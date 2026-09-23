Vieraslajina kasvavia kurtturuusuja poistetaan maanteiden varsilta
24.9.2026 14:23:14 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus poistaa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua kurtturuusua valtatien 8 (Raisio-Turku), kantatien 40 (Turku) ja maantien 185 (Turku-Raisio) tieympäristöistä. Torjuntatöiden tavoitteena on ehkäistä kurtturuusun leviämistä ja vähentää sen aiheuttamaa haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Töihin on saatu erillisrahoitusta.
Poistotyöt aloitetaan valtatieltä 8, minkä jälkeen työt etenevät kantatielle 40 ja maantielle 185. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan ainakin syys- ja lokakuun ajan. Työn tarkkaa kestoa ei voida arvioida etukäteen, koska osa kasvustoista poistetaan käsin.
Työkohteissa liikkuu hitaasti etenevää työkalustoa, ja alueilla voidaan käyttää tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Tielläliikkujia pyydetään noudattamaan varovaisuutta työalueiden läheisyydessä.
Kurtturuusua poistetaan kaivamalla siellä, missä se on mahdollista. Maantiellä 185 osa kasvustoista sijaitsee jyrkässä tieluiskassa, jossa kaivaminen ei ole turvallisesti mahdollista. Näissä kohteissa kasvusto leikataan ja juuristo käsitellään kohdennetusti kemiallisella torjunnalla. Samaa menetelmää käytetään valtatien 8 ja kantatien 40 keskikaiteiden välisillä alueilla. Kemiallista torjuntaa käytetään vain rajatuissa kohteissa, joissa mekaaninen poistaminen ei ole mahdollista. Kohdennetulla käsittelyllä pyritään estämään kasvin uusi kasvu ja leviäminen. Torjuntatoimien onnistumista seurataan seuraavana kesänä, jolloin arvioidaan mahdollisten lisätoimenpiteiden tarve.
Kurtturuusu syrjäyttää alkuperäistä kasvillisuutta ja voi muodostaa laajoja, vaikeasti hallittavia kasvustoja. Siksi sen leviämisen ehkäiseminen tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä tieympäristöissä.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Alina Mustikkamaa, p. 0295 022 051, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi,
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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