Kausirokotusten ajanvaraus aukeaa maanantaina 28.9.
25.9.2026 08:00:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Korkeaa kuumetta, lihas- ja päänsärkyä sekä muita flunssan oireita aiheuttavat virustaudit voivat viedä erityisesti riskiryhmiin kuuluvan pitkäksi aikaa vuoteeseen. Rokote suojaa sairastumiselta ja ehkäisee jälkitauteja, kuten pneumokokkibakteerin aiheuttamaa keuhkokuumetta.
Influenssa on virusten aiheuttama äkillinen hengitysteiden tulehdus. Influenssaepidemioita esiintyy joka talvi. Virus muuntuu vuosittain, siksi myös rokote on otettava joka syksy.
– Suojan syntymiseen menee noin 2 viikkoa ja influenssakausi alkaa tavallisesti marraskuussa. Suuri osa rokotteen ottaneista välttyy taudilta. Jos rokotettu saa influenssan, on tauti yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa, kertoo infektiosairauksien ylilääkäri Silvia Grönroos-Pada.
Rokotusten ajanvaraus aukeaa maanantaina 28.9. Rokotteita pistetään lokakuun lopusta alkaen.
Maksuton rokote riskiryhmäläisille ja heidän läheisilleen
Influenssarokote tarjotaan
- 65 vuotta täyttäneille
- sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluville
- raskaana oleville
- kaikille 6 kk–6 vuoden ikäisille lapsille
- varusmiespalveluksen ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville.
Myös vakavalle influenssalle erityisen alttiin henkilön lähipiiriin kuuluvat ja henkilöt, joilla on kohonnut riski saada lintuinfluenssatartunta, saavat influenssarokotteen.
Jos et kuulu riskiryhmään tai heidän lähipiiriinsä, voit tiedustella omakustanteista influenssarokotetta esimerkiksi opiskelu- tai työterveyshuollosta.
Koronarokote samalla ajanvarauksella
Myös koronatautia on edelleen liikkeellä ja riskiryhmiin kuuluvien on hyvä suojautua rokotteella. Samalla rokotuskerralla voidaan antaa sekä influenssa- että koronarokote.
Koronarokotteen tehosteannos tarjotaan tänä vuonna
- kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
- kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille
- yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.
Koronarokoteannosten välillä on suositeltavaa olla vähintään kuusi kuukautta.
Kätevimmin varaat ajan netissä
Ajan voi varata maanantaina 28.9. alkaen Kansalaisen terveyspalvelussa, osoitteessa www.pohjanmaa.terveytesi.fi tai puhelimitse. Ajanvarausta ei voi tehdä sairaanhoitajan chatissa, hoidon tarpeen arvioinnissa tai seniorilinjalla.
Kuntakohtaiset ajanvarausnumerot syksyn rokotuksiin:
Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto 06 781 0330
ma, ke, pe klo 8–14
Kruunupyy 040 806 5700
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14
Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs 06 218 4275
ti ja to klo 9–11
Vaasa 06 218 1616
ma, ke ja to klo 9–11 ja 12–14
Huom! Vaasassa aikuisia rokotetaan myös äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvoloissa.
Vähäkyrö 040 523 6323
ti–to klo 9–11
Laihia 040 184 0462
ma–ti ja to klo 9–11
Närpiö ja Kaskinen 06 218 7670
ti–to klo 10–11
Kristiinankaupunki 06 218 6012
ma–pe klo 8.30–9.30
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Yhteyshenkilöt
Silvia Grönroos-Padainfektiosairauksien ylilääkäriPuh:06 213 6655silvia.gronroos-pada@ovph.fi
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