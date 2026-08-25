Tesin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026 – Tesin historian paras tulos
24.9.2026 16:46:58 EEST | Tesi | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa. Pääomasijoitusalalle tyypillisesti tulosta vauhdittivat muutamien yksittäisten sijoitusten vielä realisoitumattomat arvonnousut. Myös päivitetyn sijoitusstrategian toteutus jatkui menestyksekkäästi. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset kasvoivat lähes neljään miljardiin, minkä taustalla ovat valtion pääomasijoitustoiminnan keskittäminen Tesiin ja onnistunut sijoitustoiminta.
Erittäin vahva tulos vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla
Tesin H1/2026 IFRS-tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa (73 milj. € H1/2025). Tulos syntyi pitkälti yksittäisten sijoituskohteiden vielä realisoitumattomista arvonnousuista, mikä on tyypillistä pääomasijoitusalalle.
Tesin pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 584 miljoonaa euroa (93).
Katsauskaudella Tesi teki yhteensä 23 sijoitusta, joista ensisijoituksia oli kuusi ja jatkosijoituksia 17. Rahastositoumuksia Tesi antoi neljään pääomasijoitusrahastoon. Suorissa sijoituksissa Tesi osallistui esimerkiksi Suomen kolmanneksi kymmensarviseksi, eli yli kymmenen miljardin dollarin arvoiseksi, kasvaneen ICEYEn miljardin euron kierrokselle. Kyseessä oli yksiSuomen kaikkien aikojen suurimmista kierroksista. Lisäksi Tesi teki jatkosijoituksen muun muassa tekoälyinfrastruktuuriyritys Verdan sadan miljoonan euron kierrokselle. Verdasta tuli katsauskauden jälkeen, syyskuussa 2026, Suomen tuorein yksisarvinen sen julkistettua uuden 168 miljoonan euron rahoituskierroksen.
”Tesin suorat sijoitukset kohdistuvat Suomelle strategisesti tärkeille kasvualoille, esimerkiksi puolustusteknologiaan, tutkimuslähtöisiin syväteknologiayrityksiin ja terveysteknologiaan. Lisäksi Tesi pyrkii vahvistamaan Suomen ja Euroopan energiaomavaraisuutta, teknologista autonomiaa ja kriittisten raaka-aineiden saatavuutta”, sanoo Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.
Uuden strategian toteutus etenee vahvasti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa
Tesin strategiakaudella 2025–2029 tavoitteena on kanavoida 1,8 miljardin euron sijoitusmandaatilla markkinaan 14 miljardia euroa kasvurahoitusta yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana eli 30.6.2026 mennessä Tesin 672 miljoonan euron sijoituspäätökset kanavoivat toteutuessaan markkinaan yli 6,2 miljardia euroa pääomaa. Tämä on jo 44 prosenttia koko viiden vuoden strategiakauden tavoitteesta.
Tesi toimii yksityisen markkinan rinnalla katalyyttina ja markkinan kehittäjänä: tavoitteena on liikuttaa pääomia kasvuun aikaisempaa isommin ja nopeammin. Kotimaisen omistajuuden edistäminen tällä tavoin auttaa ankkuroimaan kasvun hyötyjä – muun muassa työpaikkoja, verokertymää, uutta osaamista ja varallisuutta – vahvemmin Suomeen.
”Aikaisemmin kasvuyritykset keräsivät pääomasijoituksia 14 miljardia euroa kymmenen vuoden ajanjaksolla. Nyt sama tehdään puolet nopeammin viidessä vuodessa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Tässä muutoksessa vahvistamme myös kotimaista omistajuutta Suomen parhaissa kasvuyrityksissä ja uusilla teollisuuden aloilla”, täsmentää Santavirta.
Hallinnoitavat pääomasijoitukset kasvaneet 1,5-kertaisesti uudella strategiakaudella
Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset olivat 30.6.2026 yhteensä 3,9 miljardia euroa. Näistä 45 % oli suoria sijoituksia ja 55 % rahastosijoituksia. Hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat 1,5-kertaistuneet puolessatoista vuodessa uuden strategiakauden aikana. Muutosta selittävät onnistunut sijoitustoiminta, koko sijoitussalkun arvonnousu ja valtion pääomasijoitustoiminnan keskittäminen Tesiin vuonna 2025.
Tesi on kasvuomistajana 140 kasvuyrityksessä. Tesin sijoitussalkussa on pääomasijoitusrahastoja 144 kappaletta, joista viisi on Tesin hallinnoimia Kasvurahastojen rahastoja (KRR I–V).
Tutustu Tesin vuoden 2026 ensimmäiseen puoliskoon tarkemmin.
Tesin avainluvut H1/2026 (suluissa H1/2025)
- IFRS-tulos 478 milj. € (73)
- Pääomasijoitusten nettovoitot 584 milj. € (93)
- Toteutuneita sijoituksia ja sitoumuksia 131 milj. € (170)
- annettuja rahastositoumuksia 4 kpl (5)
- tehtyjä suoria sijoituksia 23 kpl (15)
- Irtautumisia kohdeyhtiöistä 3 kpl (9)
- Hallinnoitavat pääomasijoitukset 3,9 mrd. € (3,1)
- Kohderahastoja 144 kpl (141), joista 5 kpl (5) Kasvurahastojen rahastoja (KRR I–V)
- Suoria kohdeyrityksiä 140 kpl (136)
- Strategiakauden 2025–2029 toteuma 30.6.2026 mennessä: Tesin sijoituspäätökset 672 milj. € kanavoivat toteutuessaan markkinaan 6,2 mrd. € yksityistä pääomaa – 44 % koko kauden 14 mrd. € tavoitteesta
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Yhteyshenkilöt
Pia SantavirtatoimitusjohtajaTesiPuh:+358 40 546 7749pia.santavirta@tesi.fi
Susanna Aaltonenjohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteetTesi
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Tesi pähkinänkuoressa
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun sekä investointien edistämiseen keskittyvä tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin, suoraan kasvuyrityksiin ja uusiin teollisiin hankkeisiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje
Taustaa Tesistä:
- Vuonna 1995 perustettu pääomasijoitusyhtiö
- Virallinen nimi Suomen Teollisuussijoitus Oy
- Suomen valtion 100 % omistama
- Hallinnoitavat pääomasijoitukset 3,9 miljardia euroa
- 12 miljardia euroa liikevaihtoa ja noin 62 000 työpaikkaa Suomeen kasvuyrityksistä, joissa Tesi on suoraan tai välillisesti rahastojen kautta vähemmistöomistajana
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