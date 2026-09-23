Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus avautuu Oma Hämeessä 22. lokakuuta

Varaa rokotusaika ensisijaisesti digitaalisesti. Jos et voi käyttää digitaalisia palveluita, voit varata ajan puhelimitse.

Tarkista ensin, kuulutko maksuttoman rokotuksen kohderyhmään

Julkisessa terveydenhuollossa influenssa- ja koronarokotukset annetaan maksutta kansallisen rokotusohjelman mukaisille riskiryhmille.

Jos et kuulu maksuttoman rokotuksen kohderyhmään, voit hankkia rokotuksen omakustanteisesti apteekista tai yksityiseltä lääkäriasemalta.

Katso influenssa- ja koronarokotusten kohderyhmät

Alle kouluikäiset lapset ja heidän huoltajansa:

Neuvolassa rokotetaan neuvolaikäiset lapset ja esikoululaiset sekä riskiryhmiin kuuluvat huoltajat. Neuvolassa voidaan rokottaa myös huoltaja, joka kustantaa rokotteensa itse.

Kouluikäiset lapset ja heidän huoltajansa:

Jos sekä aikuinen että lapsi kuuluvat riskiryhmään, heidät voidaan rokottaa samalla käynnillä kouluterveydenhuollossa.

Varaa aika ensisijaisesti digitaalisesti

Voit varata rokotusajan digitaalisesti terveysasemalle, neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon.

Varaa aika joko Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi sivun yläreunan Kirjaudu-painikkeesta.

Voit varata ajan myös toisen henkilön puolesta, jos sinulla on tarvittava Suomi.fi-valtuutus. Alaikäisen puolesta asioi hänen huoltajansa.

Katso Suomi.fi-valtuutuksen ohjeet

Jos et voi varata aikaa digitaalisesti, varaa aika puhelimitse

Jos et voi käyttää digitaalisia palveluita, voit varata rokotusajan puhelimitse. Voit varata ajan myös toisen henkilön puolesta, jos sinulla on tarvittava Suomi.fi-valtuutus. Alaikäisen puolesta asioi hänen huoltajansa.

Terveysasemat

Keskitetty rokotuspuhelin: 03 629 6400

Palveluaika: ma–pe klo 10–14. Puhelinpalvelussa on käytössä takaisinsoitto. Soitamme sinulle takaisin viiden vuorokauden kuluessa.

Hattulan terveysasema

Puhelin: 050 416 6259

Palveluaika: ma–pe klo 10–14. Puhelinpalvelussa on käytössä takaisinsoitto. Soitamme sinulle takaisin viiden vuorokauden kuluessa.

Neuvola-asiakkaat

Puhelin: 03 629 6200

Palveluaika: ma, ke ja to klo 8–15 sekä ti ja pe klo 8–12

Kouluterveydenhuolto

Ota yhteyttä omaan kouluterveydenhuoltoon.

Katso kouluterveydenhuollon yhteystiedot

Kuulo- ja puhevammaiset sekä tulkkausta tarvitsevat

Kuulo- ja puhevammaiset sekä tulkkausta tarvitsevat voivat asioida tekstiviestitse.

Neuvola-asiakkaiden tekstiviestinumero: 040 629 6252

Terveysasemien tekstiviestinumerot

Näin tarkistat varaamasi ajan

Voit tarkistaa varaamasi ajan Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Valitse Oma asiointi ja sen jälkeen Tulevat ajanvaraukset.

Jos et pääsekään varaamallesi ajalle, peru tai siirrä se

Peru tai siirrä tarpeeton rokotusaika, jotta aika vapautuu toiselle asiakkaalle.

Voit perua tai siirtää ajan Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Löydät varauksesi kohdasta Oma asiointi ja sen jälkeen Tulevat ajanvaraukset.

Jos samalla varauksella on useampi henkilö:

Varauksen voi perua vain varauksen tehnyt henkilö, vaikka hän ei itse olisi mukana varauksella.

Kun varaus perutaan, aika peruuntuu kaikilta samalla varauksella olevilta henkilöiltä.

Ryhmälle varattua aikaa ei voi siirtää.

Jos et voi perua aikaa digitaalisesti, soita oman palvelusi yllä mainittuun rokotusnumeroon.

Riihimäellä ja Turengissa järjestetään myös walk in -rokotuspäiviä

Riihimäen ja Turengin terveysasemilla kokeillaan walk in -rokotuspäiviä, jolloin rokotukseen voi tulla ilman ajanvarausta. Varaudu tarvittaessa jonottamaan.

Walk in -rokotukset on tarkoitettu ensisijaisesti Riihimäen seudulla ja Janakkalassa asuville aikuisille. Tarkista ennen rokotukseen saapumista, että kuulut rokotusten kohderyhmään.

Riihimäen terveysasema

Osoite: Kontiontie 77, 6. krs

Walk in -rokotuspäivät:

28.10. klo 8.30–14.00

4.11. klo 8.30–14.00

11.11. klo 8.30–14.00

Turengin terveysasema

Osoite: Tapailanpiha 13 B

Walk in -rokotuspäivät:

18.11. klo 10.00–17.30

24.11. klo 10.00–17.30

Näin valmistaudut rokotukseen

Tule rokotukseen vain terveenä.

Saavu paikalle ajoissa.

Pukeudu niin, että olkavartesi on helppo paljastaa rokotusta varten.

Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.

Varaudu odottamaan rokotuspisteellä 15 minuuttia rokotuksen jälkeen.

Lisätietoa rokotuksista

Ajantasaiset tiedot rokotuksista löydät Oma Hämeen päivittyvältä rokotussivulta omahame.fi/rokotuspalvelut.

Katso ohjevideo: Näin varaat rokotusajan digitaalisesti