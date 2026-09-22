Talentia: 5 300 lasta siirtyy pois lastensuojelusta – kuka varmistaa heidän tukensa?
25.9.2026 07:36:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Lastensuojelulain uudistus uhkaa jättää tuhannet lapset ilman heidän tarvitsemaansa tukea, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Lakiuudistus on edennyt eduskuntakäsittelyyn.
Hallituksen tavoitteena on, että lapset ja perheet saisivat apua nykyistä aikaisemmin. Samaan aikaan hyvinvointialueet kuitenkin vähentävät niitä palveluja, jotka auttaisivat tavoitteen saavuttamisessa.
– Hallitus on oikeassa siinä, että varhaista tukea pitää vahvistaa, mutta se ei toteudu vain lakia muuttamalla. Miten lapset ja perheet saavat ajoissa apua, jos rahoitusleikkausten jäljiltä palveluita ja työntekijöitä ei ole? ihmettelee Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Lastensuojelun kynnys nousee
Lakiuudistuksen keskeinen kysymys on 5 300 lapsen siirtyminen lastensuojelusta sosiaalihuollon kevyen tuen palveluihin. Lastensuojelusta on tarkoitus tehdä nykyistä selkeämmin viimesijainen erityispalvelu.
Talentia suhtautuu muutokseen kriittisesti. Lastensuojelun avun piiriin koetaan jo nyt paikoin vaikeaksi päästä.
– Jos lastensuojelun kynnystä nostetaan, kynnyksen toisella puolella täytyy olla nykyistä vahvemmat palvelut. Muuten emme vahvista varhaista tukea vaan siirrämme lapset järjestelmän osasta toiseen, Karsio sanoo.
Vaarana on, että lastensuojelusta siirtyvät lapset eivät saa tarvitsemaansa vahvaa tukea, sillä sosiaalihuollon palvelut ovat suhteessa lastensuojeluun heikommin resursoituja.
5 300 lapsen tukemiseen tarvittaisiin yli 200 ammattilaisen työpanos
Lisäksi lastensuojelulain uudistus lisää entisestään painetta sosiaalihuollossa. Muutos tarvitsisi onnistuakseen sosiaalihuoltoon enemmän henkilöstöä ja lastensuojelun osaamista.
– Jos 5 300 lapsen tukemiseen varattaisiin Talentian suosittelema yksi sosiaalihuollon ammattihenkilö 25 lasta kohden, tarvittaisiin noin 212 työntekijän työpanos. Kyse olisi vuositasolla lähes 15 miljoonan euron henkilöstöresurssista.
Hallituksen omassa vaikutusarviossa lastensuojelun sosiaalityöntekijätarve vähenee kuitenkin yli 40 prosenttia samalla, kun 5 300 lasta siirretään sosiaalihuoltoon.
– Kuka nämä lapset sosiaalihuollossa ottaa vastaan ja millä työajalla? Nyt lapsia ollaan siirtämässä palveluihin samaan aikaan, kun hyvinvointialueilla vähennetään henkilöstöä, Karsio sanoo.
Suuret asiakasmäärät lisäävät työntekijöiden kuormitusta ja heikentävät mahdollisuuksia tehdä vaikuttavaa työtä. Talentia pelkää, että työntekijöillä ei riitä tarpeeksi aikaa lastensuojelusta siirtyneille lapsille.
– Riittämättömät palvelut voivat johtaa myös siihen, että lapsen asiakkuus sosiaalihuollon ja lastensuojelun välillä vaihtelee. Jos lapsen tilanteeseen ei pystytä puuttumaan riittävän vahvasti sosiaalihuollossa, hänen tuen tarpeensa voi kasvaa ja lastensuojelun asiakkuus alkaa myöhemmin uudelleen, Karsio sanoo.
Uuden lastensuojelulain on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1.7.2027.
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Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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