Förseningar i faktureringen av hemvård och boendeservice: klienterna får tre månaders räntefri betalningstid
24.9.2026 15:00:00 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Det har förekommit förseningar i faktureringen av hemvård och boendeservice i Västra Nylands välfärdsområde sedan mars 2026. En del klienter har inte fått alla fakturor för sina tjänster. En del av de fakturor som har skickats har dessutom varit svåra att läsa.
Välfärdsområdet arbetar fortlöpande med att hantera de försenade fakturorna, men behandlingen av vissa av dem beräknas ta ytterligare flera månader.
– Vi beklagar djupt de olägenheter som detta har medfört för våra klienter och att det fortfarande tar tid att rätta till situationen. Vi gör allt vi kan för att problemen med faktureringen ska kunna åtgärdas så snart som möjligt, säger Tommi Kuukka, direktör för digitala tjänster vid Västra Nylands välfärdsområde.
Förseningarna beror på en förändring i klient- och patientdatasystemet som har orsakat störningar i utskicket av fakturor och fördröjt korrigeringen av felaktiga fakturor. Systemförändringen har också lett till att fakturorna innehåller fler rader än tidigare, vilket har gjort vissa av dem svårare att läsa.
Förseningarna gäller inte alla klienter, utan en del av fakturorna har skickats som vanligt. Hyresfakturorna för boendeservice har också skickats som vanligt.
I Västra Nylands välfärdsområde infördes ett enhetligt klient- och patientdatasystem stegvis från och med mars 2026.
Du behöver inte kontakta oss om en faktura saknas
Om en klient inom hemvården eller boendeservicen inte har fått sin faktura behöver hen inte kontakta välfärdsområdet. Välfärdsområdet skickar de fakturor som saknas så snart som möjligt.
På grund av förseningen kan klienten få en faktura som innehåller avgifter för flera månader. Fakturorna kan också skickas i mindre delar, vilket innebär att du kan få flera fakturor för samma månad.
Försenade fakturor har automatiskt tre månaders räntefri betalningstid. Förseningen i välfärdsområdets fakturering medför inga extra kostnader för klienten och leder inte till några indrivningsåtgärder.
Om klienten behöver längre betalningstid än tre månader eller vill komma överens om att betala fakturan i flera delar kan klienten kontakta Sarastias kundtjänst. Fakturan kan också betalas i delar före förfallodagen.
Anvisningar till klienterna
Om en faktura saknas: Du behöver inte kontakta välfärdsområdet. Vi skickar fakturan så snart som möjligt.
Om du behöver flexibilitet med betalningen: Kontakta Sarastias kundtjänst per telefon på numret 020 6399 400 vardagar kl. 9–13. Försenade fakturor har automatiskt tre månaders räntefri betalningstid.
Om fakturan innehåller ett fel eller om något annat är oklart: Kontakta Västra Nylands välfärdsområdes kundtjänst per telefon på numret 029 151 2000 vardagar kl. 8–16 eller elektroniskt via välfärdsområdets e-tjänst Lunna.
Om fakturan gäller en avliden närstående: Välfärdsområdet beaktar uppgiften automatiskt i faktureringen. Om du har frågor om fakturans innehåll eller om faktureringen för en avliden närstående ska du kontakta Västra Nylands välfärdsområdes kundtjänst antingen per telefon på numret 029 151 2000 vardagar kl. 8–16 eller elektroniskt via välfärdsområdets e-tjänst Lunna.
Aktuell information om faktureringssituationen finns på vår webbplats
Välfärdsområdet uppdaterar informationen om faktureringssituationen varje vecka på vår webbplats på adressen https://www.luvn.fi/sv/aktuell-information-om-kundfaktureringen.
Information om eventuella förseningar i faktureringen publicerades på webbplatsen i mars och maj i samband med införandet av klient- och patientdatasystemet. Under sommaren skickades dessutom ett brev om detta till klienterna. Välfärdsområdets personal har också informerats om faktureringssituationen.
Mer information: https://www.luvn.fi/sv/aktuell-information-om-kundfaktureringen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eliisa Anttilaviestintäpäällikkö, kommunikationschefLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Västra Nylands välfärdsområdePuh:040 636 9767eliisa.anttila@luvn.fi
Tommi KuukkaLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Västra Nylands välfärdsområde, digipalvelujohtaja/direktör för digitala tjänstertommi.kuukka@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Kotihoidon ja asumispalvelujen laskutuksessa on viiveitä – asiakkailla on kolme kuukautta korotonta maksuaikaa24.9.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon ja asumispalvelujen laskutuksessa on ollut viiveitä maaliskuusta 2026 alkaen. Osa asiakkaista ei ole saanut kaikkia palveluihinsa liittyviä laskuja. Lisäksi osa lähetetyistä laskuista on ollut vaikeasti luettavia.
Barns munhälsa stärks i Esbo och Nummela – målet är att minska behovet av tandvård under generell anestesi23.9.2026 10:55:54 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde utmanar barn och familjer att ta hand om sin munhälsa. Cirka 250 barn deltar i ett pilotförsök som syftar till att stärka goda munvårdsvanor hos barn och familjer och förebygga behovet av tandvård under generell anestesi.
Lasten suun terveyttä vahvistetaan Espoossa ja Nummelassa – tavoitteena vähentää nukutuksessa tehtävää hammashoitoa23.9.2026 10:52:24 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haastaa lapset ja perheet huolehtimaan suun terveydestä. Noin 250 lasta osallistuu pilottiin, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden hyviä suunhoitotapoja ja ehkäistä tarvetta nukutuksessa tehtävään hammashoitoon.
Berätta din syn på rusmedelssituationen i ditt område21.9.2026 20:05:18 EEST | Tiedote
Välfärdsområdena i Nyland utreder invånarnas syn på den lokala rusmedelssituationen med hjälp av en enkät. Genom att svara på enkäten har invånarna möjlighet att framföra sina åsikter om upplevda skador och olägenheter som orsakas av missbruk i områdena och hur dessa kan minskas. Enkäten är öppen från den 21 september till den 11 oktober 2026.
Kerro näkemyksesi alueesi päihdetilanteesta21.9.2026 19:59:08 EEST | Tiedote
Uudenmaan hyvinvointialueet selvittävät asukkaidensa näkemyksiä paikallisesta päihdetilanteesta kyselyllä. Vastaamalla kyselyyn asukkaiden on mahdollista tuoda esiin näkemyksiään alueilla koetuista päihdehaitoista ja miten haittoja voitaisiin vähentää. Kysely on auki 21.9.-11.10.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme