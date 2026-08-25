Tesin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026 – Tesin historian paras tulos

Erittäin vahva tulos vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla

Tesin H1/2026 IFRS-tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa (73 milj. € H1/2025). Tulos syntyi pitkälti yksittäisten sijoituskohteiden vielä realisoitumattomista arvonnousuista, mikä on tyypillistä pääomasijoitusalalle.

Tesin pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 584 miljoonaa euroa (93).

Katsauskaudella Tesi teki yhteensä 23 sijoitusta, joista ensisijoituksia oli kuusi ja jatkosijoituksia 17. Rahastositoumuksia Tesi antoi neljään pääomasijoitusrahastoon. Suorissa sijoituksissa Tesi osallistui esimerkiksi Suomen kolmanneksi kymmensarviseksi, eli yli kymmenen miljardin dollarin arvoiseksi, kasvaneen ICEYEn miljardin euron kierrokselle. Kyseessä oli yksiSuomen kaikkien aikojen suurimmista kierroksista. Lisäksi Tesi teki jatkosijoituksen muun muassa tekoälyinfrastruktuuriyritys Verdan sadan miljoonan euron kierrokselle. Verdasta tuli katsauskauden jälkeen, syyskuussa 2026, Suomen tuorein yksisarvinen sen julkistettua uuden 168 miljoonan euron rahoituskierroksen.

”Tesin suorat sijoitukset kohdistuvat Suomelle strategisesti tärkeille kasvualoille, esimerkiksi puolustusteknologiaan, tutkimuslähtöisiin syväteknologiayrityksiin ja terveysteknologiaan. Lisäksi Tesi pyrkii vahvistamaan Suomen ja Euroopan energiaomavaraisuutta, teknologista autonomiaa ja kriittisten raaka-aineiden saatavuutta”, sanoo Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

Uuden strategian toteutus etenee vahvasti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa

Tesin strategiakaudella 2025–2029 tavoitteena on kanavoida 1,8 miljardin euron sijoitusmandaatilla markkinaan 14 miljardia euroa kasvurahoitusta yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana eli 30.6.2026 mennessä Tesin 672 miljoonan euron sijoituspäätökset kanavoivat toteutuessaan markkinaan yli 6,2 miljardia euroa pääomaa. Tämä on jo 44 prosenttia koko viiden vuoden strategiakauden tavoitteesta.

Tesi toimii yksityisen markkinan rinnalla katalyyttina ja markkinan kehittäjänä: tavoitteena on liikuttaa pääomia kasvuun aikaisempaa isommin ja nopeammin. Kotimaisen omistajuuden edistäminen tällä tavoin auttaa ankkuroimaan kasvun hyötyjä – muun muassa työpaikkoja, verokertymää, uutta osaamista ja varallisuutta – vahvemmin Suomeen.

”Aikaisemmin kasvuyritykset keräsivät pääomasijoituksia 14 miljardia euroa kymmenen vuoden ajanjaksolla. Nyt sama tehdään puolet nopeammin viidessä vuodessa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Tässä muutoksessa vahvistamme myös kotimaista omistajuutta Suomen parhaissa kasvuyrityksissä ja uusilla teollisuuden aloilla”, täsmentää Santavirta.

Hallinnoitavat pääomasijoitukset kasvaneet 1,5-kertaisesti uudella strategiakaudella

Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset olivat 30.6.2026 yhteensä 3,9 miljardia euroa. Näistä 45 % oli suoria sijoituksia ja 55 % rahastosijoituksia. Hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat 1,5-kertaistuneet puolessatoista vuodessa uuden strategiakauden aikana. Muutosta selittävät onnistunut sijoitustoiminta, koko sijoitussalkun arvonnousu ja valtion pääomasijoitustoiminnan keskittäminen Tesiin vuonna 2025.

Tesi on kasvuomistajana 140 kasvuyrityksessä. Tesin sijoitussalkussa on pääomasijoitusrahastoja 144 kappaletta, joista viisi on Tesin hallinnoimia Kasvurahastojen rahastoja (KRR I–V).

Tutustu Tesin vuoden 2026 ensimmäiseen puoliskoon tarkemmin.

Tesin avainluvut H1/2026 (suluissa H1/2025)