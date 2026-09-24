Förseningar i faktureringen av hemvård och boendeservice: klienterna får tre månaders räntefri betalningstid

Välfärdsområdet arbetar fortlöpande med att hantera de försenade fakturorna, men behandlingen av vissa av dem beräknas ta ytterligare flera månader.

– Vi beklagar djupt de olägenheter som detta har medfört för våra klienter och att det fortfarande tar tid att rätta till situationen. Vi gör allt vi kan för att problemen med faktureringen ska kunna åtgärdas så snart som möjligt, säger Tommi Kuukka, direktör för digitala tjänster vid Västra Nylands välfärdsområde.

Förseningarna beror på en förändring i klient- och patientdatasystemet som har orsakat störningar i utskicket av fakturor och fördröjt korrigeringen av felaktiga fakturor. Systemförändringen har också lett till att fakturorna innehåller fler rader än tidigare, vilket har gjort vissa av dem svårare att läsa.

Förseningarna gäller inte alla klienter, utan en del av fakturorna har skickats som vanligt. Hyresfakturorna för boendeservice har också skickats som vanligt.

I Västra Nylands välfärdsområde infördes ett enhetligt klient- och patientdatasystem stegvis från och med mars 2026.

Du behöver inte kontakta oss om en faktura saknas

Om en klient inom hemvården eller boendeservicen inte har fått sin faktura behöver hen inte kontakta välfärdsområdet. Välfärdsområdet skickar de fakturor som saknas så snart som möjligt.

På grund av förseningen kan klienten få en faktura som innehåller avgifter för flera månader. Fakturorna kan också skickas i mindre delar, vilket innebär att du kan få flera fakturor för samma månad.

Försenade fakturor har automatiskt tre månaders räntefri betalningstid. Förseningen i välfärdsområdets fakturering medför inga extra kostnader för klienten och leder inte till några indrivningsåtgärder.

Om klienten behöver längre betalningstid än tre månader eller vill komma överens om att betala fakturan i flera delar kan klienten kontakta Sarastias kundtjänst. Fakturan kan också betalas i delar före förfallodagen.

Anvisningar till klienterna

Om en faktura saknas: Du behöver inte kontakta välfärdsområdet. Vi skickar fakturan så snart som möjligt.

Om du behöver flexibilitet med betalningen: Kontakta Sarastias kundtjänst per telefon på numret 020 6399 400 vardagar kl. 9–13. Försenade fakturor har automatiskt tre månaders räntefri betalningstid.

Om fakturan innehåller ett fel eller om något annat är oklart: Kontakta Västra Nylands välfärdsområdes kundtjänst per telefon på numret 029 151 2000 vardagar kl. 8–16 eller elektroniskt via välfärdsområdets e-tjänst Lunna.

Om fakturan gäller en avliden närstående: Välfärdsområdet beaktar uppgiften automatiskt i faktureringen. Om du har frågor om fakturans innehåll eller om faktureringen för en avliden närstående ska du kontakta Västra Nylands välfärdsområdes kundtjänst antingen per telefon på numret 029 151 2000 vardagar kl. 8–16 eller elektroniskt via välfärdsområdets e-tjänst Lunna.

Aktuell information om faktureringssituationen finns på vår webbplats

Välfärdsområdet uppdaterar informationen om faktureringssituationen varje vecka på vår webbplats på adressen https://www.luvn.fi/sv/aktuell-information-om-kundfaktureringen.

Information om eventuella förseningar i faktureringen publicerades på webbplatsen i mars och maj i samband med införandet av klient- och patientdatasystemet. Under sommaren skickades dessutom ett brev om detta till klienterna. Välfärdsområdets personal har också informerats om faktureringssituationen.

Mer information: https://www.luvn.fi/sv/aktuell-information-om-kundfaktureringen.