Yleisöpalveluvastaava Siiri Oinonen, siiri.oinonen@gyllenbergs.fi, 040 825 4763 (kuvapyynnöt)
Aukiolo
Ke, to, la, su klo 12–17
Pääsyliput
12 €, aikuiset
10 €, eläkeläiset, opiskelijat
0 €, alle 18-vuotiaat, työttömät, Museokortilla
Opastusvaraukset
Osoite
Kuusisaarenpolku 11
00340 Helsinki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta NylundIntendenttiVilla GyllenbergPuh:+358 40 576 1753lotta.nylund@gyllenbergs.fi
Siiri OinonenYleisöpalveluvastaavaVilla GyllenbergPuh:+358 40 825 4763siiri.oinonen@gyllenbergs.fi
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Villa Gyllenberg
Villa Gyllenberg on Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön ylläpitämä koti- ja taidemuseo Helsingin Kuusisaaressa. Ajankohtaiset tiedot aukiolosta ja lipuista sekä näyttelyistä ja tapahtumista löydät museon kotisivuilta.
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Harvoin nähty yksityinen arvotaidekokoelma esille Villa Gyllenbergiin8.9.2026 08:48:00 EEST | Kutsu
Sammon taidekokoelmaa esittelevä Kurkistus Sammon kokoelmaan -näyttely avautuu Villa Gyllenbergin taidemuseossa 10.10.2026. Vakuutusyhtiön laajasta kokoelmasta nostetaan esille noin 50 teosta, jotka ovat olleet hyvin harvoin yleisön nähtävillä. Näyttely on esillä 10.10.2026–14.2.2027. Mediatilaisuus järjestetään Villa Gyllenbergissä torstaina 8.10. klo 11. Ilmoittautumiset sähköpostitse yleisöpalveluvastaava Siiri Oinoselle siiri.oinonen@gyllenbergs.fi
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