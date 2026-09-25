Kausirokotusten ajanvaraus aukeaa maanantaina 28.9.

Influenssa on virusten aiheuttama äkillinen hengitysteiden tulehdus. Influenssaepidemioita esiintyy joka talvi. Virus muuntuu vuosittain, siksi myös rokote on otettava joka syksy.

– Suojan syntymiseen menee noin 2 viikkoa ja influenssakausi alkaa tavallisesti marraskuussa. Suuri osa rokotteen ottaneista välttyy taudilta. Jos rokotettu saa influenssan, on tauti yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa, kertoo infektiosairauksien ylilääkäri Silvia Grönroos-Pada.

Rokotusten ajanvaraus aukeaa maanantaina 28.9. Rokotteita pistetään lokakuun lopusta alkaen.

Maksuton rokote riskiryhmäläisille ja heidän läheisilleen

Influenssarokote tarjotaan

65 vuotta täyttäneille

sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluville

raskaana oleville

kaikille 6 kk–6 vuoden ikäisille lapsille

varusmiespalveluksen ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville.

Myös vakavalle influenssalle erityisen alttiin henkilön lähipiiriin kuuluvat ja henkilöt, joilla on kohonnut riski saada lintuinfluenssatartunta, saa­vat influenssarokotteen.

Jos et kuulu riskiryhmään tai heidän lähipiiriinsä, voit tiedustella omakustanteista influenssaroko­tetta esimerkiksi opiskelu- tai työterveyshuollosta.

Koronarokote samalla ajanvarauksella

Myös koronatautia on edelleen liikkeellä ja riskiryhmiin kuuluvien on hyvä suojautua rokotteella. Samalla rokotuskerralla voidaan antaa sekä influenssa- että koronarokote.

Koronarokotteen tehosteannos tarjotaan tänä vuonna

kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille

yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.

Koronarokoteannosten välillä on suositeltavaa olla vähintään kuusi kuukautta.

Kätevimmin varaat ajan netissä

Ajan voi varata maanantaina 28.9. alkaen Kansalaisen terveyspalvelussa, osoitteessa www.pohjanmaa.terveytesi.fi tai puhelimitse. Ajanvarausta ei voi tehdä sairaanhoitajan chatissa, hoidon tarpeen arvioinnissa tai seniorilinjalla.

Kuntakohtaiset ajanvarausnumerot syksyn rokotuksiin:

Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto 06 781 0330

ma, ke, pe klo 8–14

Kruunupyy 040 806 5700

ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs 06 218 4275

ti ja to klo 9–11

Vaasa 06 218 1616

ma, ke ja to klo 9–11 ja 12–14

Huom! Vaasassa aikuisia rokotetaan myös äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvoloissa.

Vähäkyrö 040 523 6323

ti–to klo 9–11

Laihia 040 184 0462

ma–ti ja to klo 9–11

Närpiö ja Kaskinen 06 218 7670

ti–to klo 10–11

Kristiinankaupunki 06 218 6012

ma–pe klo 8.30–9.30